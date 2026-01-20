2 Mio. Unzen Gold und nächster Durchbruch. Tiger Gold Corp liefert starke Bohrtreffer – Spannendster Gold-Hebel im Markt

24.02.26 09:05

Aktiencheck EXKLUSIV

Vancouver (www.aktiencheck.de)

Dies ist eine bezahlte Werbung im Namen von Tiger Gold Corp.

Tiger Gold Corp. ISIN: CA88673A1084 WKN: A41SVZ FSE: D150 TSXV: TIGR OTC: TGRGF

Was passiert, wenn ein bereits über zwei Millionen Unzen starkes Goldprojekt plötzlich in der Tiefe noch besser wird als erwartet? Genau diese Frage stellt unser neuer Gold Hot Stock Tiger Gold Corp. (ISIN: CA88673A1084, WKN: A41SVZ, FSE: D150, TSXV: TIGR, OTC: TGRGF) aktuell dem Markt – und die Antwort kommt aus dem Bohrkern.

Mit den frisch veröffentlichten Bohrergebnissen aus dem Tesorito-Vorkommen hat Tiger Gold eindrucksvoll gezeigt, dass das Quinchía-Goldprojekt nicht nur wächst, sondern auch in der Tiefe an Qualität gewinnt. Ein einzelnes Bohrloch durchschnitt nahezu 90 Meter Goldmineralisierung mit durchschnittlich 0,9 g/t Gold, inklusive eines hochgradigen Abschnitts von 16,9 Metern mit 2,3 g/t Gold und darin einem noch höhergradigen Abschnitt von 7,2 g/t auf 2 Metern sowie signifikanten Kupfer- und Molybdänanteilen. Diese Mineralisierung liegt unterhalb der aktuellen Ressource – dort, wo neue Unzen echten Mehrwert schaffen.

Ein Projekt, das größer wird – und besser

Tiger Gold kontrolliert im produktiven Mid-Cauca-Goldgürtel Kolumbiens ein Projekt mit bereits über 2 Millionen Unzen Gold in NI-43-101-konformen Ressourcen, verteilt auf mehrere Lagerstätten. Doch die jüngsten Ergebnisse zeigen: Das aktuelle Ressourcenmodell könnte konservativ sein.

Die neuen Abschnitte sind:

mächtig,

höhergradig als das bisherige Modell,

und nicht typisch für die bekannte Mineralisierung – ein klares Signal für ein mögliches neues, tiefer liegendes mineralisiertes System, das nun gezielt weiterverfolgt wird.

Während viele Explorer noch hoffen, liefert Tiger Gold bereits handfeste Daten.

Starke Wirtschaftlichkeit trifft auf Wachstumsfantasie

Die Grundlage ist gelegt: Die bereits veröffentlichte Preliminary Economic Assessment (PEA) weist eine robuste Wirtschaftlichkeit aus – mit einem Nachsteuer NPV von über 500 Mio. USD bei einem Goldpreis von 2.650 USD und über 1 Mrd. USD bei einem Goldpreis von 3.700 USD (was derzeit von vielen Analysten als langfristiger Konsens angesehen wird). Doch entscheidend ist: Die PEA basiert auf einem Projekt, das sich aktuell weiter verbessert. Jede zusätzliche Unze, jede Höherstufung, jede positive Bohrmeldung wirkt wie ein Hebel auf den inneren Wert.

Warum Tiger Gold jetzt auf die Watchlists gehört

Diese Gold-Aktie vereint mehrere Faktoren, die selten gleichzeitig auftreten:

Mehr als 2 Mio. Unzen Gold bereits definiert – und offen nach unten und entlang des Streichens

Aktive Bohrprogramme mit laufendem Newsflow

Nachgewiesene Projektökonomie statt bloßer Exploration

Erfahrenes Management mit Erfolgsbilanz im Minenbau

Bewertung deutlich unter vergleichbaren Goldprojekten

Klarer Pfad Richtung nächster Wertstufe (Ressourcen-Update, PFS-Vorbereitung)

Der Markt reagiert auf solche Konstellationen oft nicht langsam – sondern plötzlich.

Fazit: Die Phase vor der Neubewertung

Unser Gold Aktientip Tiger Gold Corp. (ISIN: CA88673A1084, WKN: A41SVZ, FSE: D150, TSXV: TIGR, OTC: TGRGF) steht an einem Punkt, an dem sich Börsengeschichten häufig drehen: Das Risiko ist bereits deutlich reduziert, das Upside aber noch nicht eingepreist. Die aktuellen Bohrergebnisse sind kein Ausreißer – sie sind ein Signal. Ein Signal dafür, dass Quinchía größer, tiefer und wirtschaftlich noch attraktiver werden könnte als bislang angenommen.

TIGER GOLD CORP. – WARUM HIER GERADE ETWAS GROSSES ENTSTEHT

Ein Multi-Millionen-Unzen-Goldprojekt im Herzen eines der produktivsten Goldgürtel der Welt – und der Markt beginnt es gerade erst zu verstehen

Unser Gold Aktientip Tiger Gold Corp. (ISIN: CA88673A1084, WKN: A41SVZ, FSE: D150, TSXV: TIGR, OTC: TGRGF) entwickelt mit dem Quinchía Gold Project eines der aussichtsreichsten Goldprojekte Kolumbiens. Bereits heute stehen über 2 Millionen Unzen Gold in NI-43-101-konformen Ressourcen zu Buche – verteilt auf mehrere Lagerstätten und ergänzt um erhebliches Explorationspotenzial.

Doch entscheidend ist nicht nur die Größe, sondern das Momentum: Aktive Bohrprogramme, neue hochgradige Treffer in der Tiefe und ein Projekt, das sich sichtbar über das bestehende Ressourcenmodell hinaus öffnet.

INVESTMENT HIGHLIGHTS – DIE GRÜNDE, WARUM INVESTOREN JETZT HINSCHAUEN

Multi-Millionen-Unzen-Goldbasis mit Wachstumspotenzial

Über 2 Mio. Unzen Gold in aktuellen Ressourcen (Measured, Indicated & Inferred)

Zusätzliche historische Ressource bei Dos Quebradas, aktuell in Verifikation

Mehrere Lagerstätten innerhalb eines zentralen Projektgebiets

Skalierbarkeit statt Ein-Projekt-Risiko

Starke Projektökonomie als Fundament

2025 Preliminary Economic Assessment (PEA) mit robuster Wirtschaftlichkeit

Nachsteuer-NPV (5%) von 534 Mio. USD im Basisszenario

Deutlich höheres Wertpotenzial bei steigenden Goldpreisen

Kurze Amortisationszeit und wettbewerbsfähige Kostenstruktur

Substanz statt reiner Explorationsfantasie

(PEA ist vorläufig, enthält Inferred Resources; keine Mineralreserven)

Aktive Bohrprogramme – und neue Qualität in der Tiefe

Laufende Bohrungen zur Ressourcenerweiterung und Höherstufung

Jüngste Ergebnisse zeigen mächtige Goldabschnitte unterhalb der aktuellen Ressource

Hochgradige Zonen, die nicht Teil des bisherigen Modells waren

Potenzial für zusätzliche Unzen mit hohem ökonomischem Hebel

Lage, Lage, Lage: Mid-Cauca-Goldgürtel, Kolumbien

Quinchía liegt in einem bewährten, produktiven Bergbaurevier

Nachbarschaft zu mehreren Multi-Millionen-Unzen-Minen internationaler Produzenten

Bestehende Infrastruktur und erfahrenes lokales Team

Kein Greenfield-Experiment, sondern ein etabliertes Mining-Umfeld

Erfahrenes Management mit echter Erfolgsbilanz

Führungsteam mit Hintergrund bei Barrick, Yamana, Detour, Equinox

Nachgewiesene Erfahrung in Projektentwicklung, Minenbau und Wertschöpfung

Das Projekt wird von Menschen geführt, die wissen, wie Minen entstehen

Deutlich unterbewertet im Vergleich zu Peers

Bewertung liegt klar unter vergleichbaren Goldentwicklern

Großer Abstand zwischen aktuellem Marktwert und innerem Projektwert

Typisches Szenario für Neubewertungen bei positiven Katalysatoren

FAZIT: DIE PHASE, IN DER ENTSCHEIDUNGEN GEMACHT WERDEN

Unser Gold Hot Stock Tiger Gold Corp. (ISIN: CA88673A1084, WKN: A41SVZ, FSE: D150, TSXV: TIGR, OTC: TGRGF) befindet sich in einer Phase, die erfahrene Rohstoffinvestoren sehr genau kennen: Die Grundlagen sind gelegt. Die Risiken wurden reduziert. Die Wachstumshebel beginnen zu greifen.

Neue Bohrergebnisse, mögliche Ressourcenerweiterungen und der klare Pfad Richtung nächster Entwicklungsstufe schaffen ein Umfeld, in dem Bewertungen nicht schrittweise, sondern sprunghaft reagieren können. Wer wartet, bis alles final bewiesen ist, zahlt erfahrungsgemäß den höchsten Preis. Unser Gold Aktientip Tiger Gold bietet aktuell eine seltene Kombination aus Größe, Qualität, Aktivität und Bewertung – genau dort, wo die spannendsten Börsengeschichten entstehen.

QUINCHÍA GOLD PROJECT – EIN PROJEKT, DAS DEN UNTERSCHIED MACHT

Ein Multi-Millionen-Unzen-Goldprojekt mit belastbarer Wirtschaftlichkeit – und Hebel auf jede weitere Unze

Das Quinchía-Gold-Projekt unseres Gold Aktientips Tiger Gold Corp. (ISIN: CA88673A1084, WKN: A41SVZ, FSE: D150, TSXV: TIGR, OTC: TGRGF) liegt im Mid Cauca-Goldgürtel Kolumbiens, einer der produktivsten Goldregionen Lateinamerikas. In direkter Nachbarschaft befinden sich mehrere aktive Multi-Millionen Unzen-Minen internationaler Produzenten – ein Umfeld, das nicht durch Zufall entstanden ist. Bereits heute verfügt Quinchía über mehr als 2 Millionen Unzen Gold in aktuellen NI-43-101-konformen Ressourcen, verteilt auf mehrere Lagerstätten. Doch der wahre Wert liegt nicht nur in der Größe, sondern in der Qualität, Struktur und Entwicklungsreife des Projekts.

PEA-HÖHEPUNKTE: WIRTSCHAFTLICHKEIT MIT SUBSTANZ

Die Preliminary Economic Assessment (PEA) bestätigt Quinchía als Projekt mit robuster ökonomischer Basis:

Wirtschaftliche Kennzahlen (bei einem Goldpreis von 2.650 USD):

– Nachsteuer-NPV (5%) von 534 Mio. USD

– 21,3% IRR

– Amortisation in 3,8 Jahren

Hebel auf den Goldpreis: (bei einem Goldpreis von 3.700 USD)

– Bei höheren Goldpreisszenarien steigt der NPV auf über 1,7 Mrd. USD

– IRR bis 36,5%, Amortisation rund 2,6 Jahre

Produktion & Kostenstruktur:

– Durchschnittlich ~138.000 Unzen Gold pro Jahr über eine Minenlaufzeit von 10 Jahren

– 1,4 Mio. Unzen Gold über die Lebensdauer der Mine

– Low All-in Sustaining Costs von rund 1.340 USD/oz

– Moderate Anfangsinvestitionen im Branchenvergleich

(Hinweis: Die PEA ist vorläufig, enthält Inferred Mineral Resources; keine Mineralreserven, keine Garantie der Realisierung.)

WARUM DAS TIMING ENTSCHEIDEND IST

Quinchía ist kein frühes Explorationsprojekt mehr – aber auch noch kein ausbewerteter Produzent. Genau hier entsteht für Investoren der größte Hebel:

Mehrere Lagerstätten, offen in Tiefe und entlang des Streichens

Aktive Bohrprogramme, die auf Ressourcenerweiterung und Höherstufung abzielen

Neue hochgradige Treffer unterhalb der bestehenden Ressource, mit Potenzial für zusätzliche, wirtschaftlich besonders wertvolle Unzen

Zentralisierte Infrastruktur, kurze Distanzen, klare Entwicklungslogik

Erfahrenes Management, das Projekte bereits erfolgreich bis zur Mine geführt hat

Während viele Projekte entweder groß oder wirtschaftlich sind, vereint Quinchía beides – und befindet sich genau an dem Punkt, an dem positive Entwicklungen den inneren Wert überproportional steigern können.

FAZIT: DIE PHASE VOR DER NEUBEWERTUNG

Unser Gold Hot Stock Tiger Gold Corp. (ISIN: CA88673A1084, WKN: A41SVZ, FSE: D150, TSXV: TIGR, OTC: TGRGF) besitzt mit Quinchía ein Projekt, das bereits heute wirtschaftlich tragfähig erscheint – und sich gleichzeitig weiter verbessert. Jede zusätzliche Unze, jede Höherstufung und jeder technische Fortschritt wirkt direkt auf den Projektwert. Für Investoren ist dies die Phase, in der Positionen aufgebaut werden – nicht die Phase, in der man hinterherläuft. Quinchía bietet Substanz, Skalierung und Timing – eine Kombination, die an der Börse selten lange unentdeckt bleibt.

UNTERBEWERTET – WARUM TIGER GOLD VERGLEICH MIT SEINEN BÖRSENKOLLEGEN HERAUSSTICHT

Ein Bewertungsabschlag, der ins Auge springt – und historisch oft der Startpunkt für Neubewertungen ist

Im direkten Vergleich mit börsennotierten Goldentwicklern zeigt sich ein Bild, das selbst erfahrene Rohstoffinvestoren aufhorchen lässt: Unser Gold Hot Stock Tiger Gold Corp. (ISIN: CA88673A1084, WKN: A41SVZ, FSE: D150, TSXV: TIGR, OTC: TGRGF) wird vom Markt aktuell mit einem Bruchteil der Bewertung seiner Peers gehandelt – trotz Multi-Millionen-Unzen-Ressourcen und belastbarer Projektökonomie.

Die vorliegenden Vergleichsanalysen stellen Tiger Gold klar an das untere Ende der Bewertungsskala – sowohl beim Enterprise Value pro Unze als auch beim P/ NAV-Verhältnis.

MARKTKAPITALISIERUNG: DAVID UNTER GOLIATHS

Während vergleichbare Goldentwickler deutlich höhere Marktbewertungen aufweisen, notiert Tiger Gold auf einem Niveau, das im Branchenvergleich auffällig niedrig ist:

G2 Goldfields (ISIN: CA36256R1055, WKN: A2PG3W, TSX: GTWO) – 1.006 Mio. EUR

Omai Gold Mines (ISIN: CA6820431048, WKN: A2QJC4, TSXV: OMG) – 795 Mio. EUR

Meridian Mining (ISIN: GB00BVPND783, WKN:A41XLB, TSX: MNO) – 471 Mio. EUR

GoldQuest Mining (ISIN: CA38144C1005, WKN: A0B7D8, TSXV: GQC) – 555 Mio. EUR

Tiger Gold Corp. (TSXV: TIGR) hingegen wird mit rund 34 Mio. EUR Marktkapitalisierung bewertet – weit unter dem Peer-Durchschnitt von rund 267 Mio. EUR.

Gleiche Branche. Vergleichbare Entwicklungsstufe. Massive Bewertungsdifferenz.

EV PRO UNZE: DER KLARSTE BEWEIS FÜR UNTERBEWERTUNG

Noch deutlicher wird das Bild beim Blick auf den Enterprise Value pro Unze Gold (EV/M&I+I):

Peer-Durchschnitt: ca. 155 USD pro Unze Goldäquivalent

Tiger Gold: rund 22 USD pro Unze

Zum Vergleich:

Meridian Mining (TSX: MNO): ~500 USD/oz

G2 Goldfields (TSX: GTWO): ~470 USD/oz

Goldquest Mining (TSXV: GQC): >200 USD/oz

Tiger Gold wird mit einem Bruchteil dessen bewertet, was der Markt für vergleichbare Unzen bezahlt.

Würde Tiger Gold lediglich auf den Peer-Durchschnitt aufschließen, ergäbe sich ein impliziter Enterprise Value von rund 325 Mio. USD – ein Vielfaches der aktuellen Bewertung (theoretische Vergleichsrechnung, keine Prognose).

P/NAV-VERGLEICH: DER MARKT ZAHLT FAST NICHTS FÜR DAS PROJEKT

Auch beim Preis-zu-Nettoinventarwert (P/NAV) zeigt sich die Diskrepanz:

Tiger Gold: ca. 0,1x NAV

Peer-Durchschnitt: ca. 0,34x NAV

G2 Goldfields: bis zu 0,46x NAV

Mit anderen Worten: Der Markt schreibt Tiger Gold derzeit nur rund 10% des rechnerischen Projektwerts zu, der sich aus der PEA ableitet.

Historisch betrachtet ist genau dieses Bewertungsniveau häufig der Ausgangspunkt für starke Kursbewegungen, sobald operative Fortschritte sichtbar werden.

FAZIT: DIE UNBEQUEME WAHRHEIT FÜR SPÄTE INVESTOREN

Der Markt neigt dazu, Bewertungsanomalien zu ignorieren – bis er es plötzlich nicht mehr tut. Tiger Gold Corp. vereint aktuell alles, was professionelle Investoren in dieser Phase suchen: Substanz, Wachstum, ökonomische Grundlage – und eine Bewertung, die diese Realität noch nicht widerspiegelt.

Wer wartet, bis unser Gold Aktientip Tiger Gold Corp. (ISIN: CA88673A1084, WKN: A41SVZ, FSE: D150, TSXV: TIGR, OTC: TGRGF) wie seine Peers bewertet wird, kauft nicht mehr günstig – sondern spät. Die aktuelle Unterbewertung ist kein Risiko – sie ist die eigentliche Investmentchance.

ERFAHRENES MANAGEMENTTEAM MIT NACHGEWIESENER ERFOLGSBILANZ

Das Managementteam unseres Gold Aktientips Tiger Gold Corp. (ISIN: CA88673A1084, WKN: A41SVZ, FSE: D150, TSXV: TIGR, OTC: TGRGF) vereint jahrzehntelange internationale Erfahrung in Exploration, Minenentwicklung, Betrieb, Kapitalmärkten und Unternehmensführung und hat zahlreiche Minen bei einigen der weltweit erfolgreichsten Bergbauunternehmen in Produktion gebracht, darunter Barrick, Yamana, Anglo Gold Ashanti, NewGold, Detour Gold und Pretium Resources.

Board of Directors (Verwaltungsrat)

Robert Vallis, President & CEO, Director, MBA, P.Eng

Robert Vallis ist ein erfahrener Senior-Bergbau-Manager mit 28 Jahren Berufserfahrung im internationalen Rohstoffsektor. Er war unter anderem 23 Jahre für Barrick Gold und Yamana Gold tätig. Seine Expertise umfasst C-Level-Führung, Corporate Development, M&A-Transaktionen, Strukturierung und Umsetzung von Akquisitionen sowie Bergbau-Engineering und operative Minenführung.

Gary MacDonald, Director, B.Comm., MBA

Gary MacDonald ist ein ausgewiesener Bergbau- und Kapitalmarktexperte mit über 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Bergbaubetrieb, Venture Capital und Unternehmensstrategie. Er ist President & CEO der American Mining Corporation sowie Gründer von Goldunds Canada. Gary hat Projekte in Kanada, den USA, Mexiko, Grönland, Europa und Westafrika geleitet und beraten, mit Schwerpunkt auf Gold-, Silber-, Kupfer- und Diamantprojekten. Sein Hintergrund umfasst zudem Merchant Banking, ESG und Impact Investing. Er hält einen MBA der Erasmus Universität sowie einen Bachelor of Commerce der University of British Columbia (UBC).

Fraser Macdougall, Director

Fraser Macdougall ist ein erfahrener Kapitalmarktexperte, Finanzmanager und Mitgründer zahlreicher Wachstumsunternehmen, darunter Tiger Gold. Seit über 15 Jahren ist er maßgeblich an Kapitalmarktaktivitäten, M&A-Transaktionen und der Finanzierung von Dutzenden privaten und börsennotierten Unternehmen beteiligt. Er ist Managing Partner von Nautilus Ventures, einer auf Private Equity fokussierten Investmentgesellschaft, die Unternehmen in den Bereichen Rohstoffe, Konsumgüter, Technologie und Life Sciences finanziert, aufbaut und in diese investiert.

Keith Dolo, Director

Keith Dolo ist ein erfahrener Unternehmensstratege mit Schwerpunkt auf Skalierung von Unternehmen und strategischen Akquisitionen. Er war über 14 Jahre bei Robert Half, einem Fortune-500-Unternehmensberatungsunternehmen, tätig und beriet dort Führungskräfte in Finanzen, Operations und Corporate Development. Keith ist zudem Mitgründer von Tiger Gold und Nautilus Ventures. Seine Expertise umfasst Kapitalmärkte, M&A sowie operative Umsetzung und Wertsteigerung von Unternehmen.

Jim Currie, Director, P.Eng

Jim Currie verfügt über mehr als 45 Jahre Erfahrung in der globalen Bergbauindustrie und war verantwortlich für den Bau und Betrieb zahlreicher Minen weltweit. Er ist derzeit CEO von Ascot Resources Ltd. und war zuvor Chief Operating Officer bei Equinox Gold, Pretium Resources und New Gold (TSX- und NYSE-notiert). Für seine Rolle beim Bau der New-Afton-Mine wurde er 2014 mit dem renommierten E.A.-Scholz-Award für Exzellenz in der Minenentwicklung ausgezeichnet.

Experienced Cross-functional Management Team (Erfahrenes Managementteam)

Robert Vallis, President & CEO, Director, MBA, P.Eng

(Profil siehe oben – zusätzlich operative Gesamtverantwortung für Strategie, Entwicklung und Umsetzung des Quinchía-Projekts)

Rickardo Welyhorsky, COO, P.Eng

Rickardo Welyhorsky ist ein hoch erfahrener Bergbau-Manager mit über 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Goldprojekten – von der Exploration bis zum operativen Betrieb. Er hatte leitende Positionen bei Barrick Gold, Pure Gold Mining, Yamana Gold, Detour Gold und Signature Resources inne. Bei Pure Gold war er Mine General Manager und verantwortete Bau und Betrieb bis zum ersten Goldguss. Bei Detour Gold leitete er zentrale Entwicklungs- und Betriebsbereiche eines 61.000-t-pro-Tag-Projekts mit einem Projektwert von 1,6 Mrd. USD. Zuletzt war er COO von Avalon Advanced Materials, wo er bei einer 63-Mio.-USD-Finanzierung mitwirkte und eine Lithiumhydroxid-Studie mit 4,1 Mrd. USD NPV vorantrieb. Er ist Diplom-Ingenieur für Metallurgie (Laurentian University).

Yu Cai (Rick) Huang, CFO & Corporate Secretary, BA, MBA, CPA

Rick Huang ist ein erfahrener Finanzmanager mit breitem Hintergrund in Corporate Finance, Kapitalmärkten und Finanzstrategie, mit besonderem Fokus auf den Bergbausektor. Er war als CFO zahlreicher börsennotierter Unternehmen tätig und verfügt über umfassende Erfahrung in Finanzberichterstattung, Budgetierung, Governance und Kapitalbeschaffung. Rick hält einen Bachelor in Volkswirtschaftslehre, einen MBA der Ivey Business School (Western University) und ist zertifizierter Wirtschaftsprüfer (CPA).

Jeremy Link, VP Corporate Development, M.Eng., P.Eng

Jeremy Link verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Exploration, Bergbau, Asset Management, Investor Relations, Corporate Development, M&A und Kapitalmärkte. Er war maßgeblich an der Beschaffung von über 200 Mio. USD für Bergbauprojekte beteiligt. Seine Laufbahn umfasst Führungspositionen bei Alamos Gold, Minera IRL und Avnel Gold (Übernahme durch Endeavour Mining). Zusätzlich bringt er Erfahrung als Sell-Side- und Buy-Side-Bergbauanalyst mit.

Terese Giselman, Corporate Secretary

Terese Giselman verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung mit Junior-Bergbau- und Explorationsunternehmen an den Börsen TSX, TSX-V, OTC, NASDAQ und CSE. Sie war unter anderem als CFO, Treasurer und Corporate Secretary tätig und besitzt tiefgehende Expertise in Corporate Governance, Finanzberichterstattung und regulatorischer Compliance in Kanada und den USA. Besonders hervorzuheben ist ihre Erfahrung mit internationalen Unternehmens- und Finanzstrukturen in Mexiko, Peru, Chile, Argentinien und Simbabwe.

TIGER GOLD CORP. – JETZT POSITIONIERT, UM ZU LIEFERN

Wenn aus Vorbereitung Wachstum wird, beginnt für Investoren die entscheidende Phase

Unser Gold Aktientip Tiger Gold Corp. (ISIN: CA88673A1084, WKN: A41SVZ, FSE: D150, TSXV: TIGR, OTC: TGRGF) steht heute dort, wo viele erfolgreiche Rohstoffstories ihren Wendepunkt hatten: Die Grundlagen sind gelegt, die Risiken deutlich reduziert – und die nächsten Werttreiber klar definiert.

Mit dem Quinchía Gold Project kontrolliert Tiger Gold ein Multi-Millionen-Unzen-Goldprojekt in einem der produktivsten Goldgürtel Lateinamerikas. Über 2 Millionen Unzen Gold sind bereits in NI-43-101-konformen Ressourcen definiert – ergänzt durch aktives Bohrgeschehen, belastbare Projektökonomie und ein erfahrenes Managementteam.

VON ERREICHTEN MEILENSTEINEN ZU KONKRETEN KATALYSATOREN

Tiger Gold hat geliefert, was viele Explorer erst versprechen.

Erreichte Meilensteine:

Finanzierung für PEA und Börsennotierung abgeschlossen

NI-43-101-Technischer Bericht und PEA abgeschlossen

Ressourcen bei Miraflores und Tesorito aktualisiert

Phase-1-Bohrprogramm (10.000 m) gestartet

Börsengang und RTO-Finanzierung erfolgreich abgeschlossen

Das Unternehmen in den letzten 12 Monaten vollständig mit über 24 Mio. CAD finanziert

Diese Phase der Vorbereitung ist vorbei. Jetzt beginnt die Phase der Umsetzung.

DIE NÄCHSTEN WERTTREIBER SIND KLAR SICHTBAR

Der Markt liebt Klarheit – und Tiger Gold liefert einen klar strukturierten Fahrplan:

Ergebnisse aus laufenden Phase-1-Bohrungen

Ressourcenerweiterungen und -updates

Start und Ergebnisse der Phase-2-Bohrprogramme

Höherstufung der Tesorito-Ressource

Weiterführende Engineering- und Metallurgiestudien

Bewertung zusätzlicher Unzen im bestehenden PEA-Modell

Fortschritt Richtung PFS

Jeder dieser Schritte hat das Potenzial, den inneren Wert des Projekts sichtbar zu erhöhen.

WARUM DER MARKT HIER NOCH AUFHOLEN KÖNNTE

Tiger Gold vereint aktuell mehrere Faktoren, die selten gleichzeitig auftreten:

Größe: >2 Mio. Unzen Gold in Ressourcen

Substanz: Robuste PEA mit starkem NPV und IRR

Aktivität: Laufende Bohrprogramme mit nachgewiesenen Tiefenpotenzialen

Bewertung: Deutlich unter dem Niveau vergleichbarer börsennotierter Goldentwickler

Führung: Management mit Erfolgsbilanz bei internationalen Minenprojekten

Timing: Übergang von Vorbereitung zu Wertrealisierung

Historisch betrachtet entstehen genau in dieser Phase die größten Bewertungsbewegungen – nicht, wenn alles fertig ist, sondern wenn der Markt beginnt, Fortschritt einzupreisen.

FAZIT: DIE CHANCE LIEGT VOR DER NEUBEWERTUNG

Unser Gold Hot Stock Tiger Gold Corp. (ISIN: CA88673A1084, WKN: A41SVZ, FSE: D150, TSXV: TIGR, OTC: TGRGF) ist kein frühes Explorationsversprechen mehr – aber auch noch kein ausbewerteter Produzent. Diese Zwischenphase ist für Investoren oft die attraktivste: hohes Upside bei bereits reduzierten Risiken.

Wer wartet, bis alle Katalysatoren abgeschlossen sind, investiert meist zu einem deutlich höheren Preis. Tiger Gold bietet aktuell eine seltene Kombination aus Projektgröße, Wirtschaftlichkeit, Wachstum und Unterbewertung. Für viele Investoren ist genau jetzt der Moment, genauer hinzusehen – bevor der Markt es tut.

Ausführliche Hintergrund-Infos zur Tiger Gold Corp.

Ausführliche Informationen zu den Aktien der Tiger Gold Corp. (ISIN: CA88673A1084, WKN: A41SVZ, FSE: D150, TSXV: TIGR, OTC: TGRGF) finden Sie auf der oziellen Unternehmens-Website:

www.tigergoldco.com

Allgemeine Angaben

