20 Jahre Erfolgsgestalter

Mülheimer Strategie- und Markenberatung feiert Jubiläum – Über 200 Unternehmen vertrauen auf die Expertise der Markenarchitekten

Mülheim an der Ruhr, März 2026 – Im Sommer 2006, mitten im Fußball-Sommermärchen, wagte Jörg D. Eckermann den Sprung in die Selbstständigkeit und gründete die BASIC-UNIT GmbH. 20 Jahre später blickt das Unternehmen, das sich 2018 in ERFOLGSGESTALTER GmbH umbenannte, auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurück: Über 200 Unternehmen bauen auf die Expertise der Mülheimer Markenarchitekten, mehr als 500 Marken wurden entwickelt.

Vom Küchentisch zur Markenarchitektur

Was mit einem klaren Anspruch begann – eine andere Art von Agentur zu schaffen -, hat sich zu einer führenden Strategie- und Markenberatung entwickelt. „Ich wollte es anders machen, als ich es in allen Agenturen zuvor erlebt habe“, erinnert sich Gründer und Geschäftsführer Jörg D. Eckermann. „Andere Kundenbeziehungen, einen anderen Umgang miteinander. Einen Ort, an dem sich alle wohlfühlen und wo großartige Ideen entstehen.“

Die Transformation vom klassischen Full-Service-Dienstleister zur spezialisierten Markenberatung war radikal, aber notwendig. „Zufrieden reichte mir nicht. Ich wollte, dass unsere Kunden begeistert sind“, so Eckermann. „Und das schafft man nur mit herausragenden Leistungen. Und das wiederum geht nur, wenn man sich spezialisiert – auf das, was man am besten kann.“

Klarheit, die wirkt

Heute versteht sich ERFOLGSGESTALTER als Markenarchitekt. Das Team arbeitet am Fundament von Unternehmen, nicht an der Oberfläche. Mit der Präzision eines Architekten und dem Gespür eines Designers entwickelt die Beratung Marken, die Substanz haben, Vertrauen schaffen und Menschen bewegen.

„Viele Unternehmen spüren, dass ihre Marke mehr Potenzial hat, als sie wirklich zeigt. Genau hier setzen wir an“, erklärt Eckermann die Philosophie des Unternehmens. „Wir analysieren, gestalten und begleiten – und schaffen Klarheit, die wirkt.“

Das Ergebnis: Durchdachte Strategien, mutige Gestaltung und Konzepte, die funktionieren. Eine schlüsselfertige, starke Marke, die bereit ist zum Einzug. Klar. Mutig. Wirksam.

WIR MACHEN MÜDE MARKEN MUNTER®

Unter diesem Motto hat sich ERFOLGSGESTALTER einen Namen gemacht. Besonders dann, wenn es anspruchsvoll wird. „Wenn sich andere schon die Zähne an anspruchsvollen Aufgabenstellungen ausgebissen haben, dann fangen wir erst so richtig an, dafür zu brennen“, beschreibt Eckermann die Herangehensweise seines Teams.

Die Spezialisierung auf Strategie, Positionierung und den Aufbau starker Marken hat sich ausgezahlt. Der Erfolg zeigt sich dort, wo Marken wirken: im Markt, im Team, in der Wahrnehmung.

Dank an Wegbegleiter

Zum Jubiläum richtet Jörg D. Eckermann seinen Dank an alle, die den Erfolg möglich gemacht haben: „Ich danke meinen Mitarbeitern – dem besten Team der Welt. Ohne Euch bin ich nichts. All unseren wundervollen Kunden, die uns vertrauen und unserem Rat folgen. Die mutig genug sind, ihre Marke neu zu denken. Und allen Geschäftspartnern, Lieferanten und Netzwerkpartnern, ohne die viele Projekte nicht möglich wären.“

Weitere Informationen: www.erfolgsgestalter.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ERFOLGSGESTALTER GmbH

Herr Jörg Eckermann

Reichspräsidentenstraße 21-25

45470 Mülheim an der Ruhr

Deutschland

fon ..: 020877724530

web ..: https://www.erfolgsgestalter.de/20-jahre

email : je@erfolgsgestalter.de

Über ERFOLGSGESTALTER GmbH

Die ERFOLGSGESTALTER GmbH ist eine führende Strategie- und Markenberatung mit Sitz in Mülheim an der Ruhr. Seit 2006 entwickelt das Unternehmen Marken, die eine starke Botschaft senden, klar positioniert und unverwechselbar im Markt sind. Als Markenarchitekten arbeitet das Team am Fundament von Unternehmen und schafft Klarheit, die wirkt. Über 200 Unternehmen und mehr als 500 entwickelte Marken belegen die Expertise der Beratung.

Pressekontakt:

ERFOLGSGESTALTER GmbH

Herr Jörg Eckermann Jörg Eckermann

Reichspräsidentenstraße 21-25

45470 Mülheim an der Ruhr

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email : je@erfolgsgestalter.de

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