2025 Bhagavad Gita 2.0 in Hongkong

Für das Theaterstück 2025 Bhagavad Gita 2.0, brachte Tang Shu-wing, der renommierte Theaterregisseur in Hongkong, wieder eine ausgezeichnete Mannschaft zusammen … (von Dieter Topp)

Für eine zweite Auflage des erfolgreichen Theaterstücks Bhagavad Gita 2025, brachte Tang Shu-wing, der renommierte Theaterregisseur, Schauspieler und Pädagoge (Tang Shu-wing Theatre Studio) in Hongkong, der seit 30 Jahren im professionellen Theaterbereich tätig ist, nicht nur enormes Engagement, sondern auch wieder eine ausgezeichnete Mannschaft zusammen, um zum Ende des Monats Juni 10 Tage lang einheimische und ausländische Besucher in die BOX des Kulturzentrums West Kowloon, Hongkong, zu bringen.

Rund 420 Plätze galt es, teils zweimal täglich zu füllen, was bei einem Eintritt von 30 bis 60 Euro kein leichtes Unterfangen bedeutete. Die zeitgenössische Interpretation eines indischen Epos in chinesischem Umfeld, in kantonesischer Alltagssprache und einer Diskussionsrunde in englischer Sprache faszinierte allabendlich die Besucher der gut gefüllten Black Box.

Bhagavad bedeutet „der Ehrwürdige“, und Gita bezieht sich auf eine himmlische Hymne, die dem Epos Mahabharata entnommen ist, das die Geschichte eines Königreichs im Krieg im alten Indien beschreibt.

Die Bhagavad Gita unter der Regie von Tang Shu Wing lieferte eine beeindruckende spirituelle Reise mit einer Mischung aus zeitgenössischem Theater, von audiovisuellem bis hin zu Bewegungstheater, und stellte eine Situation mit der Vielseitigkeit des modernen Theaters dar.

Bei dieser philosophisch intellektuellen Reflexion zweier Welten, der historisch-mythologischen und der höchst zeitgenössischen, verbunden durch die Form als wichtiges Element des Ausdrucks und der Bewegung der Körper, diente die Choreographie als Bindeglied zwischen Vorstellung und Wirkung.

Das Publikum betrachtete die Show im Zusammenhang mit unserer heutigen Zeit, dem Fluch der Fehlinformation und der scheinbar ungebremsten Sucht einiger, ihr Vermögen auf dem Rücken anderer zu machen.

„Wir befinden uns im Krieg mit den Tech-Giganten und denen, die selbstsüchtig ihr Territorium durch Krieg und Zerstörung zu einem Weltreich ausbauen.“

Die Bhagavad Gita hat möglicherweise einen Schritt in Richtung Aufklärung getan und gezeigt, wie wichtig Kommunikation und Verständnis zwischen den Menschen sind, um Konflikte zu vermeiden und zu lösen. Vielleicht ist es der philosophische und psychologische Ansatz zu etwas Positivem. Angesichts der unaufhörlichen Kämpfe der Menschheit und des ständigen Einflusses der künstlichen Intelligenz kann uns die Bhagavad Gita vielleicht eine Art Erleuchtung verschaffen.

Können wir darin den intellektuellen Zweck dieses Stücks und auch des Theaters sehen, wiederum eine Art Aufklärung zu fördern, innezuhalten, zu reflektieren, neu zu denken?

Der Indologe Johannes Mehlig meint: „Die Bhagavadgita, die in ihrer Popularität unübertroffen ist, erweist sich bei kritischer Betrachtung aus philologischer Distanz als Reservoir verschiedenster philosophischer Lehren und religiöser Ansichten. Vielleicht ist es gerade diese Tatsache, die zu ihrer überragenden Popularität geführt hat.“

„Die Geschichtenerzähler und anderen Darsteller präsentierten zwei verschiedene Welten, die die Bhagavad Gita und die Realität widerspiegeln. Die Form ist eines der wichtigsten Elemente, sowohl durch den Ausdruck und die Bewegung des Körpers als auch durch die hohe Intensität der Choreografie, die Wirkung und Vorstellungskraft miteinander verwebt.“ (Tang Shu-wing)

Der Regisseur hatte erneut zwei bekannte und sehr beliebte Persönlichkeiten aus Hongkong mit unterschiedlichem Hintergrund als Erzähler engagiert. Zum einen betrat die TV-Persönlichkeit Mandy Wong zum ersten Mal die Bühne als Erzählerin, zum anderen der Sänger Endy Chow, der seit Jahren ein gefeierter Star der Szene ist. Der Auftritt der beiden auf völlig neuem Terrain und in unmittelbarer Nähe zum Publikum brachte die zahlreich anwesenden Fans dazu, sich auf den intellektuellen, aktuellen Hintergrund einzulassen – eine Win-Win-Situation für mehrere Seiten.

Es wurden zwei englische Aufführungen mit unterschiedlichen Besetzungen produziert, um ein anderes Publikumsprofil zu erreichen.

Gespräche mit dem Regisseur, den Gästen aus Übersee und den Besuchern nach der Aufführung in englischer Sprache verfeinerten das theatralische indisch-chinesische Menü.

