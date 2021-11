A.I.S. Resources und Kirkland Lake werden direkte Nachbarn bei Fosterville

A.I.S ist mit einem Schlag Nachbar der wohl ergiebigsten Goldmine der Welt.

Ab sofort kann sich der kanadische Explorer A.I.S. Resources Limited (TSXV: AIS; FRA: 5YHA) damit schmücken, ein direkter Nachbar von Kirkland Lakes berühmtem Fosterville-Projekt zu sein. Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung hat Kirkland Lake drei Claimblöcke rund um seine Mine in den australischen Goldfeldern von Victoria erworben. Der Claimblock Nummer 3 grenzt direkt an das Fosterville-Toolleen Projekt von AIS Resources. (siehe Abbildung 1). Kirkland Lake hat sich verpflichtet, über einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt 90 Mio. Dollar in die Exploration zu stecken. Dieses Investment zeigt, für wie aussichtsreich Kirkland Lake die Umgebung von Fosterville offenbar hält. Das Investment von Kirkland Lake dürfte sich höchst wahrscheinlich positiv auf den Wert der angrenzenden Liegenschaft von AIS wirken.

Kirkland Lake steht nun vor der formalen Erteilung der Lizenz. Zuvor hat die Öffentlichkeit 21 Tage Zeit, um sich zu den Lizenzanträgen zu äußern. Die öffentliche Ausschreibung richtete sich an erfahrene Bergbauunternehmen, die eine verantwortungsvolle Explorationsgeschichte nachweisen konnten und sich für eine enge Zusammenarbeit mit traditionellen Eigentümern, lokalen Interessengruppen und Gemeinden einsetzen. Die Resonanz auf die Ausschreibung war groß, und es gingen Angebote von wettbewerbsstarken Unternehmen ein.

Lesen Sie hier den ganzen Artikel:

A.I.S. Resources und Kirkland Lake werden direkte Nachbarn bei Fosterville

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien sowohl der Spey Resources als auch der A.I.S. Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Unternehmen zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von A.I.S. Resources für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tierquälerei in Themar: Kranke „Downer“-Kuh zum Sterben vor den Stall gelegt