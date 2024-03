22 Jahre Pionierarbeit für nachhaltige Projekte

Ein Rückblick auf die Entwicklung und Erfolge der greenValue GmbH

Nürnberg, 14. März 2024 – Seit ihrer Gründung vor 22 Jahren hat sich die greenValue GmbH als erfolgreicher Dienstleister im Bereich erneuerbarer Energien und Umweltprojekte etabliert. Mit einem besonderen Schwerpunkt in der jüngeren Vergangenheit auf Mergers & Acquisitions (M&A) hat das Unternehmen einen beeindruckenden Leistungsnachweis nicht nur in der Durchführung von Due Diligence, Chancen- und Risikobewertung, Transaktionssteuerung erbracht.

Die greenValue GmbH engagierte sich von Anfang an für erneuerbare Energien und Umweltprojekte, und hat in den letzten zwei Jahrzehnten eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen. Ein Schwerpunkt liegt derzeit auf Projektmanagement und -steuerung sowie bei M&A-Dienstleistungen bei Biogas- und Biomethananlagen, deren erfolgreiche Erbringung dazu beigetragen haben, dass greenValue zu einem zuverlässigen Partner für Investoren und Unternehmen geworden ist, die in den Bereich erneuerbare Energien investieren möchten.

„Wir sind stolz auf 22 Jahre Erfahrung und Expertise im Bereich erneuerbarer Energien und Umweltprojekte“, sagt Daniel Kellermann, Gründer und Geschäftsführer von greenValue GmbH. „Unsere M&A-Dienstleistungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung von Investoren und Unternehmen, die in diesem Sektor tätig sind. Mit der Durchführung von Due Diligence, Risikobewertung und Transaktionssteuerung leisten wir unseren Kunden einen wesentlichen Beitrag, fundierte Entscheidungen zu treffen und erfolgreiche Transaktionen abzuschließen.“

Ein Blick auf die Timeline von greenValue verdeutlicht die vielfältigen Aktivitäten und Erfolge des Unternehmens im Laufe der Jahre. Seit seiner Gründung im Jahr 2002 hat greenValue kontinuierlich, in Summe nunmehr an über 80 Projekten im Bereich erneuerbare Energien mitgewirkt, wobei der Fokus der letzten zehn Jahre auf Projektentwicklung, -management und -steuerung sowie M&A-Dienstleistungen lag. Mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen und einem Netzwerk von Partnern und Kunden hat sich greenValue zu einem namhaften Akteur in der Branche entwickelt.

„Unsere langjährige Erfahrung und unser Engagement im Bereich erneuerbarer Energien und Umwelttechnologien haben es uns ermöglicht, ein solides Fundament aufzubauen und uns als vertrauenswürdigen Partner für Investoren und Unternehmen zu etablieren“, fügt Daniel Kellermann hinzu. „Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft unseren Beitrag zur Förderung einer nachhaltigen Energiezukunft zu leisten und unseren Kunden bei der Realisierung ihrer Projekte zu unterstützen.“

Qualität und Transparenz: greenValue setzt auf ISO 9001:2015-Zertifizierung

Um qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu gewährleisten, hat greenValue ein Qualitätsmanagementsystem gemäß DIN EN ISO 9001:2015 eingeführt. Das Überwachungsaudit erfolgt jährlich, zuletzt im September 2023. Das fördert eine professionelle und transparente Zusammenarbeit.

Mit einem Blick auf die Zukunft plant greenValue, sein Leistungsspektrum weiter auszubauen und seine Position als dynamischer Dienstleister im Bereich erneuerbarer Energien und Umweltprojekte weiter zu stärken. Durch die Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen und maßgeschneiderter Lösungen ist greenValue bestens gewappnet – ein zuverlässiger Partner für Investoren und Unternehmen, die in eine nachhaltige Zukunft investieren möchten.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.greenvalue.de

*Der Abdruck ist frei. Wir bitten um ein Belegexemplar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

greenValue GmbH .

Herr Daniel Kellermann

Zeltnerstraße 3

90443 Nürnberg

Deutschland

fon ..: +49 911 – 50 71 66 0

web ..: http://www.greenvalue.de

email : info@greenvalue.de

Kurzprofil:

Seit ihrer Gründung im Jahr 2002 widmet sich die greenValue GmbH mit Begeisterung den erneuerbaren Energien. Als Informations- und Beratungsgesellschaft mit fünf engagierten Mitarbeitenden übernimmt das Unternehmen Vertragsanbahnungen und -verhandlungen, koordiniert alle Prozesse bei der Projektrealisierung und fungiert als Bindeglied zwischen Investoren und Projektplanern. Mit einer langjährigen Expertise im Bereich der erneuerbaren Energien konzentriert sich greenValue auf die Segmente: Windkraft, Photovoltaik, Biogas, Biomethan, Bioabfall, grüner Wasserstoff und Bio-LNG.

Das Leistungsspektrum der greenValue GmbH umfasst neben Mergers & Acquisitions – Dienstleistungen auch Leistungen im Projekt- und Assetmanagement sowie bei der Umsetzung von Energieeffizienz- und Energie¬erzeugungs¬¬anlagen. Die Kombination aus umfassender Fachkompetenz und mehr als 22 Jahre Erfahrung bilden die Grundlage für den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens.

Weiter Informationen finden Sie unter: www.greenvalue.de



Pressekontakt:

futureCONCEPTS

Frau Christa Jäger-Schrödl

Vogelbuck 11

91601 Dombühl – Kloster Sulz

fon ..: 0171-5018438

web ..: http://www.futureCONCEPTS.de

email : info@furtureCONCEPTS.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Desert Gold schließt metallurgisches und geotechnisches Bohrprogramm zur Unterstützung von vorläufiger wirtschaftlicher Bewertung („PEA“) ab und mobilisiert Bohranlage zu Frikidi Lagerbestände als Risikofaktor