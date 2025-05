2 neue Produkte und 2 Red Dot Awards – ritter landet Design-Volltreffer!

Wenn Form und Funktion zur Perfektion verschmelzen, dann ist es ritterwerk. Zwei neue Produkte, zwei international renommierte Auszeichnungen – ritterwerk hat gleich doppelt ins Schwarze getroffen!

Mit dem Gewinn von zwei Red Dot Design Awards 2025 für den Feinschneider tondo 13 und den Getränkekühler BEEZER® setzt der Traditionshersteller aus Bayern neue Maßstäbe in der Welt der Küchenkleingeräte. Ein doppelter Ritterschlag für Form, Funktion und Finesse.

Präzision trifft Ästhetik: Feinschneider tondo 13

Mit dem neuen Feinschneider tondo 13 ist ritter der nächste große Wurf gelungen. Er ist weit mehr als ein Feinschneider – er ist eine Hommage an perfektes Schneiden. In Vollmetallbauweise, seinem einzigartigen Motorkopf und dem 19 cm großen Präzisionsmesser ausgestattet, verbindet der Feinschneider präzises Schneiden mit stilvoller Präsenz. Der tondo 13 steht für die neue Generation semi-professioneller Küchentechnik – robust, leise, extrem leistungsstark und in einem Design, das durch Bauhaus-inspirierte Eleganz besticht.

Der Red Dot Design Award adelt nicht nur seine technische Brillanz, sondern insbesondere seine klaren Linien, seine kompromisslose Materialqualität und die Eleganz, mit der er sich in jede stilvolle Küche einfügt.

BEEZER® – Coolness mit Auszeichnung

Kühle Getränke in Minuten – der BEEZER® macht’s möglich! Während der tondo13 für Perfektion am Schneidbrett sorgt, bringt der BEEZER® Getränke in Rekordzeit auf Trinktemperatur – und gewinnt dabei ebenfalls die Herzen der Red Dot Jury. Spontan, energieeffizient und revolutionär schnell. Der Red Dot Design Award 2025 würdigt den BEEZER® als Meilenstein funktionalen Designs.

In nur 3 bis 6 Minuten kühlt das Gerät jede Flasche auf weniger als 9 °C. Ideal für spontane Genussmomente und dabei zehnmal schneller als herkömmliche Gefriergeräte. Die intuitiv bedienbare Oberfläche mit LED-Ring, das kompakte Gehäuse und die Leistung machen ihn zum Design- und Technik-Highlight für moderne Haushalte.

Eine Jury von Designexperten aus aller Welt war überzeugt: Die Produkte von ritterwerk sind nicht nur technisch ausgereift – sie sprechen auch eine emotionale Designsprache, die weltweit verstanden wird.

„Zwei neue Produkte – zwei Red Dot Awards und das in einem Jahr! Das ist ein bewegender Moment, ein Volltreffer für unser gesamtes Team. Es ist Anerkennung und Antrieb zugleich“, erklärt die Geschäftsführung von ritterwerk. „Unsere Mission war und ist es, das Beste aus Lebensmitteln zu machen – in Technik, Design und Funktion. Diese Auszeichnung bestätigt unseren Weg: Produkte zu entwickeln, die das Leben erleichtern und dabei begeistern.“

Mit dem Gewinn der Red Dot Awards 2025 unterstreicht ritterwerk nicht nur seine Designkompetenz, sondern auch den Anspruch, durchdachte Technik mit stilvoller Ästhetik zu vereinen.

Über den Red Dot Design Award

Der _Red Dot Design Award_ gehört zu den weltweit größten und renommiertesten Designwettbewerben. Jahr für Jahr zeichnen unabhängige Experten wegweisende Produkte aus, die durch herausragende Gestaltung überzeugen. Der Preis steht international für höchste Designqualität – und ist das Gütesiegel für innovative Marken.

ritter. Macht mehr aus Lebensmitteln.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ritterwerk GmbH

Frau Victoria Keller

Industriestr. 13

82194 Gröbenzell

Deutschland

fon ..: 081424401639

web ..: https://www.ritterwerk.de

email : victoria.keller@ritterwerk.de

Küchengeräte für höchste Ansprüche seit 1905

Über 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Küchengeräten gibt uns die Souveränität auch in der Zukunft die richtigen Entwicklungen für unsere Kunden voranzutreiben: offen für Neues, aber der Tradition verpflichtet. Auf uns und unsere Produkte können Sie sich verlassen. Wir liefern seit jeher gleichbleibende Qualität und sind immer persönlich ansprechbar für unsere Kunden und Partner. Wertschätzung treibt uns an. Wir schätzen unsere Kunden und Partner und entwickeln Produkte, die ihren Anforderungen an Qualität, Leistung und Design entsprechen. Was wir tun, tun wir mit voller Kraft und vollem Einsatz – von der Entwicklung bis zur Herstellung. Wie auch unsere Produkte: kraftvoll und leistungsstark.

souverän – zuverlässig – wertschätzend – kraftvoll

Weitere Informationen unter: www.ritterwerk.de

Pressekontakt:

ritterwerk GmbH

Frau Victoria Keller

Industriestr. 13

82194 Gröbenzell

fon ..: 081424401639

email : victoria.keller@ritterwerk.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wie ein Antragsbanner den Heiratsantrag unvergesslich macht Wenn Frühling zur Qual wird: Pollenallergien bei Haustieren erkennen und behandeln