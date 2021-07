A.Vogel baut unternehmensweites Product Content Management mit der Bayard Consulting Group

Schweizer Hersteller pflanzlicher Arznei- und Nahrungsmittel hat sich für SyncManager als Product Content eXchange-Plattform entschieden

Roggwil (Schweiz), Köln, 15. Juli 2021_

Die Schweizer A.Vogel AG hat sich für die Product Content eXchange-Plattform SyncManager der Bayard Consulting Group entschieden, um ihre Produktdaten unternehmensweit einheitlich zu organisieren. Der Hersteller pflanzlicher Arznei-, Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmittel hat den SyncManager aus einer Shortlist mit zehn Product-Content-Management-Lösungen ausgewählt.

Bayard Consulting wird A.Vogel auch als Implementierungs-Partner durch das Projekt begleiten. Die Anbindung an den Einzelhandel über das Global Data Synchronisation Network (GDSN) wird der Heilpflanzen-Spezialist mit dem im SyncManager integrierten, GS1-zertifizierten Datenpool b-synced realisieren.

Ein wesentliches Ziel des Projektes ist es, eine einheitliche, hochwertige Version des Product Contents über die ganze Unternehmensgruppe hinweg aufzubauen. Dabei soll der GDSN-Standard genutzt werden, um die Produktdaten auch intern international zu harmonisieren. A.Vogel ist mit Produktionsstandorten in der Schweiz, den Niederlanden und Frankreich vertreten und vertreibt seine Produkte über acht Tochterunternehmen in 25 Ländern. Alle sollen Schritt für Schritt an den SyncManager angebunden werden.

„Das Team von Bayard Consulting hat sofort verstanden, worauf es uns ankommt“, erklärt Bernhard Baertschi, Mitglied der Geschäftsführung der A.Vogel Gruppe, die Entscheidung für die Bayard Consulting Group: „Da auch der SyncManager unsere Anforderungen perfekt erfüllt, kann man sagen: Hier hat wirklich alles gepasst.“ Die Partner haben sofort losgelegt und arbeiten bereits an der Einführung in der Schweiz.

Bayard Consulting Group

Die Berater der Bayard Consulting Group sind die unabhängigen Experten für Product Information Management (PIM), Master Data Management (MDM) und das Global Data Synchronisation Network (GDSN) in Handel, Industrie und Gesundheitswesen. Strategie, Organisation, Prozesse, IT, digitale Transformation – die Experten von Bayard Consulting verbessern die Geschäftsergebnisse ihrer Kunden nachhaltig und spürbar. Mit ihrer Expertise beraten die Spezialisten Entscheider in allen Unternehmensfunktionen und Geschäftsprozessen entlang der Wertschöpfungskette. Die Kombination aus anerkannter Beratung, Umsetzung und Entwicklung sichert ihren Kunden optimale Ergebnisse.

https://www.bayard-consulting.com

A.Vogel

Die A.Vogel AG produziert pflanzliche Arzneimittel auf wissenschaftlicher Basis. Die Wirksamkeit der Frischpflanzen-Präparate von A.Vogel ist durch klinische Studien belegt. Die Rohstoffe der Arzneimittel sowie der Nahrungsergänzungs- und Ernährungsprodukte stammen aus – wo immer möglich und sinnvoll – kontrolliert biologischem Anbau. Mit einer breit gefächerten Gesundheitsinformation bestehend aus einer Zeitschrift, bekannten Büchern und dem umfassenden Onlineportal, wird die hohe Kompetenz und Glaubwürdigkeit der Gesundheitsmarke untermauert. Die A.Vogel Gruppe erwirtschaftet mit einem Exportanteil von 80 Prozent weltweit mit 500 Mitarbeitenden rund 130 Mio. Schweizer Franken Umsatz pro Jahr.

https://www.avogel-company.ch/de/



