3M Chief Science Advocate Jayshree Seth ist Keynote-Speakerin beim Women in Tech Summit in Warschau

Wir brauchen eine vielfältigere und integrativere Wissenschaft, um innovative Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Gesellschaft zu entwickeln, sagt J. Seth, Chief Science Advocate von 3M.

Warschau, 14. Juni 2023 – Um eine stärkere Repräsentation von Frauen in der naturwissenschaftlichen Forschung und Innovation zu fördern, nimmt 3M am Perspektywy Women in Tech Summit 2023 teil, Europas größter Konferenz für Frauen in der Technologie. Jayshree Seth, 3M Chief Science Advocate, wird die Keynote mit dem Titel „Bolder voice for bolder choice“ halten. Seth ist die erste Person im Unternehmen, die die Position des Chief Science Advocate innehat und hat das Ziel, die Wissenschaft zugänglicher zu machen und die nächste Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu fördern.

„Wir bei 3M wissen, dass Vielfalt entscheidend ist, um den größten Herausforderungen unserer Zeit mit wissenschaftlich fundierten Innovationen zu begegnen. Dazu brauchen wir Teams, die so viele unterschiedliche Perspektiven wie möglich einbeziehen. Frauen waren in der Vergangenheit in vielen naturwissenschaftlichen Bereichen unterrepräsentiert. 3M setzt sich für die Förderung von Frauen in der MINT-Branche ein, und der Perspektywy Women in Tech Summit ist eine außergewöhnlich gute Gelegenheit, dies zu tun“, sagte Seth in Warschau.

Große Innovationen und wissenschaftliche Durchbrüche werden oft einzelnen klugen Köpfen zugeschrieben. Die großen Innovationen von heute werden jedoch nicht von einem einzelnen Genie entwickelt: Vielfältige Teams aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit unterschiedlichen Fachkenntnissen treiben Innovationen voran. Mit ihren unterschiedlichen Perspektiven und ihrem kollaborativen Denken entwickeln die Spitzenforschungsteams von heute großartige Ideen und setzen sie in neue Produkte und Technologien um.

3M auf dem Perspektywy Women in Tech Summit 2023

Neben Seth sprechen Radek Kaskiewicz, Vice President und Managing Director 3M East Europe & Middle East Africa Region, und Magdalena Walczak, Value Stream Manager, auf dem Summit in Panels über Diversitätsmüdigkeit und KI. Außerdem sind weitere 3M-Mitarbeitende anwesend und fungieren als Mentorinnen und Mentoren sowie als Trainerinnen und Trainer in speziellen Workshops, die während der Veranstaltung stattfinden.

Während ihres Aufenthalts in Polen wird Seth auch Studierende und Dozierende der Technischen Universität Warschau treffen. In Wroclaw (Breslau) trifft sie sich mit 150 Sekundarschülerinnen und -schülern aus Niederschlesien. Zusätzlich zu den Treffen außerhalb des Unternehmens trifft sich Jayshree Seth mit 3M-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darunter auch mit Frauen aus der Organisation Women Leadership Forum in Warschau und Breslau.

3M in Polen

3M ist in Polen Teil eines globalen Technologie- und Produktionsunternehmens, das mit Hilfe der Wissenschaft und im Einklang mit den Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung innovative Lösungen schafft, die die Lebensqualität der Menschen verbessern. Das Unternehmen ist seit über 30 Jahren auf dem polnischen Markt tätig. Derzeit hat 3M in Polen den Hauptsitz des Osteuropageschäfts in Kajetany bei Warschau, das 3M Global Service Center in Wroclaw und vier Produktionszentren: zwei in Wroclaw, in Janinów bei Grodzisk Mazowiecki und in Rabka.

3M beschäftigt 4.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Polen und bietet 60.000 Produkte an, von denen 12.000 in Polen in vier Geschäftsbereichen hergestellt werden: Sicherheit & Industrie, Transport & Elektronik, Gesundheitswesen und Verbraucher.

Über Perspektywy Women in Tech Summit 2023

Der Perspektywy Women in Tech Summit 2023 ist die größte Veranstaltung für Frauen in

TECH&IT in Europa. Der Summit findet vom 14. bis 15. Juni statt und zählt über 10.000 Teilnehmende vor Ort und online – aus 100 Ländern der Welt. Er richtet sich an Studentinnen, Berufsanfängerinnen, Fachkräfte, Wissenschaftlerinnen, Aktivistinnen, Führungskräfte, Unternehmerinnen und alle technikinteressierten Frauen, die sich inspirieren lassen, das beste Wissen zu finden und an den Veränderungen in der Welt teilhaben wollen. Die Veranstaltung wird von der Perspektywy-Bildungsstiftung organisiert und ist eine Partnerschaft mit fünfzig der besten Technologieunternehmen sowie technischen Universitäten aus Polen und der ganzen Welt. Mehr: https://womenintechsummit.pl

Über 3M

3M (NYSE: MMM) ist überzeugt, dass Wissenschaft dazu beiträgt, eine bessere Welt für alle zu schaffen. Indem wir die Fähigkeiten von Menschen, Ideen und Wissenschaft nutzen, um das Bestmögliche zu erfinden, geht unser globales Team die Chancen und Herausforderungen unserer Kunden, Gemeinschaften und unseres Planeten auf einzigartige Weise an. Erfahren Sie unter 3M.com/news oder auf Twitter unter @3M oder @3MNews, wie wir daran arbeiten, das Leben unserer Kunden zu verbessern und was als Nächstes ansteht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

3M Deutschland GmbH

Frau Pamela Albert

Carl-Schurz-Str. 1

41453 Neuss

Deutschland

fon ..: +49 2131 14 2229

web ..: https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/unternehmen-de/

email : palbert@3M.com

Pressekontakt:

FleishmanHillard Germany GmbH

Frau Ann-Charlott Stegbauer

Blumenstraße 28

80331 München

fon ..: 0172-7674210

email : ger3M@fleishman.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Rapid Dose Therapeutics erhöht Privatplatzierungsfinanzierung auf bis zu CAD 5 Mio. Erfolgreiches Joint Venture zur Co2 Bekämpfung startet durch.