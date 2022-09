50 Jahre Bund der Jugendfarmen und Aktivspielplätze (BdJA) in Berlin

Austausch- und Weiterbildungsveranstaltung vom 7. – 9. 10.2022 /Europäische Tagung vom 7. – 10.10. 2022

In Zusammenarbeit mit dem Landesverband der Abenteuerspielplätze und Kinderbauernhöfe in Berlin

Der Bund der Jugendfarmen und Aktivspielplätze e.V. mit Sitz in Stuttgart begeht in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Er ist ein bundesweiter Dach- und Fachverband für die Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und repräsentiert derzeit 188 eigenständige, überwiegend freie Trägervereine mit einer bis fünf Einrichtungen. Insgesamt gibt es bundesweit ca. 1.000 Einrichtungen.

Wir laden Sie ein zu einem Pressetermin am Samstag 8. Oktober um 14:00 Uhr auf dem Abenteuerlichen Bauspielplatz Kolle 37

Sehr gern erwarten wir Sie auch auf dem Fachtag am Freitag, 7.10.2022

1967 entstand der erste Abenteuerspielplatz im Märkischen Viertel in Berlin und bereits 1960 die erste Jugendfarm im Stuttgarter Elsental. Hieraus hat sich dann 1972 die Gründung des BdJA in Stuttgart ergeben. In Berlin gründete sich aus einem Arbeitskreis pädagogisch betreuter Spielplätze 1994 der Landesverband Abenteuerspielplätze und Kinderbauernhöfe in Berlin e. V. (AKiB).

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Arbeit und stehen Ihnen für mehr Informationen, ein Interview oder einen Pressebericht gerne zur Verfügung.

Link zur Pressemitteilung



Link zum BdJA

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bund der Jugendfarmen und Aktivspielplätze e.V.

Herr Hans-Jörg Lange

Balinger Str. 15

70567 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0711 6872302

web ..: https://www.bdja.org

email : hans.joerg.lange@bdja.org

Der Bund der Jugendfarmen und Aktivspielplätze e.V. mit Sitz in Stuttgart begeht in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Er ist ein bundesweiter Dach- und Fachverband für die Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Pressekontakt:

Bund der Jugendfarmen und Aktivspielplätze e.V.

Herr Hans-Jörg Lange

Balinger Str. 15

70567 Stuttgart

fon ..: 0170 3684259

web ..: http://bdja.org

email : joern.puhle@bdja.org

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Science-Fiction gegen Fachkräftemangel: Unter dem Motto „Talent Du bist“ wirbt SIHOT um Mitarbeiter