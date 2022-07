4 Tipps für effektive Meetings.

Ein effektives Meeting setzt klare Ziele. Bevor du ein Meeting planst, frag dich: Was möchte ich mit diesem Meeting erreichen? Welche Informationen muss ich dafür teilen oder erhalten?

Sobald du dir darüber im Klaren bist, kannst du ein klares Ziel formulieren und dein Meeting entsprechend ausrichten. Im folgenden Blog bekommst du 4 Tipps für effektive Meetings.

1. Setze klare Ziele

Bereite dich vor einem Meeting gut vor, um Zeit zu sparen und die wichtigsten Punkte anzusprechen. Informiere dich über die Themen, die auf der Tagesordnung stehen und stelle sicher, dass alle relevanten Informationen vorliegen. Setze klare Ziele. So kannst du sicherstellen, dass das Meeting produktiv verläuft und alle Anwesenden mit den notwendigen Informationen versorgt werden.

2. Lass deine Teilnehmer wissen, was sie tun sollen

Damit ein Meeting erfolgreich verläuft, müssen alle wissen, worum es geht und was sie tun sollen. Setze dich vorher mit den Anwesenden zusammen und besprecht, was ihr erreichen wollt. So kann jeder seine Ideen einbringen und ihr seid euch einig, wenn es ans Umsetzen geht.

Leg außerdem eine Agenda für das Meeting fest, damit alle wissen, worüber gesprochen wird und welche Schritte als nächstes getan werden müssen. Dadurch wird sichergestellt, dass jedes Meeting einen klaren Zweck hat und alle Anwesenden wissen, was sie tun sollen.

3. Halte die Meetings kurz und prägnant

Halte es kurz und schmerzlos: Meetings sollten so kurz und schmerzlos wie möglich sein. Wenn du weißt, was du willst und dich gut vorbereitest, hast du bereits die Hälfte des Kampfes gewonnen. Nun gilt es nur noch, die Dinge in Gang zu setzen und durchzuziehen.

Zu lange Meetings sind nicht nur langweilig und anstrengend, sie können auch zu unnötigen Konflikten führen. Ausschlaggebend ist deshalb, dass du die Meetings so kurz und prägnant wie möglich hältst. So kannst du sicherstellen, dass alle Beteiligten auf den Punkt kommen und die wichtigsten Themen besprochen werden.

4. Gestalte das Meeting interaktiv und stelle offene Fragen

Effektive Meetings legen den Schwerpunkt auf die Diskussion. Stelle Fragen und fordere deine Teammitglieder zum Austausch auf. So kommt ihr gemeinsam zu besseren Lösungen und kreativen Ideen. Achte aber darauf, dass die Diskussion nicht ausartet und die Zeit des Meetings überschreitet.

Zielgruppe zum Seminar 4 Tipps für effektive Meetings

Geschäftsführer, Vorstände, Prokuristen, Führungskräfte aus dem Einkauf,

Mitarbeiter/innen aus dem Bereich Einkauf, technischer Leiter

Dein Nutzen mit dem Seminar 4 Tipps für effektive Meetings

Praxisorientierte Kommunikations- und Gesprächstechniken

Meetings leiten: Bewährte Methoden in der Praxis

Widerstände und Konflikte souverän meistern

4 Tipps für effektive Meetings.– Das Seminar Moderationstechniken online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. K03

Dein Vorsprung mit dem Seminar 4 Tipps für effektive Meetings

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar Moderationstechniken die S+P Tool Box:

+ S+P Test: Wie gut ist deine Gesprächsführung?

+ S+P Leitfaden: Erfolgreich Moderieren

+ S+P Test: Wie gut beherrschst du die Moderationstechnik?

+ S+P Leitfaden: „Spielregeln“ vereinbaren im Projektteam

+ S+P Test: Wie professionell gestaltest du deine Besprechungen?

+ S+P Test: Welcher Führungstyp bist du?

+ S+P Checkliste: Effektives Zeitmanagement

+ S+P Leitfaden: Kreativitätskiller bewältigen

+ S+P Leitfaden: Konflikte erkennen und auflösen

Programm – Seminar Moderationstechniken

?4 Tipps für effektive Meetings

Selbstbewusstes Auftreten – Das A und O starker Kommunikation

Aktiv zuhören: Gespräche erfolgreich gestalten

Fragetechniken gezielt einsetzen und Entscheidungen herbeiführen

In entscheidenden Situationen das Ruder übernehmen – effektive Gesprächslenkung

Die 6 häufigsten Kommunikationshürden im Meeting überwinden

?Meetings leiten: Bewährte Methoden in der Praxis

Mache das Ziel klar! Auftrag und Erwartungen zu Beginn festlegen

Gruppendynamische Prozesse souverän steuern und effektiv nutzen

Den „Roten Faden“ nicht verlieren – Der Prozessplan als Hilfsmittel

Visualisierungsmethoden: Ideen sammeln und strukturieren

Die Zeit im Blick – Techniken für effektives Zeitmanagement im Meeting

Informationsverluste vorbeugen: Ergebnisse protokollieren und Maßnahmenplan erstellen

?Widerstände und Konflikte souverän meistern

Der innere Konflikt: Doppelrolle als Moderator und Führungskraft

Besserwisser, Streitsüchtige und Schüchterne: Techniken zum Umgang mit unterschiedlichen Persönlichkeitstypen

Perspektivenwechsel – Verschiedene Sichtweisen berücksichtigen und Missverständnisse aus der Welt schaffen

Wenn die Gruppe nicht will: Festgefahrene Situationen auflösen

Entschärfen und Deeskalieren: 5 Strategien zur erfolgreichen Konfliktlösung

Was kann ich von dem Seminar „4 Tipps für effektive Meetingsn“ erwarten?

S+P Seminare sind für alle, die ihr Wissen erweitern und ihre Fähigkeiten verbessern wollen. Wir bieten eine Vielzahl an interessanten und informativen Seminaren, die dir helfen, dich weiterzuentwickeln und dein Potenzial voll auszuschöpfen.

Ob du ein Neueinsteiger im Beruf bist oder ein Experte bist, bei uns findest du das passende Seminar für deine Bedürfnisse.

S+P Online Schulungen sind etwas ganz Besonderes. Hier lernst du nicht nur die Theorie, sondern setzt das Gelernte auch direkt in der Praxis um. In kleinen Gruppen übst du anhand von konkreten Fallbeispielen und mit Hilfe der S+P Tool Box, wie du dein Wissen in der Praxis umsetzen kannst.

Profitiere von langjähriger Erfahrung und Expertise – unsere Trainer kennen sich aus.

So kannst du dir sicher sein, dass du am Ende des Seminars alles Wissenswerte rund um das Thema gelernt hast und die neuen Erkenntnisse sofort in deiner täglichen Arbeit anwenden kannst.

Lernen leichter gemacht – mit der S+P Lounge

Online Schulungen sind ein großartiges Produkt, um schnell und einfach online zu lernen. Sie sind perfekt für Menschen, die keine Zeit haben, in einem Präsenzseminar zu lernen. Du kannst die S+P Online Schulung jederzeit und an jedem Ort nutzen.

Mit der S+P Lounge erhältst du Zugang zu hochwertigen Lernmaterialien und kannst sofort mit deiner Weiterbildung beginnen. Online Schulungen sind eine großartige Möglichkeit, neue Kenntnisse zu erwerben und dein Wissen zu erweitern. S+P Online Schulungen – lerne von den Besten!

Die S+P Lounge ist die ultimative Lern- und Weiterbildungsplattform, um sich auf Prüfungen vorzubereiten, Informationen zu verarbeiten und Wissen zu erwerben. In deiner Lounge findest du deine Online-Kurse, ein personalisiertes Dashboard, um deinen Fortschritt zu verfolgen, sowie die S+P Tool Box mit den neuesten Arbeitshilfen.

Die S+P Lounge ist ein exklusiver Lernbereich, in dem du Zugang zu hochwertigen Lernmaterialien hast. So kannst du sofort mit deiner Weiterbildung beginnen und bleibst immer auf dem Laufenden.

? Sofortige Weiterbildung:

Mit der S+P Lounge hast du sofort Zugang zu hochwertigen Lernmaterialien und kannst mit deiner Weiterbildung beginnen.

? Hochwertiges Lernmaterial:

Du erhältst Zugang zu einer Vielzahl an hochwertigen Lernmaterialien, die dich bei deiner Weiterbildung unterstützen.

? Einfacher Zugang:

Du kannst dich einfach und schnell in die S+P Lounge einloggen und sofort mit dem Lernen beginnen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Achim

Feringastr. 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

Seminare + Online Schulungen + Inhouse Training

Du suchst Seminare und Online Schulungen? S+P Unternehmerforum ist ein innovativer Seminar-Anbieter für Nicht-Finanzunternehmen und Finanzunternehmen.

Die S+P Idee: Mit den S+P Seminaren setzt Du Lösungen ohne Umwege um und sicherst Deine Chancen.

Unsere Mission: Mit der S+P Tool Box das Beste für Dich und Dein Unternehmen schaffen.

ProvenExpert: S+P Seminare werden von den Teilnehmern mit 4,65 von 5 Sternen bewertet

Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastr. 12A

85774 Unterföhring bei München

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Monique Bartnik spielt die Isadir im neuen Ittenbach Film