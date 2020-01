125 Jahre Skoda: Kath Gruppe lädt zum Buffet ein

Die Autohausgruppe organisiert am 25. Januar 2020 in ihren Autohäusern in Norddeutschland erneut das „SKODA Buffet“ und präsentiert die neuen Sondermodelle SKODA DRIVE 125.

Sie sind nun auch in Schleswig-Holstein und Hamburg angekommen: Die neuen Sondermodelle SKODA DRIVE 125. Zu diesen Sondermodellen zählen KODIAQ, KAROQ, SCALA und FABIA. Hier profitieren Kunden – neben einem attraktiven Preisvorteil – von einer dreijährigen Neuwagen-Anschlussgarantie. Somit sind bis zu fünf Jahre Gesamtgarantiezeit mit einer Maximallaufleistung von bis zu 50.000 km serienmäßig an Bord.

„Bei der SKODA Sonderedition anlässlich der 125-jährigen Firmengeschichte des Herstellers dürfen sich die Kunden außerdem über einige Zusatzausstattungen gegenüber dem Grundmodell freuen, wie beispielsweise Features, die dem Exterieur und dem Interieur einen Hauch von Exklusivität verleihen. Dazu tragen feine Details wie spezielle Stoffe, kontrastreiche Ziernähte und Dekoreinlagen bei“, so Kurt Diener, Verkaufsleiter SKODA in Rendsburg.

Die norddeutsche Autohausgruppe präsentiert am 25. Januar 2020 in den Kath-Standorten Hamburg, Rendsburg, Husum, Kaltenkirchen und Heide die neuen Modelle der Marke SKODA. Hier haben Kunden und Besucher jeweils die Möglichkeit, alle aktuellen Fahrzeugmodelle sowie die neuen Sondermodelle kennen zu lernen. Kulinarisch bietet die Kath Gruppe wieder lokale Spezialitäten in Form eines Fingerfood-Buffets. Darüber hinaus gibt es vor Ort ein kleines Rahmenprogramm inklusive einem Gewinnspiel.

Foto: SKODA

Das Unternehmen wurde im Jahr 1848 durch Wilhelm Siegfried Kath in Sorgbrück als Huf- und Wagenschmiede ins Leben gerufen. Im Jahr 1934 folgte nicht nur der Wechsel zu den Automobilen sondern auch der Abschluss eines DKW-Händlervertrages.

In den weiteren Jahren kamen neue Standorte und neue Marken hinzu. Die Kath Gruppe verfügt im Norden Deutschlands aktuell über zehn Autohäuser in Rendsburg, Kiel, Hamburg, Flensburg, Husum, Preetz, Bordesholm, Heide, Kaltenkirchen sowie in Henstedt-Ulzburg. Rund 700 Mitarbeiter und Auszubildende beschäftigt die Kath Gruppe derzeit. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist der Verkauf der Marken Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra und Volkswagen Nutzfahrzeuge.

Die Kath Gruppe ist ein Unternehmen der Emil Frey Gruppe Deutschland.

