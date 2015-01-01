50+ und trotzdem jung bleiben: Ironie trifft Ernst

50+ ist mehr als eine Zahl: Es ist Vitalität, Lebensqualität und Verantwortung. Wie Epigenetik, Bewegung und soziale Bindungen die Lebensdauer beeinflussen -Longevity ist kein Luxus, sondern Alltag.

Wie lässt sich Gesundheit bewahren, wenn der Körper Anzeichen des Alterns allmählich sichtbarer macht? Denn Altern ist längst kein stummer Prozess mehr, der uns einfach widerfährt – es ist ein gesellschaftliches Brennglas, das zeigt, wie wir leben, essen, arbeiten und mit uns selbst umgehen. Nicht umsonst nehmen viele Redner das Thema Altern openauf und tragen es mit einem Vortrag in die Gesellschaft, um aufzurütteln. Die Debatte um Longevity – zu Deutsch Langlebigkeit – ist damit längst kein Modewort mehr, sondern eine Bewegung, die Politik, Wissenschaft und Wirtschaft gleichzeitig beschäftigt. Es geht nicht nur um die Frage, wie lange wir leben, sondern vor allem um die Qualität der Jahre, die wir haben. Und hier fallen Stichworte wie Gesundheit, Vitalität, Best Ager und 50 plus besonders ins Gewicht. Bereiche, mit denen sich Gesundheitsinstitutionen weltweit beschäftigen, allen voran die WHO (World Health Organization).

Auch Rednerin Angelika Niedermaier setzt sich in ihrem Vortrag seit Langem mit den Themen Altern, 50+/50 plus, Vitalität, Best Ager und Gesundheit auseinander: Langlebigkeit wird heute weniger als das endlose Fortpflanzen von Lebensjahren verstanden, sondern als Lebensqualität bis ins hohe Alter. Die Forschung macht deutlich: Gene spielen zwar eine Rolle, doch der Umwelt- und Lebensstil hat größere Hebel. Epigenetik zeigt, dass unsere Lebensweise die Aktivität unserer Gene beeinflusst – und damit unser Risiko für Krankheiten wie Krebs, Diabetes oder Demenz.

Die zentralen Bausteine eines Longevity-Lifestyles sind klar umrissen: gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung, ausreichender Schlaf und Regeneration sowie psychisches Wohlbefinden. Stressmanagement und der Erhalt sozialer Beziehungen gehören ebenso dazu wie der Verzicht auf schädliche Gewohnheiten. Wer diese Elemente miteinander verbindet, erzeugt eine Art Finanzierungslücke gegen Krankheitsschäden und schafft die Basis für ein gesundes und glückliches Alter.

Was bedeutet das konkret für den Alltag der Altersgrenze 50 plus? Eine weithin zitierte Harvard-Studie zeigt: Fünf Schlüsselfaktoren können die Lebensdauer signifikant beeinflussen. Gesunde Ernährung, mindestens 30 Minuten Bewegung pro Tag, Rauchverzicht, Normalgewicht und maßvoller Alkoholkonsum erhöhen die Chance auf ein langes Leben deutlich. Besonders sichtbar wird der Effekt bei Frauen ab dem 50. Lebensjahr: Sie leben im Schnitt 14 Jahre länger, Männer rund zwölf Jahre Diese Botschaft ist elementar für den Diskurs um Gesundheit im 50 plus-Leben: Jeder kann aktiv Verantwortung übernehmen.

Doch es gibt darüber hinaus noch mehr Bausteine, die Vitalität auch im Best Age-Alter sichern. Schlaf ist der verborgene Reparaturbetrieb des Körpers. Stressmanagement verhindert chronische Belastung und Burnout-Gefährdung – ein Thema, das besonders mit dem Bewusstsein korreliert, dass Best Ager heute oft mehrere Lebensbereiche balancieren müssen. Geistige Fitness kommt durch soziale Interaktion, das Erlernen neuer Fähigkeiten und kognitiver Trainingselemente, die Gehirnleistung erhalten. Soziale Kontakte wiederum fungieren als Lebenselixier: Wer sozial eingebunden bleibt, ist von Wohlbefinden und oft auch von einer größeren Widerstandskraft gegen altersbedingte Erkrankungen geprägt.

Dieser ganzheitliche Blick auf Alterung holt Deutschland ins Blickfeld der öffentlichen Debatte. Trotz eines hochmodernen Gesundheitssystems liegt Deutschland in der nationalen Lebenserwartung hinter vielen europäischen Nachbarn.

In ihrem Vortrag zu den Themen Altern, 50+/50 plus, Vitalität, Best Ager und Gesundheit „Die Alterslüge: Verfall oder Vitalität“ fasst die Rednerin die Realität des 50 plus-Alters so zusammen: Der Weg zu Gesundheit beginnt im Kleinen – mit täglichen Entscheidungen, die die Lebensqualität über Jahrzehnte hinweg sichern. Die Rednerin belegt dies mit dem Blickwinkel globaler Studien, die acht Faktoren identifiziert haben, die in Kombination das Leben verlängern können: körperliche Aktivität, gesunde Ernährung, Rauchverzicht, Stressmanagement, moderater Alkoholkonsum, regelmäßiger Schlaf, soziale Beziehungen und Vermeidung schädlicher Schmerzmittel. Diese Faktoren bleiben lt. Rednerin Angelika Niedermaier auch im hohen Alter relevant, denn Veränderungen sind möglich – selbst dann, wenn der Anfang kompliziert erscheint.

In der öffentlichen Debatte geht es mittlerweile nicht mehr nur um das „Wie lange“ des Lebens, sondern um das „Wie gut“. Die Frage nach Best Ager, nach Alter im 50 plus-Alter, wird neu gestellt: Was bedeutet es, gesund zu altern?

Gleichzeitig bleibt der Hinweis wichtig, dass Longevity kein exklusives Forschungsfeld der reichen Elite ist. Echtes Vitalitäts-Management betrifft jedermann und beginnt bei der Alltagsgestaltung. Alt werden kann man, jung bleiben muss man wollen!

So bleibt die Kernaussage deutlich: Gesundheit ist kein Zufall, Vitalität kein Zufallsprodukt. Wer heute beginnt, eröffnet sich eine Zukunft, in der Alter zwar unvermeidlich, aber gleichzeitig lebendig und gesund bleibt. Und wer den Begriff Best Ager ernst nimmt, versteht: Alterung ist kein Schicksal, sondern Aufgabe – eine Aufgabe, die mit Klarheit, Mut und konkreten Schritten gelöst werden kann.

