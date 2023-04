2.500 US-Dollar sind nicht mehr weit beim Goldpreis

Das nahende Ende der Zinserhöhungen, der Trend weg vom US-Dollar und die Käufe der Zentralbanken stärken den Goldpreis.

Da sehen einige Goldexperten für dieses Jahr einen Goldpreis von 2.500 US-Dollar kommen. Und dazu brauche es noch Zuflüsse in die goldgedeckten ETFs. Denn besitzt die Verwaltung der Gold-Vermögenswerte eine starke Dynamik, dann sollten sich Gewinne beim Goldpreis als nachhaltig erweisen. Zentralbanken wollen zwar die Inflation eindämmen, doch dieses Unterfangen ist nicht besonders erfolgreich. Die Kerninflation ist immer noch ein hartnäckiger Begleiter. Trotzdem könnte die Fed bald ihren Zinserhöhungszyklus beenden. Dann sorgen die Realzinsen für weniger Gegenwind beim Preis des Edelmetalls. Ein Knackpunkt für höhere Goldpreise ist und bleibt das Ende der Zinserhöhungen. Und ist es so weit, sollte Gold einen Attraktivitätsschub von den Anlegern bekommen.

Die immensen Goldkäufe der Zentralbanken und der Trend weg vom US-Dollar wird dem Goldpreis weiteren Auftrieb verleihen. Es mehren sich die Anzeichen, dass sich die Welt allmählich zu einer multipolaren Welt entwickelt. In einer multipolaren Welt ist die Verteilung der Macht ausgeglichen, Staaten agieren gleichberechtigt. Dass es in diese Richtung geht, zeigen Beispiele von Staaten, die in eigener Währung Handel treiben und nicht mehr in US-Dollar. Dies gilt, auch wenn nur einige Staaten von einer vollständigen Entdollarisierung sprechen.

Und gerade die, die den US-Dollar verwenden, möchten sich mit Gold absichern. Natürlich hat sich auch die jüngste Bankenkrise positiv auf den Goldpreis ausgewirkt. Denn wenn das Kapital in Gefahr ist, werden Anleger wach. Dazu kommt der immer schwächer werdende US-Dollar. Mit einer Anlage in Gold und Goldwerte sollten also Investoren nichts falsch machen. Da gäbe es beispielsweise Victoria Gold oder GoldMining.

Im Yukon-Gebiet liegt die Dublin Gulch-Liegenschaft von Victoria Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/victoria-gold-corp/ -. Die besteht aus den Goldlagerstätten Olive und Eagle, wobei letztere bereits Gold produziert.

GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – besitzt ein ansehnliches Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten in Nord- und Südamerika. Zudem gehören GoldMining mehr als 21 Millionen Aktien von Gold Royalty.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -) und GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -).

