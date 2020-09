3 Tipps für gesunde Gelenke

Mit zunehmendem Alter lässt häufig die Mobilität nach und die Gelenke fangen an zu schmerzen. Doch das muss nicht sein: Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie Ihre Gelenke gesund halten.

Bewegen Sie sich

Wer nur zu Hause rumsitzt, tut seinen Gelenken keinen Gefallen. Stattdessen sollten Sie sich regelmäßig bewegen. So regen Sie die Blutzirkulation an und sorgen dafür, dass sich Knorpel und Gewebe rund um die Gelenke erneuern. Außerdem regt Bewegung die Bildung von Gelenkschmiere an, die besonders wichtig für die Funktionsfähigkeit der Gelenke ist. Es ist hierbei wichtig, den richtigen Sport auszuwählen. Während manche Sportarten die Gelenke stärker angreifen, sind Schwimmen, Wandern und Radfahren besonders gelenkfreudig.

Achten Sie auf die richtige Ernährung

Eine der häufigsten Ursachen für Gelenkschäden ist Übergewicht. Das zusätzliche Gewicht drückt besonders auf die Kniegelenke. Um langfristen Schäden vorzubeugen sowie allgemein gesünder zu leben, ist daher eine Anpassung der Ernährung sinnvoll. Essen Sie ausreichend Obst und Gemüse. Neben einer Gewichtsreduktion trägt eine entsprechende Diät zur Regeneration des Bewegungsapparats bei. Ein weiterer Faktor ist besonders bei Gicht-Patienten der Pyrin-Gehalt von Lebensmitteln. Ist dieser Stoff in großen Mengen in der Ernährung enthalten, können sich die Symptome verschlimmern.

Beugen Sie Verletzungen vor

Ob eine falsche Bewegung oder eine dauerhafte Belastung – Verletzungen können unterschiedliche Ursachen haben. In jedem Fall ist es wichtig, die betroffene Stelle richtig ausheilen zu lassen. Wer seinem Körper keine Ruhe gönnt, zahlt dafür später mit chronischem Verschleiß. Gehen Sie nach einer Verletzung am besten direkt zum Arzt und lassen sich ausführlich beraten. Auf diese Weise vermeiden Sie bleibende Schäden. Besonders bei Vorerkrankungen sollten Sie mit Ihrem behandelnden Arzt Rücksprache halten, bevor Sie mit einem neuen Sport beginnen.

