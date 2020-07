120 Masken für Kinder und Jugendliche

Mendel PrintDesign stattet Kinderreha Wangen aus

Bernd Mendel, Mendel PrintDesign aus Wangen, überreichte gestern dem Förderverein der Fachkliniken Wangen e.V., vertreten durch Buket Koyutürk, Kaufmännische Leitung Kinderkliniken, 120 Community-Masken aus eigener Produktion für Kinder und ihre Begleitpersonen. Nach einer coronabedingten Pause läuft seit 17. Juni die Reha für Kinder und ihre Begleitpersonen nun nach einem speziellen Hygiene- und Sicherheits-Betriebskonzept. Dank einer Spende der Wangener Firma Mendel Print Design sind Patienten und Begleitpersonen zusätzlich zu den Mund-Nasen-Schutzmasken, die sie während der Therapie tragen, mit Communitymasken ausgerüstet.

Wangen – 170 Kinder, Jugendliche und ihre Eltern weilen seit zwei Wochen wieder in den Rehabilitationskliniken für Kinder und Jugendlichen an den Waldburg-Zeil Fachkliniken Wangen zur Rehabilitation. Dank einer Spende der Wangener Firma Mendel Print Design sind sie zusätzlich zu den Mund-Nasen-Schutzmasken, die sie während der Therapie tragen, mit Communitymasken ausgerüstet. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Reha-Familien nun rundherum gut ausgestattet sind. Denn – wie schnell geht eine Communitymaske mal verloren… nun können wir hier unkompliziert Ersatz anbieten“, zeigt sich Buket Koyutürk, kaufmännische Leitung Kinderkliniken, zufrieden.

Nach einer coronabedingten langen Pause läuft seit 17. Juni die Reha für Kinder und ihre Begleitpersonen nun nach einem speziellen Hygiene- und Sicherheits-Betriebskonzept. „Wir haben, was die Sicherheit unserer Patienten und Mitarbeiter betrifft, alles getan, was steuerbar und machbar ist“, berichtet Buket Koyutürk. „Denn wir möchten, dass Kinder, die eine Reha benötigen, die Rehamaßnahme auch antreten können, ohne Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu haben.“

Alltagsabläufe waren ja allerorten für Monate außer Kraft gesetzt. Die wichtigen Maßnahmen zur Kontaktminimierung – die soziale Distanz – hat Familien, insbesondere denen, die ohnehin gefährdet sind, kompensierende Sozialräume wie Schulen, Kindertagesstätten, Veranstaltungen oder einfach nur das unbeschwerte Miteinander mit anderen genommen. Eine entscheidende Möglichkeit, jetzt nachhaltig Kinder, Jugendliche und ihre Familien zu unterstützen, bietet die Kinder- und Jugendrehabilitation, wie sie in Wangen im Allgäu mit Rehabilitationsklinik und Sonderpädagogischem Bildungs- und Beratungszentrum bzw. Schule geboten ist. „Dabei haben wir besonders im begleiteten Bereich immer die ganze Familie im Blick“, versichert Buket Koyutürk. Eine große Unterstützung für die Familien sind Spenden wie die der renommierten Wangener Druckerei. „Unser Förderverein erhält von Mendel PrintDesign jedes Jahr Unterstützung – dafür möchten wir hier noch einmal ausdrücklich Dankeschön sagen!“, so die kaufmännische Klinikleiterin.

BU Bernd Mendel, Mendel PrintDesign aus Wangen, überreichte dem Förderverein der Fachkliniken Wangen e.V., vertreten durch Buket Koyutürk, Kaufmännische Leitung Kinderkliniken, 120 Community-Masken aus eigener Produktion für Kinder und ihre Begleitpersonen.

Quelle: Förderverein der Fachkliniken Wangen e.V.

_____________________________________________________________________

Mund- und Nasenmaske

gegen Tröpfchenübertragung

2-lagige Ausführung

115g Polyester innenliegend

und 220g Polyester aussenliegend

60°C mit Desinfektionswaschmittel waschbar

somit wieder verwendbar

weiß

Die Mund- und Nasenmaske in der Grundform ist mit zwei Bändern versehen, mit denen er flexibel in verschiedenen Kopfgrößen zusammengebunden werden kann. Das 2 lagige Material bietet Stabilität für genügend Passform über Nase und Kinn. Somit ist eine Feuchtigkeitsentweichung eingegrenzt. Die Maske besteht aus 115g Polyester innenliegend und 220g Polyester aussenliegend und ist hochwertig zweilagig gefertigt. Es wurde aus allergischen Gründen auf Metall-Nasenbügel verzichtet und dafür 220g – Polyester Aussengewebe verwendet. Die Abschlüsse sind gesäumt und am Nasenbereich innenliegend vernäht für angenehmen Tragekomfort. Die Mund- und Nasenmaske ist mit 60°C Desinfektionswaschmittel waschbar. Die Mundmaske, mit Ihren Stoffeigenschaften hat noch keine Zertifizierung und ist nicht medizinisch geprüft. Keine Haftungsansprüche gegenüber der Firma Deutscher-Digitaldrucker.de. Heiß bügeln Schontrocknen Normalwaschgang 60° Die Masken gibt es in 2 Versionen Weiss neutral ( waschbar 60 Grad ) oder als modisches Accessoire mit Motivbedruckung ( waschbar 60 Grad )

Hier bestellen

Für Fragen können Sie uns jederzeit per Mail unter info@mendel-printdesign.de oder per Telefon 07522 97 37 0 erreichen.

Hier bestellen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

deutscher-digitaldrucker.de®

Herr Bernd Mendel

Simoniusstraße 40

88239 Wangen im Allgäu

Deutschland

fon ..: 0 75 22 97 37 0

fax ..: 0 75 22 97 37 37

web ..: http://deutscher-digitaldrucker.de/

email : info@mendel-printdesign.de

deutscher-digitaldrucker.de® bietet als professionelle Offset- & Digitaldruckerei seit über 20 Jahren die Herstellung von Präsentationssystemen und digital gedruckten Präsentationsflächen. Mit unserer modernen Druckmaschinenausstattung erstellen wir auf einer Produktionsfläche von über 1.000 qm individuelle Printlösungen für unsere Kunden. Unsere vielseitige Produktpalette finden Sie auf unserem Online Druckerei Shop.

Pressekontakt:

deutscher-digitaldrucker.de®

Herr Bernd Mendel

Simoniusstraße 40

88239 Wangen im Allgäu

fon ..: 0 75 22 97 37 0

web ..: http://deutscher-digitaldrucker.de/

email : info@mendel-printdesign.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Das Gold und seine Entwicklung in der jüngsten Geschichte