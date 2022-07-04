5 Vorteile: Wie der Staat Weiterbildung & berufliche Neuanfänge vollständig finanziert

Kurskosten, Prüfungsgebühren, Fahrtkosten – und bis zu 2.500 EUR Erfolgsprämie: Was die staatliche Weiterbildungsförderung leistet, zeigen diese fünf Punkte.

Ein neuer Job, mehr Gehalt, bessere Chancen – viele Menschen träumen davon, sich beruflich weiterzuentwickeln. Doch oft steht die Angst im Weg: Was ist mit dem Geld? Wer bezahlt die Kurse? Und wie soll man über die Runden kommen, wenn man gerade lernt, statt zu arbeiten? Gute Nachrichten: Bei geförderten Weiterbildungen übernimmt der Staat nicht nur die kompletten Kosten, er gibt sogar Geld dazu.

Fünf gute Gründe, die überzeugen

1. Komplette Kostenübernahme

Wer die Fördervoraussetzungen erfüllt, zahlt nichts. Die Bundesagentur für Arbeit übernimmt bei geförderten Weiterbildungen sämtliche Kosten: Kursgebühren, Prüfungen, Bücher und Materialien – und sogar die Fahrtkosten zum Unterricht. Bei Bedarf werden auch Kinderbetreuungskosten übernommen, damit Eltern ungehindert an der Weiterbildung teilnehmen können. Das bedeutet: Niemand muss sein Erspartes anrühren oder einen Kredit aufnehmen.

2. Finanzielle Sicherheit bleibt bestehen

Das Wichtigste zuerst: Während der Weiterbildung fließt weiterhin Geld aufs Konto. Arbeitslose erhalten ihre gewohnten Leistungen – also Arbeitslosengeld I oder Bürgergeld – in voller Höhe weiter. Keine Geldsorgen, kein finanzieller Stress – wer lernt, kann sich voll und ganz darauf konzentrieren, ohne sich Gedanken machen zu müssen, wie die Miete oder der Einkauf bezahlt werden soll.

3. Bis zu 2.500 Euro Bonus für bestandene Prüfungen

Wer bei einer abschlussorientierten Weiterbildung – das kann zum Beispiel eine Umschulung mit IHK-Abschluss sein – die Zwischenprüfung besteht, bekommt 1.000 Euro extra von der Bundesagentur für Arbeit. Bei erfolgreicher Abschlussprüfung gibt es noch einmal 1.500 Euro obendrauf. Zusammen macht das 2.500 Euro Erfolgsprämie und ist damit ein starker Anreiz, am Ball zu bleiben.

4. Mehr Gehalt nach der Weiterbildung

Die Erfahrung zeigt: Menschen, die nachträglich einen Berufsabschluss durch Weiterbildung gemacht haben, verdienen danach mehrere Hundert Euro mehr pro Monat. Hochgerechnet auf ein ganzes Berufsleben sind das mehrere Hunderttausend Euro mehr auf dem Konto. Eine bessere Qualifikation öffnet die Tür zu besseren Jobs und einem höheren Einkommen.

5. Mehr Selbstvertrauen und Lebensqualität

Etwas Neues lernen, Prüfungen bestehen, Ziele erreichen – all das stärkt das Selbstbewusstsein. Und das ist wissenschaftlich belegt: 42 Prozent aller Beschäftigten sagen, dass berufliche Weiterbildung ihre Zufriedenheit im Job und die Qualität ihrer Arbeit deutlich verbessert hat. Wer sich weiterbildet, gewinnt nicht nur fachlich dazu, sondern auch persönlich. Das neue Selbstvertrauen macht sich in allen Lebensbereichen bemerkbar – im Job genauso wie privat.

Die Fakten auf einen Blick: Was bringt eine geförderte Weiterbildung?

* 100 % Kostenübernahme – Kurse, Prüfungen, Material, Fahrtkosten

* Weiterlaufende monatliche Zahlungen von Arbeitsagentur oder Jobcenter

* Bis zu 2.500 Euro Erfolgsprämien bei Abschluss

* Mehr Gehalt im anschließenden Arbeitsverhältnis

* Mehr Selbstvertrauen und Zufriedenheit im Beruf

Ohne Risiko durchstarten

Geförderte Weiterbildung bedeutet: Kein finanzielles Risiko, volle Unterstützung und eine deutlich bessere Zukunft. Die Zahlen sprechen für sich. Wer jetzt die Chance nutzt, investiert in sich selbst und erntet ein Leben lang die Früchte davon.

Kostenlose Beratung beim IBB

Das Institut für Berufliche Bildung (IBB) unterstützt als einer der größten und erfahrensten Bildungsanbieter Deutschlands bei allen Fragen rund um die passende Weiterbildung und die richtige Förderung. Die Beratung ist kostenlos und unverbindlich. Die Experten des IBB helfen dabei, die individuell beste Weiterbildung zu finden, klären alle Fördermöglichkeiten und begleiten vom ersten Gespräch bis zum erfolgreichen Abschluss. Mit über 1.000 Standorten bundesweit ist das IBB immer in der Nähe – und dank der modernen Online-Akademie sind die Kurse flexibel von überall aus möglich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IBB Institut für Berufliche Bildung AG

Frau Claudia Reimann

Bebelstraße 40

21614 Buxtehude

Deutschland

fon ..: 04161 51650

web ..: https://www.ibb.com/

email : presse@ibb.com

Seit seiner Gründung vor 40 Jahren hat sich das IBB Institut für Berufliche Bildung zu einem der größten und erfolgreichsten privaten Bildungsanbieter Deutschlands entwickelt. Das Angebot des IBB richtet sich an Arbeitssuchende und Berufstätige, die sich für neue berufliche Aufgaben qualifizieren möchten. Ebenso finden Unternehmen hier die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter und Führungskräfte zielgerichtet weiterzuentwickeln. Dank Viona, der Online-Akademie mit dem nahezu größten Netzwerk an kooperierenden Bildungsunternehmen, bietet das IBB maßgeschneiderte Schulungslösungen aus unterschiedlichsten Themenbereichen an mehr als 1.000 Standorten in ganz Deutschland an. Weitere Informationen sind zu finden auf www.ibb.com.

Pressekontakt:

IBB Institut für Berufliche Bildung AG

Frau Claudia Reimann

Bebelstraße 40

21614 Buxtehude

fon ..: 04161 51650

email : presse@ibb.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

E-Rechnung: Warum Validatoren praktisch unverzichtbar sind Wie das C&I-Segment, Energiegemeinschaften und Energieversorger den deutschen Solarmarkt neu gestalten