30 Jahre Auto Events by Christian Bianco

Classic Team South Tyrol – Dolomites ; Aus der Vergangenheit mit Schwung in die Zukunft

Alles begann im Jahre 1990 als Dr. Christian Bianco sein erstes Autotreffen für FIAT 850 Spider Bertone am Pragser Wildsee in Südtirol organisierte. Seit damals folgten unzählige Events, welche in Südtirol, Kärnten, Osttirol, Deutschland oder Italien stattfanden.

Mit seinen speziellen und einzigartigen Stern- und Genussfahrten durch die Traumwelt der Dolomiten in Südtirol und Osttirol, gekoppelt mit Erlebnissen unterschliedlicher Art und einem abwechslungsreichem Programm wurde Christian Bianco schnell bekannt.

Wir möchten dieses 30jährige Jubiläum feiern und aus diesem Grund organisieren wir 2020 ganz spezielle Events.

–> 03. – 07. Juni 2020 = MGs in the Dolomites

–> 03. – 07. Juni 2020 = Cabrio tour Dolomites – Lake Garda

–> 14. – 20. September 2020 = Tuscany Cabrio Days

Der Anmeldeschluß für alle drei Events ist der 11. Februar 2020.

Alle weiteren, aktuellen Informationen finden Sie auf unser neuen Webseite: www.classicteam.info oder kontaktieren Sie uns direkt via E-Mail unter president@classicteam850.com.

Gute Gründe auch diesmal wieder dabei zu sein:

? einzigartige Strecken durch die Traumwelt der Dolomiten;

? Erlebnisse unterschliedlicher Art (Kunst, Museen, Kulinarik uvm)

? einzigartiges Programm EXTRA für DICH vorbereitet – Keine KOPIEN

? Geführte Sternfahrten-Genußfahrten

? Urlaub anders Erleben, Urlaub auf 4 Rädern

Wir freuen uns schon jetzt Euch auch im neuen Jahr begrüßen zu dürfen und wünschen allen noch eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch.

Die Leitung des Classic Team South Tyrol – Dolomites

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Classic Team South Tyrol – Dolomites

Herr Christian Dr. Bianco

Parmastr. 89 2

39100 Bozen – Südtirol

Italien

fon ..: +39 338 3146779

fax ..: +39 338 3146779

web ..: http://www.classicteam.info

email : president@classicteam850.com

