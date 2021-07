30 Jahre Mendel PrintDesign in Wangen

Wir feiern unser großes Jubiläum „30 Jahre“ voller Ideen und Kreativität.

Wie alles begann

Alles begann 1991 als Bernd Mendel das Kleinunternehmen „Mendel-Printdesign“ gründete. Angefangen hat alles mit der reprografischen Herstellung von Druckvorlagen für die Pharma- und Lebensmittelindustrie. Kurze Zeit darauf erweiterte sich das Angebot auf Zeitungssatz, Textildruck und Large Format Printing. Im laufe der Zeit wurde das Unternehmen, sowie Personal und Produktionsangebot ständig erweitert. Nach dem Umzug 2011, befindet sich der aktuelle Standort in der Simoniusstraße 40 in Wangen. Im Zusammenhang mit dem Umzug und dem über die Jahre ständig wachsende Auftragsvolumen, wurden die Räumlichkeiten und die Ausstattung an Maschinen vergrößert. Somit konnte sich Mendel Printdesign nun auch in den Nachbarländern Österreich und Schweiz orientieren. In diesem Zuge entstand auch der Name „deutscher-digitaldrucker.de“ um über den regionalen Dienstleister hinaus zu gehen.

Der aktuelle Standort bietet genug Platz für die Folierung von Fahrzeugen aller Art. In der großen Werkhalle werden zum Beispiel Busse, LKWs, PKWs, Wohnmobile, Boote und Yachten foliert. Alles erfolgt nach Kundenwunsch. Für Wasserfahrzeuge entstand ein Zweiggeschäft: bodensee-bootsfolierungen.de.

Unteranderem findet sich dort auch unsere Grafikabteilung wieder. Dort gestaltet unser Grafikteam Ihre Werbepräsentationen. Von der Erstellung Ihrer Visitenkarte, Flyer, Plakate, Werbebanner, Prospekte, KFZ Design, Messestand, Displays, Roll Ups, bis hin zu großen Showfassaden, übernehmen wir die kreative Ausführung sowie Umsetzung für Sie.

Beschriftungen

Wir beschriften mit digitalbedruckter Folie: Fahrzeuge, Fassaden, Straßenbahnen, Schilder, Schaufenster, Messstände und überall dort, wo sich Kennzeichnungen und Werbeaussagen aufbringen lassen.

Montage & Digitaldruckerei

Mit unserem umfangreichen Maschinenpark können wir für jede Aufgabenstellung die richtige Lösung bieten. Es befinden sich dort acht XXL-Druckmaschinen, mit diesen kann flexibles als auch starres Material bedruckt werden. Egal ob Planen, Fahnenstoff, Papier, Gewebe oder Kunststoff. Mit unseren modernsten digitalen Druckmaschinen drucken wir auf PVC, Canvas, Polyester und Papier bis zu einer Breite von 320cm. Des Weiteren befinden sich zwei CNC-Fräsanlagen im Besitz von Mendel-Printdesign. Mit diesen können individuelle Figuren oder Buchstaben nach Kundenwünschen erfüllt werden. Um zum Beispiel hochwertige Fahnen bedrucken zu können, findet sich in unserem Maschinenfuhrpark eine spezielle Textildruckmaschine wieder.

Mit unserem weit gefächerten Spektrum an Maschinen können wir nahezu das gesamte Portfolio der Werbetechnik abdecken.

Zusammenspiel zwischen Kunden und Lieferanten

Uns ist es wichtig, die Nähe zum Kunden aufrechtzuerhalten. Partnerschaftliches Denken, Kommunizieren und Handeln sind dabei sehr wichtig. Von der individuellen Beratung bis hin zur Lieferung stehen diese Grundsätze an vorderster Stelle.

Wir setzen auf eine perfekte Kombination aus 30 Jahren Know-how und Idealismus.

Nichts ist überzeugender als Erfolg

Heute sind wir in der Lage ein vielfältiges und breitgefächertes Portfolio an Produkten anzubieten. Es geht dabei um den Erfolg Ihrer Präsentation und Produkte. Wir steuern Win-Win-Lösungen an, von denen alle profitieren. Ziel- und erfolgsorientiertes Denken, sowie dynamisches und flexibles Handeln sind dabei unsere Erfolgsfaktoren.

Unser begeistertes und engagiertes Team macht Sie zu zufriedenen Kunden.

Ein herzliches Dankeschön möchten wir an unsere Kunden aussprechen, die zu diesem Jubiläum massgeblich beigetragen haben. Wir freuen uns über Ihr Interesse und Vertrauen in unsere Arbeit.

Bei Anfragen und Anliegen steht Ihnen unser Personal gerne zur Verfügung.

Ihr Mendel Printdesign Team

deutscher-digitaldrucker.de® bietet als professionelle Offset- & Digitaldruckerei seit über 20 Jahren die Herstellung von Präsentationssystemen und digital gedruckten Präsentationsflächen.

