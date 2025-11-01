80 Jahre KAUPERT: Traditionsmarke startet Stadtmagazin für Berlin

Zum 80-jährigen Jubiläum des KAUPERTS Straßenführers startet das KAUPERTS Stadtmagazin für Berlin.

Berlin, 26. Februar 2026 – Zum 80-jährigen Bestehen des KAUPERTS Straßenführers startet KAUPERT ein neues redaktionelles Angebot: das KAUPERTS Stadtmagazin für Berlin. Das Magazin versteht sich als unabhängige, neutrale und transparente Ergänzung zur digitalen Plattform – mit dem Ziel, Orientierung in einer komplexen Metropole zu geben.

Start des KAUPERTS Stadtmagazins

Zum Jubiläum erweitert KAUPERT sein Angebot um ein redaktionelles Stadtmagazin. Das KAUPERTS Stadtmagazin für Berlin greift künftig Themen aus folgenden Bereichen auf:

* Kiez & Gesellschaft

* Kultur & Unterhaltung

* Mobilität & Verkehr

* Stadt & Politik

* Wirtschaft & Arbeit

Ziel ist es, Entwicklungen einzuordnen und Hintergründe verständlich aufzubereiten – von lokalen Initiativen über wirtschaftliche Veränderungen bis hin zu politischen Entscheidungen auf Bezirks- und Landesebene.

Berlin ist heute ebenso dynamisch wie 1946 – jedoch unter anderen Vorzeichen: Wachsende Quartiere, neue Mobilitätskonzepte, gesellschaftliche Debatten und eine vielfältige Kulturszene prägen das Stadtbild. Das Stadtmagazin möchte diese Entwicklungen sachlich begleiten und unterschiedliche Perspektiven transparent darstellen.

Kontinuität und Weiterentwicklung

Mit dem neuen Magazin schlägt KAUPERT eine Brücke zwischen Tradition und Gegenwart: Aus dem Straßenverzeichnis wurde eine digitale Plattform – nun kommt ein redaktionelles Angebot hinzu, das über das Finden hinaus auch das Verstehen fördern soll.

„KAUPERT stand immer für Orientierung in Berlin. Früher ging es darum, Straßen, Behörden und Betriebe auffindbar zu machen. Heute geht es darum, Entwicklungen einzuordnen und Zusammenhänge verständlich zu erklären. Mit dem Stadtmagazin führen wir genau diesen Gedanken weiter – unabhängig, sachlich und mit einem klaren Blick auf das, was diese Stadt bewegt.“ Roman Kaupert, Enkel von Dr. Walter Kaupert

Das KAUPERTS Stadtmagazin versteht sich nicht als nostalgisches Projekt, sondern als zeitgemäße Weiterentwicklung einer Berliner Institution. Der Anspruch bleibt derselbe wie vor 80 Jahren: Orientierung geben – unabhängig, strukturiert und nah an der Stadt.

Orientierung seit 1946

1946 erschien erstmals der „KAUPERTS Straßenführer durch Berlin“, herausgegeben von Dr. Walter Kaupert, der damit an die verlegerische Tradition seines Vaters Oskar Kaupert anknüpfte. In einer Stadt, die nach dem Zweiten Weltkrieg vor einem organisatorischen und infrastrukturellen Neuanfang stand, bot der Straßenführer konkrete Hilfe im Alltag – etwa bei Straßennamen, Zuständigkeiten und Verwaltungsstrukturen.

Ebenfalls 1946 veröffentlichte der Verlag das erste Branchen-Adressbuch Berlins nach dem Krieg. Auf über 1.000 Seiten wurden Unternehmen, Handwerksbetriebe, Dienstleister und Verwaltungen systematisch erfasst. In einer Zeit ohne digitale Register entstand so ein analoges Netzwerk, das wirtschaftliche Strukturen sichtbar machte und zur Neuordnung der Stadt beitrug.

Über Jahrzehnte hinweg etablierte sich „der Kaupert“ als feste Größe in Berlin – in Taxis, Behörden, Redaktionen sowie bei Polizei und Feuerwehr. Der Name wurde zum Synonym für Orientierung.

Von der Druckausgabe zur digitalen Plattform

2013 erschien die letzte gedruckte Ausgabe des Straßenführers. Mit der fortschreitenden Digitalisierung wandelte sich das Angebot zur Online-Plattform: Aus dem Nachschlagewerk wurde eine digitale Suchmaschine, aus statischen Verzeichnissen wurden dynamische, aktualisierbare Datenbestände.

Die Marke KAUPERT blieb dabei ihrem Kern treu: Struktur und Übersicht in einer wachsenden Stadt zu bieten.

