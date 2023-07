5 wichtige Finanzchecks, die jeder Erwachsene regelmäßig durchführen sollte, um seine Zukunft zu sichern

Als Erwachsener ist es wichtig, dass Sie Ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen. Unabhängig davon, ob Sie gerade erst ins Berufsleben einsteigen oder kurz vor dem Ruhestand stehen, sollten Sie bestimmte Finanzkontrollen regelmäßig durchführen, um sicherzustellen, dass Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen können.

In diesem Artikel gehen wir auf fünf wichtige Finanzkontrollen ein, die jeder Erwachsene regelmäßig durchführen sollte. Von der Überprüfung Ihrer Kreditauskunft bis hin zur Überwachung Ihrer Ausgaben – diese Kontrollen helfen Ihnen, den Überblick über Ihre Finanzen zu behalten und die notwendigen Schritte zur Sicherung Ihrer finanziellen Zukunft zu unternehmen. Also, lassen Sie uns eintauchen und herausfinden, wie Sie Ihre finanzielle Gesundheit heute verbessern können.

Warum finanzielle Kontrollen wichtig sind

Finanzielle Kontrollen sind wichtig, um sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Wenn Sie Ihre Finanzen nicht im Griff haben, können Sie leicht in Schulden geraten und Schwierigkeiten haben, Ihre Rechnungen zu bezahlen. Finanzielle Kontrollen helfen Ihnen auch dabei, die Ausgaben zu überwachen und sicherzustellen, dass Sie genug Geld für Notfälle und den Ruhestand sparen. Durch einen regelmäßigen Finanzcheck können Sie auch mögliche Betrugsfälle aufdecken und Ihre Kreditwürdigkeit verbessern, indem Sie Ihre Kreditfähigkeit überwachen.

Check #1: Inspektionsbericht Ihrer Kreditwürdigkeit

Eine der wichtigsten finanziellen Kontrollen, die jeder Erwachsene regelmäßig durchführen sollte, ist die Überprüfung seiner Kreditberichte. Ihre Kreditberichte enthalten Informationen darüber, wie Sie mit Krediten und anderen Finanzprodukten umgegangen sind. Wenn Sie beispielsweise Kreditkartenrechnungen nicht rechtzeitig bezahlt haben oder Schulden bei einem Inkassobüro haben, wird dies in Ihren Kreditberichten angezeigt. Wenn diese Informationen falsch sind oder veraltet sind, kann dies Ihre Kreditwürdigkeit beeinträchtigen und es schwieriger machen, Kredite oder Hypotheken in der Zukunft zu erhalten. Aus diesem Grund ist es wichtig, Ihre Kreditberichte regelmäßig zu überprüfen und sicherzustellen, dass alle Informationen korrekt und auf dem neuesten Stand sind.

Es gibt drei große Kreditauskunfteien in Deutschland, die Ihnen eine kostenlose Kopie Ihres Kreditberichts zur Verfügung stellen: Schufa, Creditreform und Bürgel. Sie können Ihre Kreditberichte online überprüfen oder eine Kopie per Post anfordern. Wenn Sie Fehler in Ihren Kreditberichten finden, sollten Sie diese so schnell wie möglich melden und um Korrektur bitten. Je schneller Sie Fehler melden, desto schneller können sie behoben werden und desto schneller können Sie Ihre Kreditwürdigkeit verbessern.

Check #2: Erstellen Sie ein Budget und halten Sie sich daran

Ein weiterer wichtiger finanzieller Check, den jeder Erwachsene regelmäßig durchführen sollte, ist die Erstellung eines Budgets. Ein Budget ist eine Liste Ihrer Einkommen und Ausgaben. Es hilft Ihnen, Ihre Ausgaben zu kontrollieren und sicherzustellen, dass Sie genug Geld für wichtige Ausgaben wie Miete, Stromrechnungen und Lebensmittel haben. Ein Budget kann auch helfen, unnötige Ausgaben zu vermeiden und Geld für Notfälle und den Ruhestand zu sparen.

Um ein Budget zu erstellen, sollten Sie zuerst eine Liste Ihrer monatlichen Einkommen erstellen. Dies umfasst Ihr Gehalt, eventuelle Nebeneinkünfte und andere Einkommensquellen. Dann sollten Sie eine Liste Ihrer monatlichen Ausgaben erstellen. Dies umfasst Miete, Stromrechnungen, Lebensmittel, Transportkosten und alle anderen monatlichen Ausgaben. Sobald Sie eine Liste Ihrer monatlichen Einkommen und Ausgaben haben, können Sie berechnen, wie viel Sie jeden Monat sparen können.

Es ist wichtig, sich an Ihr Budget zu halten, um sicherzustellen, dass Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, sich an Ihr Budget zu halten, sollten Sie versuchen, unnötige Ausgaben zu vermeiden und stattdessen in Notfällen und für den Ruhestand zu sparen.

Check #3: Sparen für Notfälle und den Ruhestand

Eine weitere wichtige finanzielle Kontrolle, die jeder Erwachsene regelmäßig durchführen sollte, ist das Sparen für Notfälle und den Ruhestand. Notfälle können jederzeit auftreten, und es ist wichtig, genug Geld zur Verfügung zu haben, um unerwartete Ausgaben wie Autoreparaturen oder medizinische Notfälle zu decken. Ein gutes Ziel für Notfallersparnisse ist es, mindestens drei bis sechs Monate Ihrer monatlichen Ausgaben zu sparen.

Es ist auch wichtig, frühzeitig für den Ruhestand zu sparen. Je früher Sie mit dem Sparen beginnen, desto mehr Zeit haben Sie, um Ihr Geld wachsen zu lassen und Ihr Ziel zu erreichen. Es gibt viele Möglichkeiten, für den Ruhestand zu sparen, eine professionelle Ruhestandsplanung zeigt diese auf. Sie sollten auch überlegen, wie viel Sie in den Ruhestand gehen möchten und wie viel Sie jeden Monat sparen müssen, um dieses Ziel zu erreichen.

Check #4: Überprüfen und anpassen von Versicherungspolicen

Eine weitere wichtige finanzielle Kontrolle, die jeder Erwachsene regelmäßig durchführen sollte, ist die Überprüfung und Anpassung von Versicherungspolicen. Versicherungen können Ihnen helfen, sich gegen unerwartete Ereignisse wie Autounfälle, Krankheiten oder Naturkatastrophen abzusichern. Es ist jedoch wichtig, sicherzustellen, dass Sie die richtige Art von Versicherung haben und dass Ihre Deckung ausreichend ist.

Sie sollten alle Ihre Versicherungen mit einem Versicherungscheck regelmäßig überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Art von Versicherung haben und dass Ihre Deckung ausreichend ist. Wenn Sie beispielsweise ein neues Auto kaufen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie eine ausreichende Autohaftpflichtversicherung haben, um Sie im Falle eines Unfalls abzusichern. Wenn Sie Kinder haben, sollten Sie eine ausreichende Lebensversicherung abschließen, um sicherzustellen, dass sie im Falle Ihres Todes finanziell abgesichert sind.

Check #5: Aktualisieren Ihres Testaments

Eine letzte wichtige finanzielle Kontrolle, die jeder Erwachsene regelmäßig durchführen sollte, ist die Aktualisierung seines Testaments. Ein Testament ist ein rechtliches Dokument, das Ihre Wünsche über die Verteilung Ihres Vermögens nach Ihrem Tod festlegt. Es ist wichtig, Ihr Testament regelmäßig zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass es Ihre aktuellen Wünsche widerspiegelt.

Sie sollten Ihr Testament aktualisieren, wenn sich Ihre finanzielle Situation ändert, Sie geheiratet oder geschieden haben, Kinder bekommen haben oder wenn sich Ihre Gesundheit verschlechtert hat. Durch regelmäßige Aktualisierung Ihres Testaments können Sie sicherstellen, dass Ihre Wünsche berücksichtigt werden und dass Ihr Vermögen nach Ihrem Tod entsprechend verteilt wird.

Tools und Ressourcen, um Ihnen bei der finanziellen Kontrolle zu helfen

Es gibt viele Tools und Ressourcen, die Ihnen helfen können, Ihre Finanzen im Griff zu behalten. Einige Apps können Ihnen helfen, Ihre Ausgaben zu überwachen und ein Budget zu erstellen. Sie können auch eine Finanzberatung in Anspruch nehmen, um Ihnen bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft zu helfen. Es ist wichtig, die richtigen Tools und Ressourcen zu finden, um sicherzustellen, dass Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen.

Fazit

Finanzielle Kontrollen sind wichtig, um sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Von der Überprüfung Ihrer Kreditberichte bis hin zur Erstellung eines Budgets und dem Sparen für Notfälle und den Ruhestand gibt es viele wichtige finanzielle Kontrollen, die jeder Erwachsene regelmäßig durchführen sollte. Durch regelmäßige finanzielle Kontrollen können Sie auch mögliche Betrugsfälle aufdecken und Ihre Kreditwürdigkeit verbessern. Verwenden Sie die richtigen Tools, Ressourcen oder Finanzberater, um Ihre Finanzen im Griff zu behalten und Ihre finanzielle Zukunft abzusichern.

