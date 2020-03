25 Jahre MR Grün- und Winterservice GmbH: von der Landwirtschaft zu gewerblicher Grünpflege und Winterdienst

Aus den Aktivitäten eines Vereins wird ein Profi für Winterdienst und Grünpflege, bei dem die Liegenschaften von Firmen, Kommunen und Behörden im Raum Böblingen-Calw-Pforzheim in guten Händen sind.

Während die Arbeiten in Grünpflege und Winterdienst wie immer geplant und ausgeführt werden, kann die MR Grün- und Winterservice GmbH dieses Jahr auch zurückblicken: auf 25 Jahre Firmenhistorie. So lange organisiert, koordiniert und administriert das Unternehmen schon ein Angebot an Fachkräften, Know-how, (Spezial-) Maschinen und Service. Für alle Dienstleistungen im Bereich Winterdienst, Grünanlagenpflege und Außenanlagenpflege. Dieser Blick zurück führt ins Jahr 1995. Und eigentlich noch deutlich weiter: 1987 hatte der Maschinenring – ein landwirtschaftlicher Verein – den ersten Grünpflege-Auftrag akquiriert, 1988 erfolgten erste Aufträge im Winterdienst.

Die Firmengeschichte der MR Grün- und Winterservice GmbH begann 1995, als die drei ehrenamtlichen Vorstände des landwirtschaftlichen Maschinenrings Böblingen-Calw e.V. sich an einen Notar wandten. Um eine gewerbliche Tochterfirma zu gründen: die MR Grün- und Winterservice GmbH. Diese Gründung war wesentlich, weil der Maschinenring bereits Aufträge in Winterdienst und Grünpflege durchführte. Mittlerweile in einem Umfang, der in einem eingetragenen Verein kaum mehr abzuwickeln war. Mit der Geburtsstunde der MR Grün- und Winterservice GmbH wurde der Weg frei, sich weiter zu qualifizieren und zu optimieren. Und zu wachsen:

Heute nutzen mehr als 370 Kunden das breite Dienstleistungsspektrum von Winterdienst über Grünanlagenpflege bis zur Landschaftspflege und Außenreinigung. Die Kunden sind vorwiegend Unternehmen, Kommunen und Behörden. Zu den Kunden der ersten Stunde zählten damals schon namhafte Industriebetriebe aus der Automobil-, IT- und Energiewirtschaft sowie kommunale Kunden.

Mittlerweile erstreckt sich das Arbeitsgebiet auf die Landkreise Böblingen, Calw und Enzkreis sowie die Stadtkreise Pforzheim und Stuttgart. In dieser Region sind über 100 ortsansässige Landwirte, Lohnunternehmer und Gärtner mit kurzer Reaktionszeit, kurzen Anfahrtswegen und einem dezentralen Fuhrpark stets zur Stelle – zuverlässig und tatkräftig. Das praxisnahe Know-how und die Einsatzfreude dieser Profis für Grünanlagenpflege und Winterdienst kommen allen Geschäftspartnern der MR Grün- und Winterservice GmbH zugute. So können die nächsten 25 Jahre kommen.

Die MR Grün- und Winterservice GmbH bietet im Großraum Böblingen, Stuttgart, Calw, Pforzheim und dem Enzkreis seit 25 Jahren Winterdienst, Grünanlagenpflege, Mäharbeiten, Landschaftspflege, Pflege von Straßenbegleitgrün, Graupflege und Außenreinigung für Firmen, Behörden und Kommunen.

