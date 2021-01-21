295 Millionen Tonnen: Q2 Metals katapultiert Cisco in die Weltspitze der Lithiumprojekte

Die erste offizielle Ressourcenschätzung für Q2 Metals Cisco-Projekt in Quebec ist da. Mit 295 Millionen Tonnen ist es ein neues Schwergewicht der globalen Hartgestein-Lithiumprojekte.

Q2 Metals Corp. (ISIN: CA74739G1072, WKN: A3D4CR) hat geliefert, was der Markt erwartet hatte – und dabei die Messlatte höher gelegt als viele Beobachter antizipiert hatten. Die erste nach dem strengen kanadischen Standard NI 43-101 zertifizierte Ressourcenschätzung für das Cisco-Lithiumprojekt in Quebec weist insgesamt 295 Millionen Tonnen mineralisierten Gesteins bei einem durchschnittlichen Lithiumoxidgehalt von 1,36 Prozent LiO aus. Das enthaltene Lithiumkarbonat-Äquivalent von knapp 9,9 Millionen Tonnen stellt Cisco in eine Liga, in der nur wenige Projekte weltweit mitspielen können.

Größe, Gehalt und Infrastruktur – Cisco erfüllt alle Kriterien

Der im Tagebau abbaubare Hauptteil der Ressource umfasst 270 Millionen Tonnen bei 1,36 Prozent LiO, ergänzt durch einen Untertageanteil von 24 Millionen Tonnen mit 1,34 Prozent LiO. Was diese Zahlen besonders stark macht: Der Lithiumgehalt liegt klar im attraktiven Bereich für wirtschaftlich interessante Hartgestein-Lithiumprojekte – und das bei einer Masse, die selbst im globalen Vergleich auffällt. Das lithiumführende Gestein, ein sogenannter Spodumen-Pegmatit, erstreckt sich über 1,8 Kilometer Länge, ist bis zu 1.020 Meter breit und reicht mehr als 600 Meter in die Tiefe. Entscheidend dabei: Das Vorkommen ist in alle Richtungen offen.

Die unabhängige Ressourcenschätzung wurde auf Basis von 75 Bohrlöchern mit insgesamt 33.343 Bohrmetern auf solider Datenbasis und mit sauberer Methodik erstellt. Zusätzlich zur bestätigten Ressource hat das Unternehmen ein Explorationsziel für das unmittelbare Umfeld definiert, das weitere 44 bis 67 Millionen Tonnen andeutet. Dieses Ziel ist noch konzeptionell, zeigt aber, dass Cisco über enormes weiteres Wachstumspotenzial verfügt, zumal die aktuelle Ressource nur einen Bruchteil des 41.253 Hektar großen Gesamtprojektgebiets abdeckt.

Neben den reinen Ressourcenzahlen überzeugt Cisco durch einen handfesten logistischen Vorteil, der im Bergbausektor nicht selbstverständlich ist: Das Projekt liegt nur 6,5 Kilometer von einer ganzjährig befahrbaren Asphaltstraße entfernt, die direkt zum Bahnanschluss in Matagami rund 150 Kilometer südlich führt. Q2 Metals CEO Alicia Milne bringt es auf den Punkt: Cisco befindet sich in Quebec, einer der weltweit führenden Bergbauregionen, und seine Größe und der Gehalt machen es zu einem der führenden Hartgestein-Lithiumprojekte weltweit. Cisco hat das Potenzial, ein wichtiger Lieferant für die globale Batteriemetall-Lieferkette zu werden.“

Nächste Entwicklungsschritte eingeleitet

Q2 Metals ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus, sondern fokussiert sich bereits auf eine Ressourcenerweiterung und Verdichtungsbohrungen mit dem Ziel, noch in diesem Jahr eine aktualisierte Schätzung vorzulegen. Parallel starten Umwelt-Basisstudien und metallurgische Testreihen, um eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie für 2027 auf den Weg zu bringen.

Für Anleger ist diese Meldung ein echter Wendepunkt. Q2 Metals hat sich in weniger als zwei Jahren vom jungen Explorer zum Betreiber eines Weltklasse-Lithiumvorkommens entwickelt. Lithium bleibt der Schlüsselrohstoff der Energiewende. Elektromobilität und stationäre Speicherlösungen treiben eine strukturell wachsende Nachfrage, die allen Prognosen nach mittelfristig deutlich über das aktuelle Angebot hinausgeht. Projekte, die Größe, Gehalt und Infrastruktur kombinieren wie Cisco sind rar und werden mit jeder weiteren Entwicklungsstufe an weltweiter Bedeutung und Bewertungsrelevanz gewinnen.

Weitere Informationen zu Q2 Metals Corp. finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

www.miningscout.de/minenaktien/q2-metals-corp/

Unternehmen: Q2 Metals Corp.

WKN: A3D4CR

ISIN: CA74739G1072

Webseite: www.q2metals.com/

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der hanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf das jeweils genannte Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner besteht zwischen dem hier erwähnten Unternehmen oder mit ihm verbundenen Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Kontakt

www.miningscout.de ist ein Service von:

hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

Germany

Fragen und Anregungen bitte per Mail an: redaktion@miningscout.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Miningscout

Nils Glasmachers

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

Deutschland

email : redaktion@miningscout.de

Pressekontakt:

Miningscout

Nils Glasmachers

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

email : redaktion@miningscout.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Erbpacht beim Hauskauf: Warum viele zu schnell abspringen Exquisite Geschenkideen bei OlioCeto – Exquisite Essige und Öle als Geschenke