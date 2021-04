2,3 Mio. $ frisches Kapital – Sensationelle Übernahme. 488% Lithium Hot Stock im Visier von Tesla ($TSLA) und Albemarle ($ALB). Neuer 488% Lithium Aktientip nach 934% mit Standard Lithium ($SLL.V), 2.894% mit Albemarle ( $ALB), 5.900% mit E3 Metals ($ETMC.V), 6.093% mit Lithium Americas – ACResearch

2,3 Mio. $ frisches Kapital – Sensationelle Übernahme. Neuer 488% Lithium Hot Stock im Visier von Tesla und Albemarle

22.04.21

AC Research

Vancouver (www.aktiencheck.de, Anzeige)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58005/ACRESEARCH220421.001.png

Link zum Report: www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-2_3_Mio_frisches_Kapital_Sensationelle_Uebernahme_Neuer_488_Lithium_Hot_Stock_Visier_von_Tesla_und_Albemarle-12962664

Executive Summary

22.04.2021

2,3 Mio. $ frisches Kapital – Sensationelle Übernahme

Neuer 488% Lithium Hot Stock im Visier von Tesla ($TSLA) und Albemarle ($ALB)

Unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc .(ISIN CA8091851011 / WKN A2PBCR, Ticker: 7S2, CNX: SCV, #SCV.CN, $SCV.CN) meldet heute Morgen den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde über 2,3 Mio. $ und ist damit voll finanziert für die Umsetzung seiner Explorationsziele auf den kürzlich übernommenen zwei potentielle Weltklasse-Lithium-Projekten in der Lithium-Boom-Region des Clayton Valley, Nevada. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc .dürften heute mit einer Kursrallye auf diese wegweisende Nachricht reagieren. Deutschen Anlegern winkt dabei ein geldwerter Zeitvorteil, da der kanadische Heimatmarkt unseres Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc .erst am Nachmittag Deutscher Zeit öffnet. Kein geringerer als der CEO von Elektroauto-Riese Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA, #TSLA, $TSLA) hat auf dem Battery Day den Einstieg in das Lithium-Geschäft in Nevada angekündigt. Die vielversprechenden Lithium-Projekte befinden sich in direkter Nachbarschaft zu Nordamerikas einzigem Lithium-Produzenten Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) und Lithum-Aktien-Highllyer Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V). Das Highlands West Lithium-Projekt unseres Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc .befindet sich in direkter Nachbarschaft zu Nordamerikas einziger Lithium-Mine Silver Peak des Milliardenkonzerns Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB). Die Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 2.894% von 6,187 USD auf in der Spitze 185,25 USD explodiert. Der Lithium-Gigant Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) wird an der Börse derzeit mit 14,85 Mrd. EUR bewertet. Damit wird der Lithium-Platzhirsch Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) derzeit rund 1.570 mal höher bewertet als unser neuer Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc. Nachbar Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) hat unlängst angekündigt seine Lithium-Produktion ausweiten zu wollen. Als direkter Nachbar wächst unser Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc .als größter Land-Besitzer im Clayton Valley zum heißen Übernahmekandidaten für Lithium-Riese Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) heran. Das Macallen East Lithium-Projekt unseres Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc .befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Lithium-Aktien-Highflyer Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V). Die Lithium-Aktien von Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V) schossen innerhalb eines Jahres um fantastische 1.111% von 0,18 CAD$ auf in der Spitze 2,18 CAD$ in die Höhe. Aktuell wird Nachbar Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V) an der Börse mit rund 28 Mio. EUR bewertet. Damit wird Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V) mehr als drei mal höher bewertet als unser neuer Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc. Mit einer Gesamtfläche von 6.660 Acres ist unser Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc .der mit großem Abstand größte Landbesitzer in der Lithium-Boom-Region des Clayton-Valley, Nevada und erwächst damit zum heißen Übernahmekandaten für Elektroauto-Riese Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA, #TSLA, $TSLA) sowie seine Nachbarn Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB), Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V), Noram Ventures Inc .(TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) und Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V). Ein extensives Explorationsprogramm soll bereits in Kürze das volle Potential der Lithium-Projekte unseres Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc .offenlegen und für eine fundamentale Neubewertung unseres Lithium Hot Stock sorgen. Clevere Anleger positionieren sich daher schon jetzt in den Lithium-Aktien unseres neuen Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc. Nach Kursgewinnen von bis zu 624% mit den Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V), bis zu 695% mit den Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V), bis zu 934% mit den Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V), bis zu 1.111% innerhalb eines Jahres mit den Lithium-Aktien von Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V), bis zu 2.500% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN, #SPMT.CN, $SPMT.CN), bis zu 2.894% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB), bis zu 5.900% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Metals Corp. (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V), bis zu 6.093% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO), bis zu 6.567% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V), bis zu 7.167% mit den Lithium-Aktien von Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) und bis zu 20.100% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc .(TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc. heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Mutigen und risikobereiten Investoren bietet sich eine Aktienchance von bis zu 371% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc .(ISIN CA8091851011 / WKN A2PBCR, Ticker: 7S2, CNX: SCV, #SCV.CN, $SCV.CN).

Aus 10.000 EUR wurden mit Lithium-Aktien bis zu 2.020.000 EUR

Verpassen Sie diese Aktienchance nicht wieder

Mit Lithium-Aktien konnte Aktionäre ein Vermögen verdienen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurden mit Lithium-Aktien bis zu 2.020.000 EUR. Die Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) schossen in den vergangenen Monaten um beeindruckende 624% von 0,225 CAD$ auf in der Spitze 1,63 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) sind in den vergangenen zwölf Monaten um beeindruckende 695% von 0,44 CAD$ auf in der Spitze 3,50 CAD$ in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V,#SLL.V, $SLL.V) schossen in den vergangenen 12 Monaten um sagenhafte 934% con 0,445 CAD$ auf in der Spitze 4,60 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V) schossen innerhalb eines Jahres um fantastische 1.111% von 0,18 CAD$ auf in der Spitze 2,18 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN, #SPMT.CN, $SPMT.CN) schossen zuletzt um sagenhafte 2.500% von 0,01 CAD$ auf in der Spitze 0,26 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 2.894% von 6,187 USD auf in der Spitze 185,25 USD explodiert. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Metals Corp (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V) schossen in den vergangenen Jahren um bis zu 5.900% von 0,05 CAD auf in der Spitze 3,00 CAD in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 6.093% von 0,55 CAD$ auf in der Spitze 34,06 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktie von Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) ist um bis zu 6.800% von 0,06 CAD auf bis zu 4,14 CAD nach oben geschossen. Die Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.167% von 0,03 CAD auf in der Spitze 2,45 CAD in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V,$NRM.V) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 20.100% von 0,005 CAD auf in der Spitze 1,01 CAD in die Höhe geschossen. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste schnelle Vervielfachungschance im boomenden Lithium-Sektor.

Im Branchenvergleich derzeit günstig bewertet – Wettbewerber bis zu 144 mal höher bewertet

Unser neuer Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc. erscheint im Branchenvergleich derzeit günstig bewertet. Unser Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) wird an der Börse zur Zeit mit rund 21 Mio. EUR bewertet – das ist rund zwei mal höher als unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc. Aktuell wird Nachbar Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V) an der Börse mit rund 28 Mio. EUR bewertet – das ist mehr als drei soviel als unser neuer Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc. Unser Lithium Aktientip E3 Metals Corp (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V) wird an der Börse derzeit mit rund 57 Mio. EUR bewertet – das ist rund sechs mal höher als unser neuer Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc. Unser vormaliger Lithium Aktientip Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) wird an der Börse mit rund 91 Mio. EUR bewertet – das ist rund zehn mal höher als unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc. Der Lithium Explorer Millennial Lithium (OTCQX: MLNLF, TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) kommt derzeit auf einen Börsenwert von rund 182 Mio. EUR – das ist rund 19 mal höher als unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc. Der Lithium Explorer Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) wird an der Börse derzeit mit rund 153 Mio. EUR bewertet – das ist rund 16 mal so hoch als unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc. Der Lithium Explorer Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) bringt derzeit rund 238 Mio. EUR auf die Börsenwaage – das ist rund 25 mal höher als unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc. Der Lithium Explorer Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) wird an der Börse derzeit mit rund 339 Mio. EUR bewertet – das ist rund 36 mal höher als unser Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc. Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) wird an der Börse derzeit mit rund 1,36 Mrd. EUR bewertet – das ist rund 144 mal so teuer als unser Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc. Der Lithium-Gigant Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) wird an der Börse derzeit mit 14,85 Mrd. EUR bewertet – das ist rund 1.570 mal höher als unser neuer Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc.

Lithium Hot Stock 2021 – Strong Outperformer – Kursziel 24M: 3,00 EUR – 488% Aktienchance

Link zum Report: www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-2_3_Mio_frisches_Kapital_Sensationelle_Uebernahme_Neuer_488_Lithium_Hot_Stock_Visier_von_Tesla_und_Albemarle-12962664

2,3 Mio. $ frisches Kapital – Sensationelle Übernahme

Neuer 488% Lithium Hot Stock im Visier von Tesla ($TSLA)

und Albemarle

($ALB)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58005/ACRESEARCH220421.002.jpeg

Unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc .(ISIN CA8091851011 / WKN A2PBCR, Ticker: 7S2, CNX: SCV, #SCV.CN, $SCV.CN) meldet heute Morgen den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde über 2,3 Mio. $ und ist damit voll finanziert für die Umsetzung seiner Explorationsziele auf den kürzlich übernommenen zwei potentielle Weltklasse-Lithium-Projekten in der Lithium-Boom-Region des Clayton Valley, Nevada. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc .dürften heute mit einer Kursrallye auf diese wegweisende Nachricht reagieren. Deutschen Anlegern winkt dabei ein geldwerter Zeitvorteil, da der kanadische Heimatmarkt unseres Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc .erst am Nachmittag Deutscher Zeit öffnet. Kein geringerer als der CEO von Elektroauto-Riese Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA, #TSLA, $TSLA) hat auf dem Battery Day den Einstieg in das Lithium-Geschäft in Nevada angekündigt. Die vielversprechenden Lithium-Projekte befinden sich in direkter Nachbarschaft zu Nordamerikas einzigem Lithium-Produzenten Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) und Lithum-Aktien-Highllyer Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V). Das Highlands West Lithium-Projekt unseres Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc .befindet sich in direkter Nachbarschaft zu Nordamerikas einziger Lithium-Mine Silver Peak des Milliardenkonzerns Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB). Die Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 2.894% von 6,187 USD auf in der Spitze 185,25 USD explodiert. Der Lithium-Gigant Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) wird an der Börse derzeit mit 14,85 Mrd. EUR bewertet. Damit wird der Lithium-Platzhirsch Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) derzeit rund 1.570 mal höher bewertet als unser neuer Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc. Nachbar Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) hat unlängst angekündigt seine Lithium-Produktion ausweiten zu wollen. Als direkter Nachbar wächst unser Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc .als größter Land-Besitzer im Clayton Valley zum heißen Übernahmekandidaten für Lithium-Riese Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) heran. Das Macallen East Lithium-Projekt unseres Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc .befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Lithium-Aktien-Highflyer Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V). Die Lithium-Aktien von Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V) schossen innerhalb eines Jahres um fantastische 1.111% von 0,18 CAD$ auf in der Spitze 2,18 CAD$ in die Höhe. Aktuell wird Nachbar Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V) an der Börse mit rund 28 Mio. EUR bewertet. Damit wird Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V) mehr als drei mal höher bewertet als unser neuer Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc. Mit einer Gesamtfläche von 6.660 Acres ist unser Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc .der mit großem Abstand größte Landbesitzer in der Lithium-Boom-Region des Clayton-Valley, Nevada und erwächst damit zum heißen Übernahmekandaten für Elektroauto-Riese Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA, #TSLA, $TSLA) sowie seine Nachbarn Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB), Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V), Noram Ventures Inc .(TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) und Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V). Ein extensives Explorationsprogramm soll bereits in Kürze das volle Potential der Lithium-Projekte unseres Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc .offenlegen und für eine fundamentale Neubewertung unseres Lithium Hot Stock sorgen. Clevere Anleger positionieren sich daher schon jetzt in den Lithium-Aktien unseres neuen Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc. Nach Kursgewinnen von bis zu 624% mit den Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V), bis zu 695% mit den Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V), bis zu 934% mit den Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V), bis zu 1.111% innerhalb eines Jahres mit den Lithium-Aktien von Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V), bis zu 2.500% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN, #SPMT.CN, $SPMT.CN), bis zu 2.894% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB), bis zu 5.900% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Metals Corp. (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V), bis zu 6.093% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO), bis zu 6.567% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V), bis zu 7.167% mit den Lithium-Aktien von Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) und bis zu 20.100% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc .(TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc. heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Mutigen und risikobereiten Investoren bietet sich eine Aktienchance von bis zu 371% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc .(ISIN CA8091851011 / WKN A2PBCR, Ticker: 7S2, CNX: SCV, #SCV.CN, $SCV.CN).

Mit Lithium-Aktien konnte Aktionäre ein Vermögen verdienen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurden mit Lithium-Aktien bis zu 2.020.000 EUR. Die Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) schossen in den vergangenen Monaten um beeindruckende 624% von 0,225 CAD$ auf in der Spitze 1,63 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) sind in den vergangenen zwölf Monaten um beeindruckende 695% von 0,44 CAD$ auf in der Spitze 3,50 CAD$ in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) schossen in den vergangenen 12 Monaten um sagenhafte 934% con 0,445 CAD$ auf in der Spitze 4,60 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V) schossen innerhalb eines Jahres um fantastische 1.111% von 0,18 CAD$ auf in der Spitze 2,18 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN,#SPMT.CN, $SPMT.CN) schossen zuletzt um sagenhafte 2.500% von 0,01 CAD$ auf in der Spitze 0,26 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 2.894% von 6,187 USD auf in der Spitze 185,25 USD explodiert. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Metals Corp (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V) schossen in den vergangenen Jahren um bis zu 5.900% von 0,05 CAD auf in der Spitze 3,00 CAD in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 6.093% von 0,55 CAD$ auf in der Spitze 34,06 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktie von Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) ist um bis zu 6.800% von 0,06 CAD auf bis zu 4,14 CAD nach oben geschossen. Die Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.167% von 0,03 CAD auf in der Spitze 2,45 CAD in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 20.100% von 0,005 CAD auf in der Spitze 1,01 CAD in die Höhe geschossen. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste schnelle Vervielfachungschance im boomenden Lithium-Sektor.

Unser neuer Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc. erscheint im Branchenvergleich derzeit günstig bewertet. Unser Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V,$NRM.V) wird an der Börse zur Zeit mit rund 21 Mio. EUR bewertet – das ist rund zwei mal höher als unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc. Aktuell wird Nachbar Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V) an der Börse mit rund 28 Mio. EUR bewertet – das ist mehr als drei soviel als unser neuer Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc. Unser Lithium Aktientip E3 Metals Corp (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V) wird an der Börse derzeit mit rund 57 Mio. EUR bewertet – das ist rund sechs mal höher als unser neuer Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc. Unser vormaliger Lithium Aktientip Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) wird an der Börse mit rund 91 Mio. EUR bewertet – das ist rund zehn mal höher als unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc. Der Lithium Explorer Millennial Lithium (OTCQX: MLNLF, TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) kommt derzeit auf einen Börsenwert von rund 182 Mio. EUR – das ist rund 19 mal höher als unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc. Der Lithium Explorer Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) wird an der Börse derzeit mit rund 153 Mio. EUR bewertet – das ist rund 16 mal so hoch als unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc. Der Lithium Explorer Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) bringt derzeit rund 238 Mio. EUR auf die Börsenwaage – das ist rund 25 mal höher als unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc. Der Lithium Explorer Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) wird an der Börse derzeit mit rund 339 Mio. EUR bewertet – das ist rund 36 mal höher als unser Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc. Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) wird an der Börse derzeit mit rund 1,36 Mrd. EUR bewertet – das ist rund 144 mal so teuer als unser Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc. Der Lithium-Gigant Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) wird an der Börse derzeit mit 14,85 Mrd. EUR bewertet – das ist rund 1.570 mal höher als unser neuer Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc.

Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung „Strong Outperformer“ für unseren neuen Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir für die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc. zunächst auf 2,00 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 292% für mutige und risikobereite Investoren mit unserem Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir für die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc. ein Kursziel von 3,00 EUR für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 488% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Hot Stock 2021 Scotch Creek Ventures Inc. (ISIN CA8091851011 / WKN A2PBCR, Ticker: 7S2, CNX: SCV, #SCV.CN, $SCV.CN).

Aus 10.000 EUR wurden mit Lithium-Aktien bis zu 2.020.000

EUR

Verpassen Sie diese Aktienchance nicht wieder

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58005/ACRESEARCH220421.003.jpeg

Mit Lithium-Aktien konnte Aktionäre ein Vermögen verdienen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurden mit Lithium-Aktien bis zu 2.020.000 EUR. Die Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) schossen in den vergangenen Monaten um beeindruckende 624% von 0,225 CAD$ auf in der Spitze 1,63 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) sind in den vergangenen zwölf Monaten um beeindruckende 695% von 0,44 CAD$ auf in der Spitze 3,50 CAD$ in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) schossen in den vergangenen 12 Monaten um sagenhafte 934% con 0,445 CAD$ auf in der Spitze 4,60 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN, #SPMT.CN, $SPMT.CN) schossen zuletzt um sagenhafte 2.500% von 0,01 CAD$ auf in der Spitze 0,26 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Metals Corp (TSXV: ETMC.V,#ETMC.V, $ETMC.V) schossen in den vergangenen Jahren um bis zu 5.900% von 0,05 CAD auf in der Spitze 3,00 CAD in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 6.093% von 0,55 CAD$ auf in der Spitze 34,06 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktie von Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) ist um bis zu 6.800% von 0,06 CAD auf bis zu 4,14 CAD nach oben geschossen. Die Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.167% von 0,03 CAD auf in der Spitze 2,45 CAD in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V,#NRM.V, $NRM.V) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 20.100% von 0,005 CAD auf in der Spitze 1,01 CAD in die Höhe geschossen. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste schnelle Vervielfachungschance im boomenden Lithium-Sektor.

Die Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) schossen in den vergangenen Monaten um beeindruckende 624% von 0,225 CAD$ auf in der Spitze 1,63 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V,#CRE.V, $CRE.V) ein Betrag von bis zu 72.444 EUR. Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) wird an der Börse derzeit mit rund 153 Mio. EUR bewertet. Damit ist Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) rund 16 mal so hoch bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc.

Die Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) sind in den vergangenen zwölf Monaten um beeindruckende 695% von 0,44 CAD$ auf in der Spitze 3,50 CAD$ in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) ein stattlicher Betrag von bis zu 79.545 EUR. Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) bringt derzeit rund 238 Mio. EUR auf die Börsenwaage. Folgerichtig wird Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) derzeit rund 25 mal höher bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc..

Die Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) schossen in den vergangenen 12 Monaten um sagenhafte 934% con 0,445 CAD$ auf in der Spitze 4,60 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) ein Vermögen von bis zu 103.371 EUR. Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) wird an der Börse derzeit mit rund 339 Mio. EUR bewertet. Damit wird Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) rund 36 mal höher bewertet als unser Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc.

Die Lithium-Aktien von Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V) schossen innerhalb eines Jahres um fantastische 1.111% von 0,18 CAD$ auf in der Spitze 2,18 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V) innerhalb eines Jahres ein stattlicher Betrag von bis zu 121.111 EUR. Aktuell wird Nachbar Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V) an der Börse mit rund 28 Mio. EUR bewertet. Damit wird Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V) mehr als drei mal höher bewertet als unser neuer Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc.

Die Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 2.894% von 6,187 USD auf in der Spitze 185,25 USD explodiert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) ein kleines Vermögen von bis zu 299.418 EUR. Der Lithium-Gigant Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) wird an der Börse derzeit mit 14,85 Mrd. EUR bewertet. Damit wird der Lithium-Platzhirsch Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) derzeit rund 1.570 mal höher bewertet als unser neuer Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc.

Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Metals Corp (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V) schossen in den vergangenen Jahren um bis zu 5.900% von 0,05 CAD auf in der Spitze 3,00 CAD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von E3 Metals Corp (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V) ein kleines Vermögen von bis zu 600.000 EUR. Aktuell wird der Lithium Explorer E3 Metals Corp (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V) an der Börse mit rund 57 Mio. EUR bewertet. Damit wird E3 Metals Corp (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V) derzeit rund sechs mal höher bewertet als unser neuer Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc.

Die Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 6.093% von 0,55 CAD$ auf in der Spitze 34,06 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) in der Spitze ein stattlicher Betrag von 619.273 EUR. Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) wird an der Börse derzeit mit rund 1,36 Mrd. EUR bewertet. Damit ist Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) rund 144 mal so teuer als unser Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc.

Die Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium-Aktientips Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.167% von 0,03 CAD auf in der Spitze 2,45 CAD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit Lithium-Aktien von Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) in der Spitze ein kleines Vermögen von 816.667 EUR. Aktuell wird unser vormaliger Lithium Aktientip Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) an der Börse mit rund 91 Mio. EUR bewertet. Damit wird Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) derzeit rund zehn mal höher bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc.

Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 20.100% von 0,005 CAD auf in der Spitze 1,01 CAD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) ein stattliches Vermögen von bis zu 2.020.000 EUR. Aktuell wird unser Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) an der Börse mit rund 21 Mio. EUR bewertet. Damit wird unser Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) derzeit rund zwei mal höher bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc.

Die Lithium-Aktie von Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) ist um bis zu 6.800% von 0,06 CAD auf bis zu 4,14 CAD nach oben geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde ein Vermögen von bis zu 690.000 EUR. Millennial Lithium (OTCQX: MLNLF, TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) kommt derzeit auf einen Börsenwert von rund 182 Mio. EUR. Damit wird (OTCQX: MLNLF, TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) rund 19 mal höher bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc.

Wir erwarten in den kommenden Wochen eine fundamentale Neubewertung für unseren neuen Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc. (ISIN CA8091851011 / WKN A2PBCR, Ticker: 7S2, CNX: SCV, #SCV.CN, $SCV.CN). Mutigen und risikobereiten Investoren winkt jetzt die nächste spannende Vervielfachungschance im boomenden Lithium-Sektor.

2 Potentielle Weltklasse-Lithium-Projekte in

Lithium-Boom-Region Clayton

Valley

In direkter Nachbarschaft zu Lithium-Riese Albemarle

($ALB)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58005/ACRESEARCH220421.004.jpeg

Unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc .(ISIN CA8091851011 / WKN A2PBCR, Ticker: 7S2, CNX: SCV, #SCV.CN, $SCV.CN) meldet heute Morgen den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde über 2,3 Mio. $ und ist damit voll finanziert für die Umsetzung seiner Explorationsziele auf den kürzlich übernommenen zwei potentielle Weltklasse-Lithium-Projekten in der Lithium-Boom-Region des Clayton Valley, Nevada. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc .dürften heute mit einer Kursrallye auf diese wegweisende Nachricht reagieren. Deutschen Anlegern winkt dabei ein geldwerter Zeitvorteil, da der kanadische Heimatmarkt unseres Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc .erst am Nachmittag Deutscher Zeit öffnet. Kein geringerer als der CEO von Elektroauto-Riese Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA, #TSLA, $TSLA) hat auf dem Battery Day den Einstieg in das Lithium-Geschäft in Nevada angekündigt. Die vielversprechenden Lithium-Projekte befinden sich in direkter Nachbarschaft zu Nordamerikas einzigem Lithium-Produzenten Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) und Lithum-Aktien-Highllyer Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V). Das Highlands West Lithium-Projekt unseres Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc .befindet sich in direkter Nachbarschaft zu Nordamerikas einziger Lithium-Mine Silver Peak des Milliardenkonzerns Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB). Die Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 2.894% von 6,187 USD auf in der Spitze 185,25 USD explodiert. Der Lithium-Gigant Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) wird an der Börse derzeit mit 14,85 Mrd. EUR bewertet. Damit wird der Lithium-Platzhirsch Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) derzeit rund 1.570 mal höher bewertet als unser neuer Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc. Nachbar Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) hat unlängst angekündigt seine Lithium-Produktion ausweiten zu wollen. Als direkter Nachbar wächst unser Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc .als größter Land-Besitzer im Clayton Valley zum heißen Übernahmekandidaten für Lithium-Riese Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) heran. Das Macallen East Lithium-Projekt unseres Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc .befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Lithium-Aktien-Highflyer Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V). Die Lithium-Aktien von Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V) schossen innerhalb eines Jahres um fantastische 1.111% von 0,18 CAD$ auf in der Spitze 2,18 CAD$ in die Höhe. Aktuell wird Nachbar Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V) an der Börse mit rund 28 Mio. EUR bewertet. Damit wird Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V) mehr als drei mal höher bewertet als unser neuer Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc. Mit einer Gesamtfläche von 6.660 Acres ist unser Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc .der mit großem Abstand größte Landbesitzer in der Lithium-Boom-Region des Clayton-Valley, Nevada und erwächst damit zum heißen Übernahmekandaten für Elektroauto-Riese Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA, #TSLA, $TSLA) sowie seine Nachbarn Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB), Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V), Noram Ventures Inc .(TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) und Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V). Ein extensives Explorationsprogramm soll bereits in Kürze das volle Potential der Lithium-Projekte unseres Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc .offenlegen und für eine fundamentale Neubewertung unseres Lithium Hot Stock sorgen. Clevere Anleger positionieren sich daher schon jetzt in den Lithium-Aktien unseres neuen Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc. Nach Kursgewinnen von bis zu 624% mit den Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V), bis zu 695% mit den Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V), bis zu 934% mit den Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V), bis zu 1.111% innerhalb eines Jahres mit den Lithium-Aktien von Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V), bis zu 2.500% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN, #SPMT.CN, $SPMT.CN), bis zu 2.894% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB), bis zu 5.900% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Metals Corp. (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V), bis zu 6.093% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO), bis zu 6.567% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V), bis zu 7.167% mit den Lithium-Aktien von Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) und bis zu 20.100% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc .(TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc. heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Mutigen und risikobereiten Investoren bietet sich eine Aktienchance von bis zu 371% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc .(ISIN CA8091851011 / WKN A2PBCR, Ticker: 7S2, CNX: SCV, #SCV.CN, $SCV.CN).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58005/ACRESEARCH220421.005.jpeg

Größter Landbesitzer in Lithium-Boom-Region Clayton

Valley,

Nevada

Heißer Übernahmekandidat

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58005/ACRESEARCH220421.006.jpeg

Unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc. (ISIN CA8091851011 / WKN A2PBCR, Ticker: 7S2, CNX: SCV, #SCV.CN, $SCV.CN) ist der größte Landbesitzer in der Lithium-Boom-Region Clayton Valley, Nevada, USA. Damit erwächst unser Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc. zum heißen Übernahmekandaten für Elektroauto-Riese Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA, #TSLA, $TSLA) sowie seine Nachbarn Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB), Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V), Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) und Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V). Unser Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc. ist mit einer Gesamtfläche von 6.600 Acres mit großem Absatz größter Landbesitzer in Lithium-Boom-Region Clayton Valley.

Nachbar Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) kommt auf eine Gesamtfläche von 5.430 Acres. Die Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium-Aktientips Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.167% von 0,03 CAD auf in der Spitze 2,45 CAD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit Lithium-Aktien von Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) in der Spitze ein kleines Vermögen von 816.667 EUR. Aktuell wird unser vormaliger Lithium Aktientip Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) an der Börse mit rund 91 Mio. EUR bewertet. Damit wird Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) derzeit rund zehn mal höher bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc.

Unser Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) kommt auf eine Gesamtfläche von 3.000 Acres. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 20.100% von 0,005 CAD auf in der Spitze 1,01 CAD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V,$NRM.V) ein stattliches Vermögen von bis zu 2.020.000 EUR. Aktuell wird unser Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) an der Börse mit rund 21 Mio. EUR bewertet. Damit wird unser Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) derzeit rund zwei mal höher bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc.

Nach Kursgewinnen von bis zu 624% mit den Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V), bis zu 695% mit den Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V), bis zu 934% mit den Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V), bis zu 1.111% innerhalb eines Jahres mit den Lithium-Aktien von Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V,$PE.V), bis zu 2.500% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN, #SPMT.CN, $SPMT.CN), bis zu 2.894% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB), bis zu 5.900% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Metals Corp. (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V), bis zu 6.093% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO), bis zu 6.567% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V,$ML.V), bis zu 7.167% mit den Lithium-Aktien von Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) und bis zu 20.100% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc. heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Mutigen und risikobereiten Investoren bietet sich eine Aktienchance von bis zu 371% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc. (ISIN CA8091851011 / WKN A2PBCR, Ticker: 7S2, CNX: SCV, #SCV.CN, $SCV.CN).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58005/ACRESEARCH220421.007.jpeg

Direkter Nachbar von Nordamerikas einziger Lithium-Miner S

ilver

Peak

Neuer 488% Lithium Hot Stock im Visier von Tesla ($TSLA)

und Albemarle

($ALB)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58005/ACRESEARCH220421.008.jpeg

Unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc. (ISIN CA8091851011 / WKN A2PBCR, Ticker: 7S2, CNX: SCV, #SCV.CN, $SCV.CN) ist durch die jüngste Übernahme des Highlands West Lithium-Projekes zum direkten Nachbar von Nordamerikas einziger Lithium-Mine Silver Peak vom Lithium-Milliardenkonzern Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) geworden. Die Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 2.894% von 6,187 USD auf in der Spitze 185,25 USD explodiert. Der Lithium-Gigant Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB,$ALB) wird an der Börse derzeit mit 14,85 Mrd. EUR bewertet. Damit wird der Lithium-Platzhirsch Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) derzeit rund 1.570 mal höher bewertet als unser neuer Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc. Nachbar Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) hat unlängst angekündigt seine Lithium-Produktion ausweiten zu wollen. Als direkter Nachbar wächst unser Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc. als größter Land-Besitzer im Clayton Valley zum heißen Übernahmekandidaten für Lithium-Riese Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) heran.

Das Macallen East Lithium-Projekt unseres Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc. befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Lithium-Aktien-Highflyer Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V). Die Lithium-Aktien von Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V) schossen innerhalb eines Jahres um fantastische 1.111% von 0,18 CAD$ auf in der Spitze 2,18 CAD$ in die Höhe. Aktuell wird Nachbar Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V) an der Börse mit rund 28 Mio. EUR bewertet. Damit wird Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V,$PE.V) mehr als drei mal höher bewertet als unser neuer Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc. Pure Energy Minerals (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V,$PE.V) hat zuletzt mit dem Milliardenkonzern Schlumberger (NYSE:SLB, #SLB, $SLB) eine Vereinbarung zur Weiterentwicklung seiner Lithium-Sole-Produktion getroffen. Im Nordosten des Clayton Valley hat unser vormaliger Lithium Aktientip Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) kürzlich ein PFS abgeschlossen und plant eine Machbarkeitsstudie für später in diesem Jahr. Sie verfügen über einen Tagebau- und Bergbauplan, der mindestens eine Lebensdauer von 40 Jahren vorsieht, und arbeiten derzeit an Plänen für eine Pilotanlage zur Verfeinerung der Extraktionstechnologien.

Nach Kursgewinnen von bis zu 624% mit den Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V), bis zu 695% mit den Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V), bis zu 934% mit den Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V), bis zu 1.111% innerhalb eines Jahres mit den Lithium-Aktien von Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V,$PE.V), bis zu 2.500% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN, #SPMT.CN, $SPMT.CN), bis zu 2.894% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB), bis zu 5.900% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Metals Corp. (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V), bis zu 6.093% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO), bis zu 6.567% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V,$ML.V), bis zu 7.167% mit den Lithium-Aktien von Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) und bis zu 20.100% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc. heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Mutigen und risikobereiten Investoren bietet sich eine Aktienchance von bis zu 371% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc. (ISIN CA8091851011 / WKN A2PBCR, Ticker: 7S2, CNX: SCV, #SCV.CN, $SCV.CN).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58005/ACRESEARCH220421.009.jpeg

Im Branchenvergleich derzeit günstig bewertet

Wettbewerber bis zu 144 mal höher bewertet

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58005/ACRESEARCH220421.010.jpeg

Unser neuer Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc. (ISIN CA8091851011 / WKN A2PBCR, Ticker: 7S2, CNX: SCV, #SCV.CN, $SCV.CN) erscheint im Branchenvergleich derzeit günstig bewertet. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc. sind bis zu 144 mal höher bewertet.

Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 20.100% von 0,005 CAD auf in der Spitze 1,01 CAD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) ein stattliches Vermögen von bis zu 2.020.000 EUR. Aktuell wird unser Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) an der Börse mit rund 21 Mio. EUR bewertet. Damit wird unser Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) derzeit rund zwei mal höher bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc.

Die Lithium-Aktien von Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V) schossen innerhalb eines Jahres um fantastische 1.111% von 0,18 CAD$ auf in der Spitze 2,18 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V) innerhalb eines Jahres ein stattlicher Betrag von bis zu 121.111 EUR. Aktuell wird Nachbar Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V) an der Börse mit rund 28 Mio. EUR bewertet. Damit wird Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V) mehr als drei mal höher bewertet als unser neuer Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc.

Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Metals Corp (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V) schossen in den vergangenen Jahren um bis zu 5.900% von 0,05 CAD auf in der Spitze 3,00 CAD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von E3 Metals Corp (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V) ein kleines Vermögen von bis zu 600.000 EUR. Aktuell wird der Lithium Explorer E3 Metals Corp (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V) an der Börse mit rund 57 Mio. EUR bewertet. Damit wird E3 Metals Corp (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V) derzeit rund sechs mal höher bewertet als unser neuer Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc.

Die Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium-Aktientips Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.167% von 0,03 CAD auf in der Spitze 2,45 CAD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit Lithium-Aktien von Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) in der Spitze ein kleines Vermögen von 816.667 EUR. Aktuell wird unser vormaliger Lithium Aktientip Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) an der Börse mit rund 91 Mio. EUR bewertet. Damit wird Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) derzeit rund zehn mal höher bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc.

Die Lithium-Aktie von Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) ist um bis zu 6.800% von 0,06 CAD auf bis zu 4,14 CAD nach oben geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde ein Vermögen von bis zu 690.000 EUR. Millennial Lithium (OTCQX: MLNLF, TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) kommt derzeit auf einen Börsenwert von rund 182 Mio. EUR. Damit wird (OTCQX: MLNLF, TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) rund 19 mal höher bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc.

Die Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) schossen in den vergangenen Monaten um beeindruckende 624% von 0,225 CAD$ auf in der Spitze 1,63 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V,#CRE.V, $CRE.V) ein Betrag von bis zu 72.444 EUR. Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) wird an der Börse derzeit mit rund 153 Mio. EUR bewertet. Damit ist Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) rund 16 mal so hoch bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc.

Die Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) sind in den vergangenen zwölf Monaten um beeindruckende 695% von 0,44 CAD$ auf in der Spitze 3,50 CAD$ in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) ein stattlicher Betrag von bis zu 79.545 EUR. Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) bringt derzeit rund 238 Mio. EUR auf die Börsenwaage. Folgerichtig wird Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) derzeit rund 25 mal höher bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc..

Die Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) schossen in den vergangenen 12 Monaten um sagenhafte 934% con 0,445 CAD$ auf in der Spitze 4,60 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) ein Vermögen von bis zu 103.371 EUR. Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) wird an der Börse derzeit mit rund 339 Mio. EUR bewertet. Damit wird Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) rund 36 mal höher bewertet als unser Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc.

Die Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 6.093% von 0,55 CAD$ auf in der Spitze 34,06 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) in der Spitze ein stattlicher Betrag von 619.273 EUR. Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) wird an der Börse derzeit mit rund 1,36 Mrd. EUR bewertet. Damit ist Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) rund 144 mal so teuer als unser Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc.

Die Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 2.894% von 6,187 USD auf in der Spitze 185,25 USD explodiert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) ein kleines Vermögen von bis zu 299.418 EUR. Der Lithium-Gigant Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) wird an der Börse derzeit mit 14,85 Mrd. EUR bewertet. Damit wird der Lithium-Platzhirsch Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) derzeit rund 1.570 mal höher bewertet als unser neuer Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc.

Nach Kursgewinnen von bis zu 624% mit den Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V), bis zu 695% mit den Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V), bis zu 934% mit den Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V), bis zu 1.111% innerhalb eines Jahres mit den Lithium-Aktien von Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V), bis zu 2.500% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN, #SPMT.CN, $SPMT.CN), bis zu 2.894% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB), bis zu 5.900% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Metals Corp. (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V), bis zu 6.093% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO,#LAC.TO, $LAC.TO), bis zu 6.567% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V), bis zu 7.167% mit den Lithium-Aktien von Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) und bis zu 20.100% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc. heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Mutigen und risikobereiten Investoren bietet sich eine Aktienchance von bis zu 371% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc. (ISIN CA8091851011 / WKN A2PBCR, Ticker: 7S2, CNX: SCV, #SCV.CN, $SCV.CN).

Lithium Hot Stock 2021 – Strong Outperformer – Kursziel

24M: 3,00 EUR – 488%

Aktienchance

Nach 5.900% mit E3 Metals ($ETMC) und 20.100% mit Noram Ve

ntures

($NRM)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58005/ACRESEARCH220421.011.jpeg

Unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc .(ISIN CA8091851011 / WKN A2PBCR, Ticker: 7S2, CNX: SCV, #SCV.CN, $SCV.CN) meldet heute Morgen den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde über 2,3 Mio. $ und ist damit voll finanziert für die Umsetzung seiner Explorationsziele auf den kürzlich übernommenen zwei potentielle Weltklasse-Lithium-Projekten in der Lithium-Boom-Region des Clayton Valley, Nevada. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc .dürften heute mit einer Kursrallye auf diese wegweisende Nachricht reagieren. Deutschen Anlegern winkt dabei ein geldwerter Zeitvorteil, da der kanadische Heimatmarkt unseres Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc .erst am Nachmittag Deutscher Zeit öffnet. Kein geringerer als der CEO von Elektroauto-Riese Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA, #TSLA, $TSLA) hat auf dem Battery Day den Einstieg in das Lithium-Geschäft in Nevada angekündigt. Die vielversprechenden Lithium-Projekte befinden sich in direkter Nachbarschaft zu Nordamerikas einzigem Lithium-Produzenten Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) und Lithum-Aktien-Highllyer Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V). Das Highlands West Lithium-Projekt unseres Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc .befindet sich in direkter Nachbarschaft zu Nordamerikas einziger Lithium-Mine Silver Peak des Milliardenkonzerns Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB). Die Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 2.894% von 6,187 USD auf in der Spitze 185,25 USD explodiert. Der Lithium-Gigant Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) wird an der Börse derzeit mit 14,85 Mrd. EUR bewertet. Damit wird der Lithium-Platzhirsch Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) derzeit rund 1.570 mal höher bewertet als unser neuer Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc. Nachbar Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) hat unlängst angekündigt seine Lithium-Produktion ausweiten zu wollen. Als direkter Nachbar wächst unser Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc .als größter Land-Besitzer im Clayton Valley zum heißen Übernahmekandidaten für Lithium-Riese Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) heran. Das Macallen East Lithium-Projekt unseres Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc .befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Lithium-Aktien-Highflyer Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V). Die Lithium-Aktien von Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V) schossen innerhalb eines Jahres um fantastische 1.111% von 0,18 CAD$ auf in der Spitze 2,18 CAD$ in die Höhe. Aktuell wird Nachbar Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V) an der Börse mit rund 28 Mio. EUR bewertet. Damit wird Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V) mehr als drei mal höher bewertet als unser neuer Lithium Aktientip Scotch Creek Ventures Inc. Mit einer Gesamtfläche von 6.660 Acres ist unser Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc .der mit großem Abstand größte Landbesitzer in der Lithium-Boom-Region des Clayton-Valley, Nevada und erwächst damit zum heißen Übernahmekandaten für Elektroauto-Riese Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA, #TSLA, $TSLA) sowie seine Nachbarn Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB), Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V), Noram Ventures Inc .(TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) und Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V). Ein extensives Explorationsprogramm soll bereits in Kürze das volle Potential der Lithium-Projekte unseres Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc .offenlegen und für eine fundamentale Neubewertung unseres Lithium Hot Stock sorgen. Clevere Anleger positionieren sich daher schon jetzt in den Lithium-Aktien unseres neuen Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc. Nach Kursgewinnen von bis zu 624% mit den Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V), bis zu 695% mit den Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V), bis zu 934% mit den Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V), bis zu 1.111% innerhalb eines Jahres mit den Lithium-Aktien von Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V), bis zu 2.500% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN, #SPMT.CN, $SPMT.CN), bis zu 2.894% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB), bis zu 5.900% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Metals Corp. (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V), bis zu 6.093% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO), bis zu 6.567% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V), bis zu 7.167% mit den Lithium-Aktien von Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) und bis zu 20.100% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc .(TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Scotch Creek Ventures Inc. heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Mutigen und risikobereiten Investoren bietet sich eine Aktienchance von bis zu 371% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Scotch Creek Ventures Inc .(ISIN CA8091851011 / WKN A2PBCR, Ticker: 7S2, CNX: SCV, #SCV.CN, $SCV.CN).

Mit Lithium-Aktien konnte Aktionäre ein Vermögen verdienen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurden mit Lithium-Aktien bis zu 2.020.000 EUR. Die Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) schossen in den vergangenen Monaten um beeindruckende 624% von 0,225 CAD$ auf in der Spitze 1,63 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) sind in den vergangenen zwölf Monaten um beeindruckende 695% von 0,44 CAD$ auf in der Spitze 3,50 CAD$ in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) schossen in den vergangenen 12 Monaten um sagenhafte 934% con 0,445 CAD$ auf in der Spitze 4,60 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Pure Energy Minerals Ltd (OTC: PEMIF, TSXV: PE.V, #PE.V, $PE.V) schossen innerhalb eines Jahres um fantastische 1.111% von 0,18 CAD$ auf in der Spitze 2,18 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN,#SPMT.CN, $SPMT.CN) schossen zuletzt um sagenhafte 2.500% von 0,01 CAD$ auf in der Spitze 0,26 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 2.894% von 6,187 USD auf in der Spitze 185,25 USD explodiert. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Metals Corp (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V) schossen in den vergangenen Jahren um bis zu 5.900% von 0,05 CAD auf in der Spitze 3,00 CAD in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 6.093% von 0,55 CAD$ auf in der Spitze 34,06 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktie von Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) ist um bis zu 6.800% von 0,06 CAD auf bis zu 4,14 CAD nach oben geschossen. Die Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.167% von 0,03 CAD auf in der Spitze 2,45 CAD in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) sind in den vergangenen Jahren um s

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

Deutschland

email : info@aktiencheck.de

Pressekontakt:

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

email : info@aktiencheck.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Neue Zahnimplantate während der Corona Krise, ist das sicher? GRUNDUM Immobilien – schon seit 3 Jahren der Immobilienmakler in Mainz-Finthen