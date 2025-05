80%iger Anstieg erwartet: Großbank ruft Goldpreisziel von 6.000 USD auf!

Analysten rechnen über vier Jahre mit einem Zufluss von 273,6 Mio. USD in den Goldmarkt, was 2.500 Tonnen des Edelmetalls entsprechen würde.

Aktuell überschlagen sich die Großbanken mit aggressiven Prognosen zum Goldpreis. Wir berichteten erst kürzlich, dass die Bank of America die Möglichkeit sieht, dass das gelbe Metall bereits im zweiten Halbjahr auf 4.000 USD steigen könnte. Jetzt legt JP Morgan nach und erklärt 6.000 USD pro Unze Gold für realistisch, wenn auch erst zum Ende der aktuellen Amtszeit von US-Präsident Trump. Das wäre ein Anstieg von fast 86% vom aktuellen Niveau aus!

Und wie die Experten erklären, bräuchte es dafür im aktuellen makroökonomischen Umfeld nicht viel, sondern lediglich eine geringe Umschichtung aus US-Vermögenswerten in den Goldmarkt. Würden nur 0,5% (!) der von ausländischen Investoren gehaltenen US-Assets in Gold angelegt, so JP Morgan, würde das eine jährliche Rendite von 18% bedeuten und den Goldpreis schlussendlich auf 6.000 USD je Unze steigen lassen. Die Analysten rechnen dabei über vier Jahre mit einem Zufluss von 273,6 Mio. USD, was 2.500 Tonnen des Edelmetalls entsprechen würde.

80%iger Anstieg erwartet: Großbank ruft 6.000 USD Goldpreis aus!

