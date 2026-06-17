70% der Vertriebsteams improvisieren Preisverhandlungen “ Philipp Zurr zeigt 3 Strategien

Über 70% der Vertriebsteams improvisieren Preisverhandlungen “ mit teuren Folgen für die Marge. Philipp Zurr zeigt 3 konkrete Strategien, die im technischen B2B zuverlässig funktionieren.

Preisverhandlung im technischen Vertrieb: Wie Sie Ihre Marge konsequent verteidigen

Neue Strategien gegen ungeplante Rabatte im B2B-Verkauf

Pinneberg/Hamburg, 17. Juni 2026 “ Über 70 Prozent der analysierten Vertriebsteams im technischen B2B verfügen über keine klare Strategie für Preisverhandlungen. Das zeigt die aktuelle Kompetenzanalyse des MehrverkaufsSYSTEMS. Stattdessen improvisieren Vertriebsmitarbeiter “ oft mit Folgen für die Marge. Ein neuer Fachartikel von Philipp Zurr, zertifizierter NLP-Trainer und Coach bei Team Unger, zeigt, welche drei bewährten Strategien im technischen Vertrieb zuverlässig funktionieren.

Das zentrale Problem: Schnelligkeit kostet Marge

„Die teuerste Entscheidung in einer Preisverhandlung ist Schnelligkeit“, erklärt Zurr in dem Artikel. Wenn ein Kunde sagt „zu teuer“ und der Vertriebsmitarbeiter nach kurzer Pause antwortet „okay, 8 Prozent runter“, hat er unbewusst drei kritische Signale gesendet: Der ursprüngliche Preis war nicht ernst gemeint, es gibt noch mehr Spielraum, und das Geschäft ist wichtiger als der Wert der Lösung. „Das verändert die Machtverhältnisse der gesamten Verhandlung“, so Zurr weiter. Eine Pause, gefolgt von einer Gegenfrage, sei deutlich wirkungsvoller.

**Strategie 1: Wert verankern statt Preis senken**

Im technischen Vertrieb ist der Preis selten das eigentliche Verhandlungsthema. Hinter jeder Preisverhandlung steckt entweder ein Einkaufsauftrag, fehlende Wertwahrnehmung oder unzureichende Differenzierung zum Wettbewerb. In keinem Fall ist eine Preisreduktion die richtige Antwort. Stattdessen sollten Vertriebsmitarbeiter den Return on Investment sichtbar machen: „Sie haben mir erzählt, dass die aktuellen Stillstandzeiten Sie rund 25.000 Euro pro Monat kosten. Unsere Lösung reduziert das um 60 Prozent “ das sind 180.000 Euro pro Jahr. Vor diesem Hintergrund: Was ist an unserem Angebot von 85.000 Euro zu teuer?“ Wer den ROI sichtbar macht, dreht die Verhandlungslogik um.

**Strategie 2: Vergleiche auseinanderhalten**

„Ihr Wettbewerber ist günstiger“ “ dieser Satz fällt häufig. Und er ist selten die ganze Wahrheit. Im technischen Vertrieb unterscheiden sich Angebote oft in Garantiebedingungen, Support-Reaktionszeiten, Schulungsumfang oder Materialqualität. „Vergleichen Sie exakt das Gleiche?“ Mit dieser Frage analysieren Vertriebsmitarbeiter die Unterschiede analytisch und sachlich “ nicht defensiv. Das Ergebnis: Der günstigere Anbieter ist nicht notwendigerweise der bessere Kauf.

**Strategie 3: Leistung anpassen statt Preis senken**

Wenn das Budget tatsächlich das Hindernis ist, gibt es eine elegante Alternative zum Rabatt: Leistung reduzieren. „Wenn das Budget bei X liegt, können wir den Umfang so anpassen, dass wir dort hinkommen “ würde dann aber bedeuten, auf Leistungselement Y zu verzichten. Ist das für Sie akzeptabel?“ Diese Frage hat zwei Effekte: Der Kunde erkennt häufig, dass er auf die genannte Leistung nicht verzichten will und akzeptiert den Originalpreis. Oder es einigt sich auf eine reduzierte Variante “ ohne ungeplante Marge-Verluste.

Training statt Improvisation

Preisverhandlung fühlt sich für viele Vertriebsmitarbeiter unangenehm an “ nicht aus mangelndem Selbstbewusstsein, sondern aus fehlender Übung. Das MehrverkaufsSYSTEM bietet systematisches Training: Nach einer Kompetenzanalyse mit dem Messinstrument SalesStep, das auf 21 Dimensionen misst, üben Vertriebsmitarbeiter mit KI-Gesprächssimulation “ bis die richtige Reaktion sitzt.

„Das Ziel ist nicht, dass Ihre Mitarbeiter stur sind“, erklärt Zurr. „Das Ziel ist, dass sie souverän sind, weil sie wissen, was sie tun, und warum.“

Über Philipp Zurr:

Philipp Zurr ist zertifizierter NLP-Trainer und Coach bei Team Unger. Er führt das MehrverkaufsSYSTEM weiter und verbindet Vertriebsexpertise mit Kommunikationspsychologie. Direkt, ehrlich und auf Augenhöhe. Mehr unter www.mehrverkaufssystem.com

Bezugsquellen:

Der vollständige Artikel erscheint auf dem Fachblog des MehrverkaufsSYSTEMs: https://mehrverkaufssystem.com/blog/preisverhandlung-technischer-vertrieb.html

Für Strategiegespräche zur Preisverhandlungs-Kompetenz: https://calendly.com/philippzurr/strategiegesprach

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

twenty seconds

Frau Manuela Plaisier

Holterfehner Str. 50

26842 Ostrhauderfehn

Deutschland

fon ..: 049528909067

web ..: https://twentyseconds.de/

email : mp@twentyseconds.de

twenty seconds! Das bedeutet:

Aus Wissen wird Sichtbarkeit, Leads & Umsatz.

Verlag, Content und Umsetzung aus einer Hand. Für Autoren und Experten, deren Inhalte Ergebnisse liefern.

Pressekontakt:

twenty seconds

Frau Manuela Plaisier

Holterfehner Str. 50

26842 Ostrhauderfehn

fon ..: 049528909067

email : mp@twentyseconds.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

AML Prüfungen im HR: Warum Geldwäscheregeln längst mehr als Banken betreffen Hitzewelle startet: Aquapage bietet Rechner für die tägliche Trinkmenge