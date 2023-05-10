100 % dichte Verpackungen

Mit dem LEAK-MASTER® MAPMAX sichern Lebensmittelproduzenten die Qualität ihrer Verpackungen und damit ihrer Produkte ab: Jede Verpackung wird geprüft – vollautomatisch, zerstörungsfrei, zuverlässig.

Verpackungen müssen dicht sein – ohne Ausnahme. Denn schon eine undichte Stelle kann zu Verderb, Retouren und Vertrauensverlust führen. Mit dem LEAK-MASTER® MAPMAX von WITT sichern Lebensmittelproduzenten die Qualität ihrer Verpackungen und damit ihrer Produkte ab: Jede Verpackung wird inline geprüft – vollautomatisch, zerstörungsfrei, zuverlässig.

Sicherheit für die gesamte Produktion – direkt in der Linie

Der MAPMAX prüft Einzelverpackungen, komplette Vorzüge, Umverpackungen oder Kartons in der Verpackungslinie – schnell und berührungslos. Die CO?-basierte Prüfung in einer Vakuumkammer erkennt selbst kleinste Leckagen ab ca. 20 Mikrometer. Je nach relevanter Leckgröße, CO?-Gehalt in der Verpackung und weiteren Umgebungsparametern ist eine Prüfgeschwindigkeit von bis zu 15 Prüftakten pro Minute möglich. Diese Kombination aus Sensibilität und Geschwindigkeit macht das System einzigartig und leistungsstark genug, um die gesamte Produktion zu kontrollieren. Lebensmittelproduzenten erhalten so maximale Sicherheit und können ihren Kunden ein Qualitätsversprechen geben.

Zuverlässige Technik – optimiert für die Praxis

Ein Vakuum erzeugt eine Druckdifferenz, durch die CO? aus undichten Verpackungen austritt. Das strömungsoptimierte Maschinendesign leitet das Gas in Sekundenbruchteilen zur hochsensiblen Infrarot-Sensorik mit einer Auflösung von 1 ppm. So wird jede undichte Verpackung erkannt – bevor sie den Kunden erreicht.

Die Prüfung erfolgt zerstörungsfrei. Das bedeutet: keine Ausschussware, kein Neuverpacken, kein Mehraufwand. Im Falle eines Lecks kommuniziert das System über potentialfreie Kontakte mit nachgelagerten Anlagen – etwa zur Auslösung eines Alarms oder zur Aktivierung eines Auswurfsystems.

Neues Design, einfache Bedienung

Die aktuelle Generation des MAPMAX wurde gezielt überarbeitet: Das transparente Acrylglas-Design verbessert die Sichtbarkeit auf den Prozess, die schlankere Bauform spart Platz, und die optimierte Konstruktion erleichtert Servicearbeiten im laufenden Betrieb. Die Bedienung erfolgt intuitiv über ein Touchdisplay, Voreinstellungen lassen sich schnell abrufen oder individuell anpassen. Für die digitale Qualitätssicherung steht eine Ethernet-Schnittstelle zur Verfügung.

Bewährt, verbessert – und einzigartig in Leistung und Präzision

Der LEAK-MASTER® MAPMAX hat sich seit Jahren als zuverlässiges Inline-System zur Dichtheitsprüfung bewährt. Mit der aktuellen Überarbeitung bietet er nun noch mehr Praxistauglichkeit – bei gleichbleibend hoher Prüfgenauigkeit. Die einzigartige Kombination aus Geschwindigkeit und Sensibilität macht ihn zur idealen Lösung für die Inline-Prüfung ganzer Vorzüge, Kartons oder Einzelverpackungen. Lebensmittelproduzenten erhalten damit ein Höchstmaß an Sicherheit: zum Schutz ihrer Produkte, zur Einhaltung von Lieferverträgen und zur Sicherung der Kundenzufriedenheit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG

Herr Alexander Kampschulte

Salinger Feld 4-8

58454 Witten

Deutschland

fon ..: 023028901147

web ..: https://www.wittgas.com

email : kampschulte@wittgas.com

WITT-Gasetechnik ist ein Hersteller von Produkten für den Umgang mit Gasen, die höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Am Anfang standen vor rund 80 Jahren Flammenrückschlagsicherungen für das Schweißen und Schneiden.

Heute liefert WITT ein komplettes Produktprogramm für die Sicherheit beim Einsatz von Gasen. Dazu auch Gasmischer, Gasanalyse- und dosiergeräte sowie Dichtheitsprüfsysteme. WITT hat sich damit vom 2-Mann-Betrieb zu einem modernen Unternehmen und Weltmarktführer entwickelt.

Der WITT-Hauptsitz ist in Witten in Deutschland. Weit mehr als die Hälfte des Umsatzes erzielt das Unternehmen durch den Export. Über Tochterfirmen und Vertriebspartner ist das mittelständische Familienunternehmen auf allen Kontinenten präsent. Die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir sind flexibel, reagieren schnell und bieten bestmöglichen Service. Dabei pflegen wir langfristige, auf Fairness basierende Partnerschaft mit unseren Kunden und Lieferanten. Als international agierender Anbieter betreuen wir unsere Geschäftspartner weltweit und sind offen gegenüber allen Kulturen.

