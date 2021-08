29. Juli 2021: Alle Ressourcen für das Gesamtjahr 2021 sind aufgebraucht

Jedes Jahr wieder sollte dieser Tag daran erinnern, nachhaltiger mit den Ressourcen der Erde umzugehen.

Zwar brachte das Pandemiejahr 2020 eine Erholung durch den Stillstand von Industrie, es gab weniger Straßenverkehr, weniger Massentourismus. Wasser- und Luftqualität hatten sich verbessert. Es gab weniger CO2-Emissionen. Nun ist die Überlastung der Erde wieder auf dem Stand von 2019. Anders ausgedrückt, die Welt würde 1,74 Erden benötigen, um den Bedarf an Energie und Rohstoffen abzudecken. Und noch nie war der Erdüberlastungstag (Earth Overshoot Day) so früh im Jahr wie diesmal.

Eine Halbierung des CO2-Ausstoßes würde laut Berechnungen den Erdüberlastungstag 93 Tage nach hinten verschieben. Im Pandemiejahr 2020 war der Earth Overshoot Day übrigens am 20. August. Gut, dass weltweit Bestrebungen laufen CO2-Emissionen zu verringern. Es hilft die Zunahme der Elektromobilität und die Förderung und Erweiterung von Wind- und Sonnenenergie. Dafür sind Rohstoffe notwendig. Für Solarzellen etwa braucht man Silber. Viele Rohstoffe wie Öl, Kupfer oder Aluminium sind teurer geworden. Silber, das zu mehr als 50 Prozent in der Industrie verarbeitet wird, hat noch keinen Sprung nach oben gemacht, vielleicht kommt das aber noch. Denn die Elektronikbranche wächst, weltweit wollen immer mehr Menschen elektronische Geräte und eine wachsende Mittelschicht kann sich das auch immer leichter leisten.

Da sollte es kein Fehler sein auf Gesellschaften zu setzen, die Silber in ihren Liegenschaften besitzen. So hat etwa Kuya Silver – https://www.youtube.com/watch?v=abe4deZegNc – in seiner Bethania-Mine in Peru, die bereits früher erfolgreich produzierte, Silber im Boden. Dazu kommen noch historische Silberminen in Ontario.

Denarius Silver – https://www.youtube.com/watch?v=qNENc_ySTaQ&t=275s – hat in seinem Portfolio das Lomero-Projekt in Spanien und das Guia Antigua-Projekt sowie das Zancudo-Projekt, beide in Kolumbien gelegen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Denarius Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/denarius-silver-corp/ -) und Kuya Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/kuya-silver-corp/ -).

