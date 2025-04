18 Jahre erotische Hörbücher – Outtakes zum Schmunzeln und Staunen

Fetischaudio sagt Danke zum 20-jährigen Jubiläum – mit einem kostenlosen Hörbuch voller Pannen, Lacher und echter Studiomagie

Wer sich in den letzten zwei Jahrzehnten für erotische Hörbücher in deutscher Sprache interessiert hat – egal ob sinnliche Liebesgeschichten, Fesselndes oder spannende Fetisch-Fantasien – kam an Fetischaudio kaum vorbei. Die Plattform, 2005 gegründet und damit eine echte Pionierin im digitalen Audio-Erotik-Markt, feiert ihr Jubiläum mit einem ganz besonderen Geschenk an die Hörbuch-Community:

„18 Jahre erotische Hörbücher – Gesammelte Outtakes“ – über eine Stunde mit kuriosen Studiopannen, erotischen Zungenbrechern, überraschenden Lachanfällen und weiteren unvergesslichen Highlights als kostenloser Stream und Download.

Der Fetischaudio Release zeigt, was sonst im Schneideraum bleibt: Wenn Sprecherinnen an Begriffen wie Aphrodisiakum und spezielleren Fachtermini verzweifeln und sich in spontane Wortgefechte mit der Regie stürzen, bleibt kein Auge trocken. Und doch: Zwischen all den Lachern wird deutlich, wie viel Arbeit, Feingefühl und Präzision hinter professionell produzierten erotischen Hörbüchern steckt.

Fetisch, Fantasy, Fesselspiele: Vielfalt, die ins Ohr geht

Fetischaudio deckt ein breites Spektrum erotischer Themen ab – von romantisch verspielten Fantasien bis hin zu expliziten Fetisch-Geschichten und Fessel-Hörspielen mit Kopfkino-Garantie. Die Titel bedienen unterschiedlichste Vorlieben, ohne dabei jemals niveaulos zu werden – ein Markenzeichen der Plattform seit ihren Anfängen.

Das Angebot wird von Frauen wie Männern gleichermaßen gerne genutzt. Heute zählt das Fetischaudio Programm über 800 teils sehr umfangreiche Werke, produziert fast ausschließlich in den hauseigenen Studios mit einem festen Team aus über 30 freiberuflichen Profis.

„Einfach nur Texte per Mail verschicken und im Home-Studio von zweitklassigen Sprecherinnen im Kleiderschrank aufnehmen lassen – das passt nicht zu unserem und dem Anspruch der Audio-Community“, erklärt Berthold Heiland, Gründer, Regisseur und Tonmeister. „Wir setzen auf echtes Schauspielhandwerk, persönliche Regieführung und hochwertige Aufnahmetechnik.“

Von der Nischenidee zur Marke

Als Berthold Heiland 2005 mit wenigen Euro Startkapital, einem Programmierer aus der Berlin und Autor:innen aus Internetforen loslegte, war der Markt für erotische Hörbücher in Deutschland praktisch noch leer. „Damals gab es bei Google ganze drei Treffer für Erotik + Hörbuch. Im Gegensatz dazu belegten erotische Taschenbücher bei Amazon beste Verkaufsränge. Ich dachte: Das wird funktionieren – es hat sich nur noch keiner getraut.“

Heute ist Fetischaudio eine feste Größe. Neben klassischen Erotik-Lesungen bietet das Portal auch Erotische Hypnosen, ASMR-Hörbücher und sogar 3D-Hörspiele an, die bei bestimmten Communitys sehr gefragt sind.

„KI kann Gefühle nicht faken“

Die Branche verändert sich. Künstliche Intelligenz, automatisierte Stimmen – viele Anbieter setzen inzwischen auf Maschinen. Doch Heiland bleibt gelassen: „Wenn ich höre, wie viel Leidenschaft und Feuer meine Künstlerinnen in eine Szene legen, dann weiß ich: Diese Art der Intimität kann keine KI imitieren.“

Kostenloser Stream und Download zum 20-jährigen Fetischaudio Jubiläum:

https://www.fetischaudio.de/kostenlose-hoerbuecher/18-jahre-erotische-hoerbuecher-gesammelte-outtakes

„18 Jahre erotische Hörbücher – Gesammelte Outtakes“ – für alle, die einmal hinter die Kulissen eines Erotik-Hörbuchs blicken und herzlich lachen möchten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Augenscheinverlag

Herr Berthold Heiland

Gürtelstr. 12

13088 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 (0) 30 – 22 36 42 75

web ..: https://www.fetischaudio.de/

email : mail@fetischaudio.de

Fetischaudio.de ist die hauseigene Online-Plattform des Augenscheinverlags – einem Verlag, der sich seit 2005 ganz der Welt der erotischen Literatur und Hörkunst verschrieben hat. Mit einem feinen Gespür für Sprache, Atmosphäre und Sinnlichkeit produziert und veröffentlicht der Augenscheinverlag hochwertige erotische Hörbücher, die Fantasien beflügeln und Frauen wie Männer gleichermaßen verführen.

Alle Produktionen entstehen mit viel Liebe zum Detail und technischem Know-how in den eigenen Studios – unter anderem mit renommierten Sprecherinnen wie Magdalena Berlusconi. Fetischaudio.de ist Anlaufstelle für alle, die erotische Hörwelten auf höchstem Niveau genießen möchten.

Pressekontakt:

Augenscheinverlag

Herr Berthold Heiland

Gürtelstr. 12

13088 Berlin

fon ..: +49 (0) 30 – 22 36 42 75

web ..: https://www.fetischaudio.de/

email : mail@fetischaudio.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Stressbewältigung leicht gemacht: MARA KANE veröffentlicht neuen Ratgeber