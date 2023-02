2022 – Ein Jahr der Rekorde für Osisko Gold Royalties!

Wenn es läuft, dann läuft es…! Vor allem bei Osisko Gold Royalties, dem Unternehmen, dass seiner Jagd nach neuen Rekorden scheinbar immer treu bleibt!

bei Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2) wundert es deshalb nicht, dass auch das Jahr 2022 gespickt war mit vielen Rekordmeldungen. Zu den jüngsten zählen zweifelsfrei die Rekord-Cash-Marge aus Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 201,7 Mio. CAD, was einem Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahr 2021 entspricht. Zudem fällt auf, dass gerade das vierte Quartal mit seiner Cash-Marge von 57,2 Mio. CAD extrem stark war. In Zahlen ausgedrückt konnte man die Marge gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum um 22 % steigern.

Entsprechend Rekord-lastig fielen damit auch die Anzahl der Goldäquivalentunzen (GEOs) aus, von denen im vierten Quartal allein 25.023 eingenommen wurden. Auf Jahressicht lagen die GEO-Einnahmen bei 89.367, was einer Steigerung von 12 % entspricht. Insgesamt spülten die Einnahmen aus Lizenzgebühren und Streams einen Rekordbetrag von 217,8 Mio. CAD in die Unternehmenskasse, was gegenüber 2021 einem Anstieg von 9 % entspricht.

Eine weitere erfreuliche Entwicklung waren die Rekord-Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 175,1 Mio. CAD im vergangenen Jahr, von denen 48,5 Mio. CAD auf das vierte Quartal entfallen sind. Ein sagenhafter Anstieg von 14 % bzw. 38 % gegenüber 2021! Auch die Cash-Marge konnte gesteigert werden und erreichte mit 201,7 Mio. CAD einen Anstieg von 8 %, gegenüber 2021. Der Nettogewinn lag mit 85,3 Mio. CAD um gleich 12 % über dem des Jahres 2021!

Osisko Gold Royalties kann zurecht stolz auf einen bereinigten Rekordgewinn in Höhe von 111,3 Mio. CAD im Jahr 2022 blicken, was ebenfalls einem signifikanten Anstieg von 18 % gegenüber 2021 entspricht. Und wen wundert es, mit einer gigantischen Summe von 34,9 Mio. CAD konnte das vierte Quartal mit seiner 47 % Steigerung gegenüber Q4-2021 einen signifikanten Beitrag zum hervorragenden Rekordergebnis beitragen.

So sieht für uns ein sehr erfolgreiches Jahr aus, wobei vor allem das leistungsstarke vierte Quartal Vorfreude auf das laufende Jahr verbreitet. Und auch das steht wieder im Zeichen neuer Rekorde, da das Unternehmen in den vergangenen Monaten weiter investiert hat, um sein Portfolio zu erweitern und seine finanzielle Position zu stärken. Diese Strategien werden das Unternehmen auch weiterhin auf Platz eins der organisch am schnellsten wachsenden Royalty und Streaming-Unternehmen halten.

Ein wichtiger Meilenstein war definitiv auch die Kapitalerhöhung im Volumen von 250,2 Mio. CAD durch das öffentliche Kaufangebot von 18,6 Millionen Stammaktien. Diese Kapitalzufuhr gibt Osisko die notwendige finanzielle Stärke, um weitere Investitionen und Übernahmen zu tätigen.

Ein ebenfalls sehr bemerkenswerter Schritt war das überarbeitete Abkommen mit Metals Acquisition Corp., ein Unternehmen, das den Erwerb der Mine ,CSA‘ in Australien ermöglicht. Osisko ist hier ein mitfinanzierendes Unternehmen und erhält für sein Engagement einen Silberstrom in Höhe von 75 Mio. CAD. Außerdem schloss Osisko noch ein ,Backstop‘-Finanzierungsabkommen in Bezug auf einen Kupferstrom ab, ebenfalls im Volumen von bis zu 75 Mio. CAD. Darüber hinaus erwarb Osisko eine 1,0 %ige ,NSR‘-Royalty und eine 0,6 %ige ,NSR‘-Lizenzgebühr für vielversprechende Kupferprojekte in Chile und Ecuador.

Aber auch Umweltschutz wird im Hause Osisko großgeschrieben, was durch die Teilnahme am ,Magdalena Bay Blue Carbon‘-Projekt der Carbon Streaming Corporation dokumentiert wird, wo man 1,2 Mio. CAD bereitgestellt hat. Auf diese erhält man jährlich etwa 40.000 Emissionsgutschriften, die wiederum verkauft werden können.

Um seine Finanzkraft weiter zu stärken ist es Osisko Gold gelungen seine revolvierende Kreditfazilität auf 200 Mio. CAD zu erweitern, während auf der anderen Seite fällige Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 300 Mio. CAD zurückgezahlt und gleichzeitig 1,7 Millionen Stammaktien für 22,1 Mio. CAD zurückgekauft wurden. Bei so viel finanzieller Power wundert es auch nicht, dass man die vierteljährlichen Dividenden beibehält, die sich auf Jahressicht auf insgesamt 0,22 CAD pro Stammaktie summieren.

Fazit:

Eine stramme Leistung hat Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2) mal wieder im Jahr 2022 verbracht, was sich in sehr positiven Ergebnissen ausgezahlt hat. Entsprechend konnten Umsatz, Cashflow, Gewinn und der bereinigte Gewinn allesamt signifikant gesteigert werden.

Dabei deuten die Rekord-Q4-Ergebnisse auf einen anhaltenden positiven Trend für das Unternehmen hin. Dazu passen auch die mittelfristigen Perspektiven des Unternehmens, das schon bis 2027 sein Portfolio auf 130.000 bis 140.000 GEOs hochskalieren möchte. Mit der Produktionsaufnahme von ,San Antonio‘, ,Cariboo‘, ,Windfall‘ und ,Back Forty‘ erscheint das nicht nur sehr realistisch, sondern vielmehr schon fast sehr konservativ!

Außerdem soll ,Mantos Blancos‘ nach der jüngsten Ausweitung seine Nennkapazität erreicht haben. Aber auch andere Projekte, bei denen Osisko einen Fuß in der Tür hat, planen ihre Produktionen hochzufahren. Neben diesem Wachstumsprofil besitzt Osisko mehrere andere Wachstumsanlagen, die in den 5-Jahres-Prognosen noch nicht berücksichtigt wurden. Sobald hier mehr Klarheit herrscht, werden auch diese Projekte in den Plan aufgenommen und vermutlich für mächtig Furore am Markt und unter den Investoren sorgen.

