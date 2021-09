20 Jahre Hamburg – Jetzt ma‘ Butter bei die Fische: SÜDVERS blickt auf zwei erfolgreiche Dekaden zurück

Der internationale Versicherungs- und Risikoexperte SÜDVERS ist seit zwei Jahrzehnten im Norden von Deutschland erfolgreich. Weiteres Wachstum und strategischer Personalaufbau sind 2022 im Fokus.

„Mit viel Begeisterung für die Sache und tollen Mitarbeitern konnten wir den Standort über die Jahre gut entwickeln. Aus der Keimzelle Eiffe & Moos ist diese ehemals kleine Einheit in Hamburg zu einem wichtigen Bestandteil der international tätigen SÜDVERS geworden.“ Dies ist das persönliche Fazit von einem, der es wissen muss. Marcus Timm, Niederlassungsleiter SÜDVERS Hamburg, ist seit Beginn an Bord und blickt auf 20 Jahre SÜDVERS und 9 Jahre Eiffe & Moos zurück. „Neben dem Segmentfokus auf Mittelstand und Industrie hat sich der SÜDVERS-Standort als bundesweites Kompetenzzentrum für D&O- sowie Cyberver-sicher-ungen entwickelt. Neben der Gewinnung neuer Mitarbeiter steht der weitere Ausbau der Vertriebsregion Nord als Konsequenz unseres guten Wachstums in den letzten 20 Jahren im Fokus für 2022“, so Timm weiter.

Auf das Standort-Jubiläum wurde am 10.09.2021 unter Einhaltung der geltenden Regeln in ausgewähltem Kreis mit Geschäftspartnern und Mitarbeitern stilecht in maritimer Atmosphäre im Hafen Klub direkt an der Elbe angestoßen. Das Jubiläum wurde auch dazu genutzt, um einmal mehr auf die Flutkatastrophe im Ahrtal aufmerksam zu machen. So wurde gemeinsam mit den geladenen Versicherern und Kunden für den Rotary-Club Adenau-Nürburgring, der in der Region Oberes Ahrtal aktiv ist, gespendet. „Die gesamte Spendensumme kommt direkt und ohne Umwege betroffenen Kindern und deren Familien zu Gute. So können wir etwas dazu beitragen, dass Kinder wieder mit Schul- und Sportsachen ausgestattet werden“, freut sich Florian Karle, Geschäftsführender Gesellschafter von SÜDVERS, über die große Spendenbereitschaft. Auch Ralf Bender, CEO von SÜDVERS, blickt zufrieden auf die Entwicklung des Standortes an der Elbe. „Regionale Kundennähe ist entscheidend. Gerade Ausnahmesituationen wie die Corona-Pandemie zeigen uns das ein aufs andere Mal. Auch aus diesem Grund wird der Standort weiter ausgebaut.“

SÜDVERS ist der Versicherungs- und Risikoexperte für Mittelstand und Industrie und bietet hohe Beratungsqualität und maßgeschneiderte Lösungen zur weltweiten Risikoabsicherung. Das Unternehmen beschäftigt 500 Mitarbeitern und verfügt über 18 Niederlassungen – neun in Deutschland, acht in Österreich und eine in der Schweiz. Hauptsitz ist Au bei Freiburg. SÜDVERS ist inhabergeführt in zweiter Generation und zählt mit einem betreuten Prämienvolumen von über 480 Mio. Euro im Jahr 2020 zu den Top 10 Brokern der Branche. SÜDVERS versteht sich als Vertrauter der Kunden, betreibt Risikomanagement mit System unter Einsatz eigener Softwareanwendungen und setzt auf die Kombination globaler Lösungen mit lokaler Expertise. Mit SÜDVERS International ist das Unternehmen Gründungsmitglied des WBN – Worldwide Broker Network. WBN ist mit über 120 Mitgliedsunternehmen in über 110 Ländern und einem betreuten Prämienvolumen von rund 61 Mrd. US-Dollar das größte inhabergeführte Makler-Netzwerk weltweit. Weitere Informationen zu SÜDVERS und zu WBN finden sich auf der Website www.suedvers.de.

