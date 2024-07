14. Bayerischer Fachkongress Glücksspiel: Handlungsfelder, Politik und Sucht

Am 17. Juli 2024 findet der 14. Bayerische Fachkongress Glücksspiel als hybride Veranstaltung in München statt.

Veranstalterin ist wie in den Jahren zuvor die Bayerische Akademie für Sucht- und Gesundheitsfragen BAS im Rahmen der Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern (LSG). Den Kongress eröffnet wie immer Konrad Landgraf, Geschäftsführer der LSG und Suchtexperte: „Ich freue mich sehr, dass wir wieder so hochkarätige Referentinnen und Referenten für unseren jährlichen Kongress gewinnen konnten und es uns erneut gelungen ist, einen ebenso spannenden wie politisch brisant-relevanten Themenmix zu finden.“ Das Grußwort spricht Dr. Rainer Hutka, neuer Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention, das die LSG seit ihrer Gründung im Jahr 2008 finanziert.

Beim Kongress erwartet die Teilnehmenden ein vielfältiges und hybrides Programm: Welchen Einfluss auf das Glücksspiel in Deutschland haben Politik und Lobbyismus? Welche Entwicklungen gibt es im Bereich Trading am Aktienmarkt oder beim Spieler-Sperrsystem OASIS? Und wie ist eigentlich die aktuelle ambulante Versorgungssituation aus Sicht der Betroffenen? Diese und viele weitere Fragen beantworten die Expertinnen und Experten am Vormittag. Nachmittags haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses Gelegenheit, weitere Themen praxisorientiert in zwei Workshop-Runden zu vertiefen: Wie können Kinder und Jugendliche präventiv erreicht werden, wie können Blended Counseling oder frauenspezifische Suchtberatung gelingen und welche Besonderheiten weist pathologisches Glücksspielen im Alter auf?

* Wann: 17.07.2024 | 09:30-16:45 Uhr

* Wo: Katholische Akademie in Bayern, Mandlstraße 23, 80802 München

* Anmeldung: hier klicken

* Info-Flyer zum Kongress: hier klicken

Journalistinnen und Journalisten sind herzlich eingeladen, am Kongress teilzunehmen und Interviews und Hintergrundgespräche mit den Expertinnen und Experten vor Ort zu führen. Dazu akkreditieren Sie sich bitte bis spätestens 12. Juli 2024 unter info@lsgbayern.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern

Herr Konrad Landgraf

Edelsbergstraße 10

80686 München

Deutschland

fon ..: 089 55 273 59 10

web ..: https://www.lsgbayern.de

email : info@lsgbayern.de

Die Landesstelle Glücksspielsucht koordiniert bayernweit Prävention, Forschung, Beratung und Hilfe rund um das Thema pathologisches Glücksspielen. Sie besteht seit Juni 2008 und wird vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention finanziert. Kooperationspartner sind die Bayerische Akademie für Sucht- und Gesundheitsfragen BAS Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), der Betreiberverein der Freien Wohlfahrtspflege Landesarbeitsgemeinschaft Bayern für die Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern e.V. und das IFT Institut für Therapieforschung München. Die LSG arbeitet fachlich unabhängig und ist nicht weisungsgebunden.

Pressekontakt:

Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern

Herr Thomas Baur

Edelsbergstraße 10

80686 München

fon ..: 089 55 273 59 13

email : thomas.baur@lsgbayern.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

FTS Hennig präsentiert innovative 5G-Technologielösungen Das seltenste Edelmetall der Welt hat seinen Stammsitz in Murnau bezogen