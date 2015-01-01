125 Jahre Wuppertaler Schwebebahn

Neues visuelles Archiv: Die Wuppertaler Schwebebahn als Kunst-Edition

Konzeptionelle Fotokunst zum Jubiläum: Die „ART EDITION 125 Jahre Schwebebahn“ zeigt urbane Infrastruktur als visuelles System.

Wuppertal, Mai 2026 – Mitten im 125-jährigen Jubiläumsjahr der Wuppertaler Schwebebahn präsentiert das Künstler-Duo cam/b – the photo brothers eine außergewöhnliche visuelle Dokumentation des weltberühmten Wahrzeichens. Mit der „ART EDITION 125 Jahre Schwebebahn“ übersetzt der Fotokünstler Dirk Eichler historische Ingenieurskunst in die minimalistische Formensprache der Gegenwartskunst.

Ein visuelles Archiv aus Architektur und Farbe

Das Projekt basiert auf einer systematischen Dokumentation: Alle Stationen des Nahverkehrssystems wurden nach einem identischen, strengen Regelwerk fotografiert. Dirk Eichler isoliert die stählernen Jugendstil- und Jahrhundertwende-Konstruktionen durch präzise Freistellung und überführt sie in kontrastreiche Schwarz-Weiß-Fotografien.

Diese dokumentarische Strenge wird durch eine grafische Komponente ergänzt: Jedes Werk ist mit einer von zehn definierten Farbflächen und den exakten GPS-Koordinaten des Aufnahmeortes überlagert. Das Ergebnis ist ein dekonstruiertes urbanes System – ein Wechselspiel aus grafischer Abstraktion und architektonischer Realität.

Handwerkliche Präzision und geschütztes Design

Die Werke erscheinen als rahmenloser Direkt-UV-Druck auf quadratischem Alu-Dibond (20 x 20 cm). Ein vormontierter verzinkter Wandhalter und spezielle Filz-Abstandshalter auf der Rückseite sorgen für eine schattenwerfende, „schwebende Optik“ an der Wand.

Jedes Kunstwerk verfügt über ein rückseitiges Echtheitszertifikat mit einem fälschungssicheren Hologramm und einer Seriennummer. Um die Einzigartigkeit des Ansatzes zu sichern, ist das gesamte visuelle Konzept beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) als eingetragenes Design geschützt.

Unabhängiges Kunstprojekt für Sammler und Design-Liebhaber

Die „ART EDITION 125 Jahre Schwebebahn“ ist ein unabhängiges Kunstprojekt und steht in keiner geschäftlichen Verbindung zu den Wuppertaler Stadtwerken (WSW) oder der Stadt Wuppertal. Das Projekt richtet sich an Kunstsammler und Design-Enthusiasten.

Informationen zum Projekt und den einzelnen Motiven finden Sie unter www.125-jahre-schwebebahn.de sowie im Onlineshop unter cam-b.store.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

cam/b ® – the photo brothers

Herr Dirk Eichler

Neviandtstr. 38

42117 Wuppertal

Deutschland

fon ..: +49 202 89 01 62 00

web ..: https://cam-b.store

email : info@cam-b.de

Gegründet im Januar 2024 betreibt cam/b® den Online Versandhandel cam-b.store mit hochwertigen Premium Alu-Dibond Wandbildern. Als Start-up ist cam/b® regional stark verwurzelt im Bergischen Städtedreieck. Neben vielen eigenen Fotografien sind mit dem Premium Partner Programm auch weitere professionelle Fotografen mit ihren Bildern im Online Store vertreten.

Alle Wandbilder werden ausschließlich in Deutschland hergestellt und sind daher Made in Germany. Auch werden sämtliche Verpackungsmaterialien in Deutschland produziert und sind zu 100 % recyclebar.

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cam/b ® – the photo brothers

Herr Dirk Eichler

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