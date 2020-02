4K UltraHD Videoüberwachung Set mit Fernzugriff über Smartphone auf Überwachungskameras

Dieser IP PoE Videoüberwachungssystem unterstützt Auflösungen bis zu 4K Ultra-HD. Datenschutz durch 3 aktive Privatzonen. PoE- Power over Ethernet und große Speicherkapazität im NVR Receiver.

Mit dem NVR 4K Rekorder ist somit die Aufnahme mit einer Auflösung bis zu 3.840 * 2.160 Pixel möglich, was selbst bei kleinen Details exzellente Ergebnisse für die Videoüberwachung gewährleistet. Der platzsparende H.265-Codec reduziert außerdem die Datenmengen, die durch IP Kamera Systeme anfallen, beträchtlich. Vor allem bei einem komplexen Aufnahmesystem mit vielen einzelnen Kameras dient dieser IP Überwachungskamera Set Server somit als Mittel, um das Datenaufkommen effektiv und ohne Qualitätsverlust zu reduzieren. Der NVR Receiver ist mit einem HDMI-Anschluss für die Übertragung der Videodaten an ein externes Display wie PC-Monitore, Fernseher oder ähnliche Bildschirme ausgestattet. Dies garantiert, dass die kristallklaren Aufnahmen der IP Kamera Systeme auf einem Display in bester Qualität erkenntlich sind. Ältere Displays lassen sich mit einem VGA-Anschluss anbinden.

Hochwertiger CMOS-Bildsensor für Ultra HD Videomaterial

Die Netzwerkkamera 4K ist mit einem CMOS-Sensor ausgestattet. Er liefert Ultra HD Videomaterial mit einer Auflösung von acht Megapixel. Das feste Objektiv der Kamera hat eine Brennweite von vier Millimeter und deckt einen Blickwinkel von 70 bis 85 Grad ab.

H265 –

Mit H.265 – Immer einen Schritt voraus, Speicherplatz-Ersparnis von bis zu 70%. Der Vorteil von H265: Der Standard benötigt zur Videoübertragung in hoher Qualität nur die halbe Bandbreite.

DSGVO Videoüberwachung Datenschutz dank Privatzonen und Aufnahmedauer

Diese Funktion erlaubt es, bestimmte Bereiche, die im Sichtfeld der Kamera liegen, von der Überwachung auszuschießen. Es können bis zu 3 Zonen definiert werden, die von der Überwachung ausgeschlossen werden sollen z.B. Nachbarn oder öffentliche Straßen

PoE- Power over Ethernet

Damit ist es bei der Videoüberwachung nicht notwendig, die angeschlossenen Kameras zusätzlich mit Strom zu versorgen, da der IP Rekorder den Strom direkt über das Netzwerkkabel liefert. Dies erleichtert sowohl die Installation der Kamera als auch die Suche nach einem geeigneten Ort, da keine Stromanschlüsse außerhalb des IP Kamera Server zur Verfügung stehen müssen.

Gewaltige Speicherkapazität im NVR Receiver

In diesem NVR UHD IP Receiver befinden sich vier SATA-Anschlüsse für den Anschluss von klassischen HDDs Festplatten. Jeder Anschluss im IP Rekorder kann Datenträger mit einer Kapazität von bis zu 8 TB verwalten, sodass insgesamt mindestens 16 TB* Speicherkapazität zur Verfügung stehen.

Erweiterbar bis auf 16 Kameras

Da der NVR Receiver mit bis zu 16 Kanälen ausgestattet ist, ist die Verbindung von bis zu 16 Kameras möglich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DVS Germany GbR

Herr Achim Stoll

Elter Str. 80a

48429 Rheine

Deutschland

fon ..: 059719814800

web ..: https://videoueberwachung-set.de

email : online@dvs-germany.de

