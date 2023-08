31. Ausgabe des Bergbaukalenders „Bergbau in Sachsen“: Ein faszinierender Blick in die Untertagewelt

Bergbaukalender „Bergbau in Sachsen“: Einblicke in Untertagewelt & Altbergbau. Großformatige Bilder & Details – ab September online & im GERMENS Store, Chemnitz!

Chemnitz, 22. August 2023 – Die Freunde des Bergbaus und Liebhaber historischer Fotografie haben Grund zur Freude. Das traditionsreiche Unternehmen Markeking GmbH hat, gemeinsam mit dem bekannten Fotografen und Geologen Jens Kugler, ihren 31. Bergbaukalender „Bergbau in Sachsen“ herausgebracht.

Ein Meilenstein für Bergbau-Liebhaber

Seit 1994 feiert der Bergbaukalender jährlich mit großformatigen Abbildungen von Untertage, technischen Anlagen, Gebäuden und historischen Dokumenten den historischen Altbergbau in Sachsen. Mit der 31. Ausgabe setzt die Reihe diese Tradition fort und liefert in doppelter Blattzahl insgesamt 24 verschiedene Themenbereiche, welche großflächig und detailliert illustriert sind. Mit dieser neuesten Ausgabe, die Mitte September 2023 erhältlich sein wird, reicht die Reichweite des Bergbaukalenders weit über die Grenzen Sachsens hinaus. Er ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz äußerst beliebt bei Privatpersonen und Berufstätigen, die eine Leidenschaft für oder eine Verbindung zum Bergbau haben.

Exquisite Details und bequeme Verfügbarkeit

Das Sonderformat des Kalenders mit 32 x 47 cm sorgt für ausdrucksstarke Bilder, die von privaten Kunden, Buchhandlungen bis hin zu Unternehmen in der Bergbaubranche und Hochschulen geschätzt werden. Zudem wartet der Kalender mit einem umfangreichen Einleitungstext auf dem Vorsatzblatt und detaillierten Bildbeschriftungen am Kalenderrückblatt auf. Fotograf und Geologe Jens Kugler fertigt beeindruckende Fotografien von Untertage an wie auch von Gebäuden, technischen Anlagen und historischen Dokumenten. Der 31. Bergbaukalender „Bergbau in Sachsen“ ist ab Mitte September im Onlineshop unter Bergbaukalender.de verfügbar. Zudem ist er im GERMENS Store in Chemnitz erhältlich. Ein weiterer Pluspunkt ist der kostenlose Versand innerhalb Deutschlands. Zudem wird ein kostenpflichtiger Versand weltweit mit UPS angeboten, sodass Fans des Bergbaus auf der ganzen Welt den Kalender innerhalb weniger Tage in den Händen halten können.

Die Markeking GmbH, mit Sitz in Chemnitz, ist ein kleines Unternehmen, das seit 1994 den beliebten Bergbaukalender gestaltet und herausgibt. Sie hat sich einen Namen gemacht, indem sie jedes Jahr einen spektakulären Kalender produziert, der die Schönheit und Geschichte des Bergbaus in Sachsen feiert. Mit dem Fotografen Jens Kugler als kreativer Kraft hinter der Kamera hat die Markeking GmbH ihre Kalenderreihe zu einer angesehenen Publikation in der Welt des Bergbaus gemacht.

Die Markeking GmbH ist außerdem Inhaber der renommierten Hemdenmarke GERMENS. Diese Hemden sind ein wahrer Blickfang, denn sie werden von Künstlern gestaltet und zeichnen sich durch ihre einzigartigen Designs, ihre Vielfalt und ihre Qualität aus. Die intensiven Farben auf 100 % Baumwolle garantieren einen prominenten Auftritt bei jeder Gelegenheit. Die Marke wurde vor allem durch den beliebten TV-Moderator Kai Ebel bei Formel 1 bekannt gemacht.

Pressekontakt:

Markeking GmbH

Herr René König

Oberfrohnaer Str. 30

09117 Chemnitz

fon ..: 03716665266

email : info@germens.de

