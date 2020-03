368 erfolgreiche Einkäufer-Konsultation zur Ambiente 2020

25 Unternehmen aus dem Konsumgüterbereich nahmen an der Ausstellung teil. Es wurden Beratungsleistungen im Wert von etwa 10 Milliarden Won erzielt.

Das Korea Institute of Start-up and Entrepreneurship Development (KISED) teilte mit, dass 25 Unternehmen mit Bezug zu Konsumgütern an der „Ambiente2020“ teilnahmen, die vom 7. bis 11. Februar in Frankfurt am Main stattfand und insgesamt 368 Beratungsfälle und Beratungen im Gesamtwert von 8,38 Millionen Dollar erzielten.

Die „Ambiente2020“ ist seit 70 Jahren die größte öffentliche Konsumgütermesse Deutschlands, seit sie 1949 zum ersten Mal stattfand, eine der drei weltweit wichtigsten Konsumgütermessen (die Mejong in Frankreich und die Mailand in Italien), die einen Einblick in den globalen Konsumgütertrend bietet. In diesem Jahr nahmen 92 Länder, 4.460 Unternehmen und eine Reihe von Käufern von Konsumgütern teil, und 25 Unternehmen aus dem Konsumgüterbereich, die von der Start-up Promotion Agency unterstützt werden, wurden eingeladen.

Die an der Messe teilnehmenden koreanischen Unternehmen aus dem Konsumgüterbereich erhielten große Aufmerksamkeit von lokalen Unternehmen, und es wurde eine rege Geschäftsberatung durchgeführt.

„Die Teilnahme an der Ambiente2020 hat dazu geführt, dass wir einen Markt im Ausland für Start-ups gefunden haben, und wir werden solche Errungenschaften in Zukunft auf verschiedene Weise unterstützen, damit sie zu einem Eckpfeiler für den Erfolg junger koreanischer Start-ups beim Eintritt in den globalen Markt werden“, sagte die KISED.

