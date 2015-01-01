  • 3 aktuelle Online-Vorträge: Fettstoffwechsel – Brainfood – Hochverarbeitete Lebensmittel

    Im Frühjahr startet die UGB-Akademie mit drei spannenden Ernährungsthemen ins Jahr.

    BildDen Anfang macht am 19. Februar 2026 UGB-Dozent Hans-Helmut Martin mit dem Thema Den Fettstoffwechsel verstehen. Wie viel Fett ist genug und wie viel ist zu viel? Was sind überhaupt die richtigen Fette und Öle? Und wie lässt sich das Risiko für Fettstoffwechselstörungen vermindern?

    Konzentrationsprobleme, mentale Erschöpfung oder Stress sind kein Zufall, sondern häufig ernährungsbedingt. Im Online-Vortrag Brainfood: Clever essen für einen fitten Kopf zeigt Ernährungswissenschaftlerin Dr. Ulrike Rötten, wie wir unsere geistige Leistungsfähigkeit mit den richtigen Lebensmitteln und einem achtsamen Essverhalten erhalten und sogar steigern können.

    Kontrovers wird es bei dem vieldiskutierten Thema Hochverarbeitete Lebensmittel (UPF). Fett, Zusatzstoffe, Aromen: Neueste Studien weisen bei hoher Zufuhr deutlich auf gesundheitliche Beeinträchtigungen wie Übergewicht, Diabetes und Herzkreislauferkrankungen hin. Die Fakten, warum industriell hergestelltes Fertigessen, Snacks und Gebäck der Gesundheit schaden können, trägt die Ernährungswissenschaftlerin Karolin Wienand im Online-Vortrag am 16. April 2026 zusammen.

    Programm + Anmeldung: www.ugb.de/vortraege

    Termine jeweils 18:00 – 19:30 Uhr – inkl. Fragen-Chat
    Die Vorträge stehen den Teilnehmer:innen anschließend vier Wochen als Aufzeichnung zur Verfügung.

    UGB – Kompetenz für unabhängige Ernährungs- und Gesundheitsberatung

    Der Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V. – UGB engagiert sich seit 1981 für Gesundheit, Lebensqualität und eine nachhaltige Ernährungsweise. Unabhängig von wirtschaftlichen Interessen informiert der UGB wissenschaftlich fundiert und praxisnah zu Ernährung, Gesundheit und Prävention. Mit Kongressen, Fachtagungen, Seminaren sowie Aus- und Weiterbildungen über die UGB-Akademie stärkt der Verband Fachkompetenz und Eigenverantwortung. Mit umfangreichen Informationsangeboten wie dem Fachmagazin UGB-Forum und dem Webportal www.ugb.de macht der Verein Fachkräften und Verbrauchern gesundheitsrelevantes Wissen zugänglich.

    Key Facts
    o Gemeinnütziger Verein | Gegründet: 1981
    o UGB-Akademie: Seminare, Tagungen, Symposien
    o Fachmagazin UGBforum (anzeigenfrei)
    o Webportal: www.ugb.de
    o Schwerpunkte: nachhaltige Ernährung, Prävention, Gesundheit,
    o Besonderheit: unabhängig, neutral, wissenschaftlich fundiert

