1. Nationale Friedenskonferenz zur Förderung der Einheit

Am 25. Januar 2023 fand die 1. Nationale Friedenskonferenz in Pasay City statt unter dem Titel „Frieden schafft eine Nation eine Zukunft: Der Frieden ist da“.

PASAY CITY – Die 1. Nationale Friedenskonferenz fand am 25. Januar 2023 unter dem Titel „Frieden schafft eine Nation, eine Zukunft: Der Frieden ist da“ statt, an der über 1.500 Friedensunterstützer teilnahmen, um einen ganzheitlichen Plan zur Erreichung der nationalen Einheit durch Frieden im Einklang mit der Agenda der Marcos-Administration auszuarbeiten.

Dr. Ronald Adamat, Kommissionsmitglied der Commission on Higher Education (CHED) und Gründungsvorsitzender von Volunteer Individuals for Peace (VIP), leitete die Veranstaltung.

„Wir wollen, dass Frieden in unserem Land herrscht. Wir wollen, dass Frieden die Sprache ist, die jeder von uns spricht und die jeder philippinische Bürger und jeder Ausländer versteht. Lassen Sie uns heute den Frieden zu einer Pandemie erklären. Infizieren Sie die Menschen, damit sie nicht in Frieden ruhen, sondern in Frieden leben“, sagte Dr. Adamat.

Dr. Adamat ist der erste philippinische Empfänger des renommierten Mahatma MK Gandhi-Preises für gewaltfreien Frieden, der letztes Jahr in Anerkennung seiner Beiträge zur Friedenskonsolidierung, einschließlich der Hochschulbildung, verliehen wurde

Anwesend ist auch der Vorsitzende Lee Man-hee von Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), ein 92-jähriger koreanischer Kriegsveteran. „Die Friedenskonsolidierung in Mindanao nach einer Zeit der Konflikte wird weltweit bekannt. Dies ist die Verwandlung des Todes in das Leben für den Frieden. Beginnend mit Mindanao und den Philippinen wird Frieden in unsere Welt kommen, wenn wir uns in Liebe vereinen. Aus diesem Grund müssen alle auf den Philippinen eins werden und als Botschafter des Friedens zusammenarbeiten“, erklärte der Vorsitzende Lee.

Die beiden Friedensaktivisten trafen sich erstmals 2017 während des HWPL-Weltfriedensgipfels in Südkorea. Als Ausdruck ihres gemeinsamen Engagements für die Förderung des Friedens haben CHED und HWPL 2018 ein Memorandum of Agreement (MOA) unterzeichnet, um Friedenspädagogik in die Lehrpläne der Hochschulbildung zu integrieren.

Die Konferenz begann mit der ersten Plenarsitzung, gefolgt von parallelen Sitzungen am Nachmittag. Die parallelen Sitzungen wurden getrennt in mehreren Gruppen durchgeführt: Abgeordnete von gesetzgebenden Körperschaften und Nichtregierungsorganisationen, Akademiker und Jugendliche, religiöse und ethnische Gruppen sowie Frauenorganisationen und Medien.Jede Sitzung entwarf eine Resolution, die ihre Solidarität mit den Friedensbemühungen der Organisatoren enthielt.

Die fünf Resolutionen wurden während der zweiten Plenarsitzung konsolidiert, um Präsident Bongbong Marcos aufzufordern, den 24. Januar zum „Nationalen Tag des Friedens“ oder „Tag des Waffenstillstands“ zu erklären.

Der 24. Januar wurde zum Gedenken an ein zivil geführtes Friedensabkommen vorgeschlagen, das 2014 in General Santos City unterzeichnet wurde, um die Aussöhnung zwischen den lokalen Gemeinschaften zu fördern. Es wurde vom Vorsitzenden Lee vorgeschlagen, beim damals bestehenden Konflikt in Mindanao zu vermitteln. Das Datum wurde später vom damaligen Maguindanao-Gouverneur Toto Mangudadatu im Jahr 2015 und vom BARMM-Chefminister und MILF-Vorsitzenden Ahod Ebrahim im Jahr 2016 zum „HWPL-Friedenstag“ erklärt.

Die Organisatoren betonen, dass die Erklärung eines Nationalen Friedenstages ein Mechanismus sein soll, durch den jedes Jahr friedensbezogene Aktivitäten im ganzen Land beobachtet und gefeiert werden.

