16 Jahre Corporate Health Award: Deutschlands gesündeste Arbeitgeber 2024 ausgezeichnet

EUPD Research und die Handelsblatt Media Group zeichnen Unternehmen aus, die mit innovativen Gesundheitsstrategien und nachhaltiger Unternehmenskultur die Arbeitswelt von morgen prägen.

Zum 16. Mal hat EUPD Research gemeinsam mit der Handelsblatt Media Group den renommierten Corporate Health Award an die gesündesten Unternehmen Deutschlands verliehen. Die Branchensieger wurden in insgesamt 17 Branchen ermittelt und ausgezeichnet. Zusätzlich wurden vom Expertenbeirat Sonderpreise für herausragendes Engagement in besonderen Themenbereichen vergeben.

Gesunde und motivierte Mitarbeitende sind die Basis für nachhaltiges und erfolgreiches Wirtschaften. Unternehmen können nur dann langfristig bestehen, wenn sie die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Belegschaft aktiv fördern. Die Preisträger:innen des Corporate Health Awards 2024 beweisen, dass ganzheitliche Corporate Health Management-Systeme ein zentraler Bestandteil strategischer Unternehmensführung sind, um in einer dynamischen Arbeitswelt erfolgreich zu sein.

2024 steht für viele Unternehmen im Zeichen von Veränderung: Fachkräftemangel, Digitalisierung und der Ruf nach nachhaltigem Wirtschaften prägen die Arbeitswelt. Inmitten dieser Herausforderungen zeigt der Corporate Health Award, welche Organisationen betriebliches Gesundheitsmanagement als strategischen Erfolgsfaktor erkennen und durch diesen widerstandsfähig und zukunftsfähig bleiben. Die Preisträger:innen des Awards 2024 setzen auf innovative Konzepte, die weit über herkömmliche Gesundheitsmaßnahmen hinausgehen und eine starke Unternehmenskultur schaffen.

Aus einer Vielzahl von Firmen, deren Gesundheitsmanagement-Systeme nach dem wissenschaftlichen Corporate Health Evaluation Standard (CHES) analysiert wurden, hat der unabhängige Expertenbeirat die besten Unternehmen ermittelt. Die Gewinnerinnen und Gewinner wurden am Dienstag im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung im Steigenberger Icon Grandhotel & Spa auf dem Petersberg bei Bonn ausgezeichnet. Mit ihrem Engagement setzen sie Maßstäbe und zeigen, wie nachhaltiges Handeln und Mitarbeitendengesundheit Hand in Hand gehen.

Joshua Baaken, Head of Project Management bei EUPD Research und verantwortlich für den Corporate Health Award, betont: „Immer mehr Unternehmen erkennen, dass soziale Nachhaltigkeit und ein strategisch ausgerichtetes Gesundheitsmanagement entscheidend für ihre Zukunftsfähigkeit sind. Durch die tiefgreifende Implementierung auf Managementebene positionieren sie sich nicht nur als wettbewerbsfähige Arbeitgeber, sondern setzen ein klares Zeichen für verantwortungsbewusstes Handeln. Die Preisträger:innen des Corporate Health Awards gehören zur Spitzenklasse, weil sie ihre Gesundheitsstrategien konsequent weiterentwickeln und innovative Wege gehen.“

„Ich freue mich außerordentlich, dass unser BGM zu einem der Besten in Deutschland zählt und der Einsatz unseres Teams für die Gesundheit unserer Mitarbeiter:innen geehrt wird“, so Dr. Daniel Kleine, President Deutschland und Standortleiter Düsseldorf der Henkel AG & Co. KGaA.

Michael Raschemann, Geschäftsführer der Energiequelle GmbH, unterstreicht: „Gesunde, motivierte und gut ausgebildete Mitarbeitende sind das wichtigste Element unserer unternehmerischen Wertschöpfung. Wir freuen uns sehr, unser Gesundheitsmanagement durch den Corporate Health Award bestätigt zu sehen. Gleichzeitig nehmen wir das Ergebnis als Motivation, um noch gezielter an dem Erhalt der Gesundheit und des Wohlbefindens unserer Mitarbeitenden zu arbeiten.“

Neben den Branchenbesten in den großen und mittelständischen Organisationen werden auch in diesem Jahr wieder Sonderpreise für herausragendes Engagement verliehen. Besonders hervorzuheben ist der Sonderpreis „Gesundes Handwerk“, der bereits seit 2017 in Zusammenarbeit mit der IKK classic vergeben wird und die Bedeutung eines gesundheitsorientierten Ansatzes in handwerklichen Betrieben würdigt. Darüber hinaus wurden weitere Sonderpreise verliehen, die außergewöhnliche Leistungen in verschiedenen Bereichen des Gesundheitsmanagements auszeichnen.

Susan Koll, Head of Concept & Development Awards Solutions by Handelsblatt Media Group GmbH, erklärt: „Die Corporate Health Companies 2024 stehen für Verantwortung, Transparenz und Innovation im Gesundheitsmanagement. Diese Unternehmen zeigen, wie eine nachhaltige Arbeitskultur aktiv gelebt und weiterentwickelt wird. Es ist eine Freude, dieses Engagement im Rahmen unserer feierlichen Gala zu würdigen.“

Die ausgezeichneten Unternehmen des Corporate Health Award 2024 (in alphabetischer Reihenfolge):

o ADAC Nordbaden e.V. – Gewinner Mittelstand (Dienstleistung/Beratung)

o Allianz Deutschland Verbund – Gewinner (Versicherungen)

o Autobahn GmbH des Bundes – Gewinner (Verkehr/Logistik)

o BMW AG – Gewinner (Automotive)

o BWI GmbH – Sonderpreis Digital Health

o Coca-Cola Europacific Partners Deutschland GmbH – Gewinner (Konsumgüter)

o Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG – Exzellenz

o Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG – Sonderpreis Family and Work

o Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See – Gewinner (Öffentliche Verwaltung)

o Deutsches Krebsforschungszentrum – Sonderpreis Cancer Prevention

o EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG – Sonderpreis Management & Controlling

o Energiequelle GmbH – Gewinner Mittelstand (Energiewirtschaft)

o GELSENWASSER AG – Gewinner (Energiewirtschaft)

o Genoverband e.V. – Gewinner (Dienstleistung/Beratung)

o Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB Rechtsanwälte, Steuerberater – Sonderpreis Sustainability

o Glen Dimplex Deutschland GmbH – Gewinner Mittelstand (Elektrotechnik)

o Henkel AG & Co. KGaA – Gewinner (Chemie/Pharma)

o Hessisches Ministerium der Finanzen – Sonderpreis Addiction Prevention

o Hochschule Magdeburg-Stendal – Gewinner (Hochschule BGM)

o ING Deutschland – Gewinner (Finanzen)

o Kreissparkasse Köln – Exzellenz

o Krones AG – Sonderpreis Innovation

o Landtagsamt – Exzellenz

o LINHARDT Group GmbH – Gewinner Mittelstand (Produktion/Verarbeitende Industrie)

o Magistrat der Stadt Wetzlar – Gewinner Mittelstand (Öffentliche Verwaltung)

o opta data Gruppe – Gewinner (Gesundheits-/Sozialwesen)

o Paul Hartmann AG – Gewinner (Produktion/Verarbeitende Industrie)

o PSD Bank Nürnberg eG – Sonderpreis Core Values

o Rheinmetall AG – Exzellenz

o SAP – Gewinner (Informations-/Kommunikationstechnik)

o Schwarz Corporate Solutions – Gewinner (Handel)

o Schwarz Produktion Stiftung & Co. KG – Exzellenz

o Schöllgen Haustechnik GmbH – Sonderpreis Handwerk

o Smurfit Westrock GmbH – Sonderpreis Female Empowerment

o Stadt Ingolstadt – Exzellenz

o Universität zu Lübeck – Gewinner (Hochschule SGM)

o Viega GmbH & Co. KG – Exzellenz

o Volksbank Ulm-Biberach eG – Gewinner Mittelstand (Finanzen)

o Vossloh Rolling Stock GmbH – Gewinner Mittelstand (Maschinenbau/Schwerindustrie)

o WILO SE – Gewinner (Maschinenbau/Schwerindustrie)

o Zollner Elektronik AG – Gewinner (Elektrotechnik)

Jetzt für den Corporate Health Award 2025 bewerben und Ihr Engagement für die Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden sichtbar machen: corporate-health-award.de

Über den Corporate Health Award

Der Corporate Health Award ist die renommierteste Auszeichnung in Deutschland für strategisches betriebliches Gesundheitsmanagement. Im Anschluss an die Online-Qualifizierung erhalten alle Teilnehmenden einen Deutschland-Benchmark im Branchenvergleich. Organisationen mit einer Zielerreichung von über 50 % im zugrundeliegenden Corporate Health Evaluation Standard können ihr Ergebnis durch ein Audit verifizieren lassen. Aus den geprüften „Corporate Health Companies“ entscheidet der unabhängige Expertenbeirat jährlich über die Gewinner*innen des Awards. Mehr Informationen: www.corporate-health-award.de

Über das Handelsblatt

Das Handelsblatt ist die größte Wirtschafts- und Finanzzeitung in deutscher Sprache. Rund 200 Redakteur:innen, Korrespondent:innen und ständige Mitarbeiter:innen rund um den Globus sorgen für eine aktuelle, umfassende und fundierte Berichterstattung. Im Tageszeitungsvergleich zählt die börsentäglich erscheinende Wirtschafts- und Finanzzeitung bei Entscheider:innen der ersten und zweiten Führungsebene zur unverzichtbaren Lektüre. Laut „Leseranalyse Entscheidungsträger in Wirtschaft und Verwaltung“ (LAE) 2024 erreicht das Handelsblatt crossmedial 1.035.000 Top-Entscheider:innen börsentäglich. Online ist das Handelsblatt unter www.handelsblatt.com erreichbar.

Über EUPD Research

EUPD ist ein führendes Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsinstitut im gesamten Nachhaltigkeitssektor und genießt seit über 23 Jahren national und global einen unangefochtenen Pionierstatus. In stetiger Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien nimmt EUPD eine tragende Rolle bei der Initiierung und Etablierung gesellschaftsrelevanter Qualitätsmodelle und Initiativen im Kontext ESG ein. Im Bereich Social Sustainability und Corporate Health Management haben bereits tausende Unternehmen im deutschsprachigen Raum von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Consult und EUPD Cert profitiert. Grundlage aller Prozesse ist der kontinuierlich weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Leistungsangebot) und insgesamt über 25 Themencluster gliedert. Mehr Informationen: https://corporate-health-alliance.de



