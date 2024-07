1,2 Millionen Euro für das „Krankenhaus des Friedens“

Große Herzen, Emotionen und Hollywood Glamour bei der Benefizgala zugunsten des Sheba Medical Center im Yacht Club de Monaco in Monte Carlo am 25. Juli 2024

Unter der Schirmherrschaft von Fürst Albert II. von Monaco am 25. Juli Freunde und Unterstützer des Sheba Medical Centers in Israel im Yacht Club de Monaco in Monte Carlo. Bei der Wohltätigkeitsauktion und weiteren Spenden kamen über 1.200.000 Euro für die wichtigen Benefizeinsätze des größten und umfassendsten medizinischen Zentrums in Israel und dem gesamten Nahen Osten zusammen.

Mit seinem Motto „Hoffnung ohne Grenzen “ steht das Sheba Medical Center stellvertretend für die Hoffnung nach Frieden in der Region. Seit dem barbarischen Angriff von 07. Oktober 2023 werden unzählige Opfer des im Sheba Medical Center versorgt. Stellvertretend für sie nahm Erez Yatzkan an der Gala zugunsten des Sheba Medical Centers statt und stiftete zwei seiner Skulpturen für die Charity-Auktion, die er während seiner Rehabilitationsmaßnahmen angefertigt hat. Bis heute wird im Sheba Medical Center niemand abgewiesen, der in Not ist und sich an das Sheba Medical Center wendet, egal ob Jude oder Muslim, Israeli oder Palästinenser. Mit der Gründung des „Returning to Life“-Rehabilitationszentrums hat sich das Sheba Medical Center schnell auf die Anforderungen des neuen Konflikts eingestellt. Dort findet sich die beste Hilfe für alle Opfer von Gewalt, gleich ihres Status als Zivilist oder Soldat.

Prof. Dr. Arnon Afek, Acting Director of the General Hospital des Sheba Medical Centers, Dorit & Marc Assaraf als Gastgeber und Dr. Yana & Dr. Karl Hauptmann als Co-Sponsoren des Abends freuten sich rund 160 illustre Gäste willkommen zu heißen. Hollywoodstar Nathaniel Buzolic, der mit seiner Influencer Freundin Liya Noga kam, hielt als Sheba Fan eine emotionale Rede gegen den Antisemitismus und Schauspielerin Katerina Jacob mit Ehemann Jochen Neumann erzählte, das sie als junge Frau in einem Kibbuz lebte. Mir dabei auch Galerist Gilles Dyan, Opera Gallery, der ein Gemälde für die Auktion spendete, und Olga Morozenko, Ballerina und Botschafterin des Ukrainischen Balletts und aus der Wirtschaft und Gesellschaft kamen u. a.: Hotelbesitzer Kommerzialrätin Dame Ljuba Manz, die Unternehmer Dr. Karl Ochsner, Ochsner Wärmepumpen, Bernd Rosemeyer, Palantir Technologies-Manager, Kommerzialrat Rudi Jagersbacher, ehemaliger Hilton Präsident, Cornelia von Wülfing, Präsidentin des Alavayo e. V. Charity-Vereins in Ghana, Katrin Gräfin Goëss-Enzenberg, Schlossherrin Schloss Tratzberg, Society-Couple Roberta Markgräfin Gilardi Sestito & Dr. Donato Sestito, Michaela Mumm-von Oldenburg, Präsidentin des Red Club Berlin und Tina Waske von Reppert, Witwe des deutschen Künstlers Mathias Waske.

Violinistin Anna Agre und Pianistin Inna Surzhenko sorgten für musikalische Highlights. Moderatorin, Schauspielerin und Model Dany Michalski führte bravourös durch das Programm. Die Spenden und der Erlös der Benefizauktion unter der Leitung des Pariser Auktionsspezialisten Geoffroy Ader kommen zu 100% dem „Returning to Life“-Rehabilitationszentrum und den Kindern im Sheba Medical Center zugute. Neben dringend benötigten medizinischen Geräten für das Krankenhaus, die symbolisch ersteigert werden konnten, kamen bei der Auktion heiß begehrte Events wie ein VIP-Package für die Art Basel unter den Hammer. Mit zwei Einladungen zum Gala Abend der Jüdischen Kulturtage München spendete Judith Epstein, Vorsitzende der Gesellschaft zur Förderung jüdischer Kultur und Tradition in Kooperation mit dem Rosewood Munich eines der Auktions-Highlights. Weitere Highlights waren eine „Great Plains“-Luxus-Safari, eine der royalen Designertasche von Natascha Schreieggs Label „NASCH“, ein Aufenthalt im runderneuerten Hilton Mauritius Resort & Spa, ein limitierter Ingeborg Bergmann Montblanc-Stift, gespendet von Schauspielerin Katerina Jacob und einer der ausgefallenen Design-Sessel von Architekt und Designer Carlo Rampazzi.

