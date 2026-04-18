  • 10./11. September: Future Playgrounds Festival unter dem Motto „Own Your Aura“

    Der Termin für die fünfte Ausgabe des „Future Playgrounds“ Festivals steht: Am 10. und 11. September 2026 kommen internationale Top-Speaker ins DesignZentrum Hamburg.

    BildDas „Future Playgrounds“ Festival hat sich als Ort des Austauschs und der Inspiration für die Kreativszene etabliert. Denn die Persönlichkeiten, die die Marken- und Designagentur Peter Schmidt Group hier auf die Bühne holt, sind international bekannte Top-Speaker, die mit ihren Ideen und Arbeiten Trends prägen und Diskussionen anstoßen: Tina Touli, Baugasm, Yonk, Espadaysantacruz, Field.io, Grit Wolany oder Karim Mustaghni waren in den vergangenen Jahren unter anderem zu Gast. Live-Performances von Stefanie Egedy, PortraitXO oder Ethan Pope begeisterten das Publikum.

    Über die vergangenen Jahre ist „Future Playgrounds“ immer größer geworden und hat mittlerweile seinen Platz im DesignZentrum Hamburg gefunden. Klar also, dass es mit „Future Playgrounds“ 2026 genau hier weitergeht: Am 10. und 11. September können sich Designinteressierte erneut auf ein hochkarätiges Line-up freuen. Die Speaker werden in den kommenden Wochen nach und nach präsentiert. Unter dem Motto „Own Your Aura“ inspirieren sie zur Auseinandersetzung mit der Frage, warum gutes Design wieder mehr Gefühl und weniger Performance braucht.

    Vielfalt, die irritieren kann – aber genau dadurch inspiriert

    „Future Playgrounds ist kein klassisches Designfestival“, so Lukas Cottrell, CEO der Peter Schmidt Group. „Es ist ein Raum für Positionen und Kontroversen – und für Menschen, die bereit sind, Design wieder als kulturelle Kraft zu denken.“

    Kuratiert wird Future Playgrounds von Felix Damerius und Sven Rieckmann, beide ECDs der Peter Schmidt Group. Sie achten bei der Auswahl der Speaker auf Vielfalt, die irritiert und genau dadurch inspiriert: „Unser Ziel ist Reibung statt Komfort“, so Felix Damerius. „Technische Tools treffen auf radikale Gestaltung, Illustration auf Sound, Strategie auf Intuition. Wir wollen keine thematische Konsistenz, sondern Spannung. Denn ohne Spannung entsteht keine Relevanz.“

    Künftige Updates zum Speaker Line-up und den Link zum Ticket Shop gibt es auf der Event-Microsite:

    https://future-playgrounds.peter-schmidt-group.de. Diese wird kontinuierlich aktualisiert.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Peter Schmidt Group
    Herr Guido Schröpel
    Bohnenstraße 4
    20457 Hamburg
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    fon ..: +49 69 850993-36
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    email : guido.schroepel@omc.com

    Die Peter Schmidt Group ist eine der erfolgreichsten Marken- und Designagenturen Europas. Von den Standorten Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, München, Lissabon, Mailand und Tokio führt sie Marken auf dem Weg des Wandels: Unter dem Motto „Amplified Imagination. With character, craft and curiosity.“ verbindet die Peter Schmidt Group für Kunden wie Mercedes-Benz, Deutsche Telekom, E.ON, Henkel, Linde oder die Deutsche Bank technologische Expertise mit gestalterischer Exzellenz.

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