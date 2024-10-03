A2Gold durchteuft bei Bohrungen in der Zone McIntosh 2,9 g/t Gold auf 20 Meter

Erweiterung der Mineralisierung um 70 Meter in die Tiefe

Tonopah, Nevada / 13. Januar 2026 – A2Gold Corp. (A2Gold oder das Unternehmen) (AUAU: TSX-V) (AUXXF: OTCQX) freut sich, die Analyseergebnisse aus drei vor kurzem absolvierten Kernbohrungen in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Eastside unweit der Stadt Tonopah in Nevada bekannt zu geben. Die Ergebnisse liefern den Nachweis, dass die Ausdehnung und Kontinuität sowie das Potenzial für ein Ressourcenwachstum im Mineralisierungssystem Eastside nach wie vor gegeben ist. Dieser Umstand stärkt die Zuversicht des Unternehmens im Hinblick auf die Finalisierung seiner Ziele für das 18.000 Meter umfassende RC-Bohrprogramm, das am bzw. um den 19. Januar eingeleitet werden soll.

Karte 1: Lageplan der Bohrungen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82635/A2Gold_130126_DEPRCOM.001.jpeg

AUSGEWÄHLTE BOHRERGEBNISSE (Cut-Off-Wert von 0,15 g/t)

– In Loch ES-331 wurden auf 20 Meter (ab 430 m Tiefe) 2,9 g/t Au und 9,8 g/t Ag durchteuft, einschließlich 10,7 Meter (ab 439 Meter Tiefe) mit 4,9 g/t Au und 12,1 g/t Ag. Zusätzlich wurden auf 4,6 Meter (ab 458 m Tiefe) 2,3 g/t Au und 6,3 g/t Ag bzw. 4,6 Meter (ab 474 m Tiefe) 3,2 g/t Au durchörtert.

– Bohrung ES-337 wich um rund 70 Meter vom Ziel ab und durchörterte 1,9 g/t Au auf 3,0 Meter (ab 426,7 m Tiefe).

– In Loch ES-338 wurden auf 16,8 Meter (ab 352 m Tiefe) 1,14 g/t Au und 16,3 g/t Ag, einschließlich 3,1 Meter (ab 358 m Tiefe) mit 5,0 g/t Au und 26,4 g/t Ag, durchteuft.

Die Gold- und Silbermineralisierung wurde bis in eine senkrechte Tiefe von 480 Metern erweitert (rund 70 Meter tiefer als die bereits aus dem Programm 2021 bekannte Mineralisierung) und ergab 3,25 g/t Au und 3,37 g/t Ag auf 4,6 Meter. Das Loch endete in 478 m Tiefe ab Oberflächenniveau. Loch ES-331 wurde senkrecht gebohrt, Loch ES-337 in einem Winkel von 65 Grad und Loch ES-338 in einem Winkel von 60 Grad. Die wahre Stärke und Mächtigkeit sind derzeit nicht bekannt.

Karte 2: Querschnitte (ES-331, ES-337, ES-338)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82635/A2Gold_130126_DEPRCOM.002.png

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82635/A2Gold_130126_DEPRCOM.003.png

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82635/A2Gold_130126_DEPRCOM.004.png

GEOLOGISCHE AUSWERTUNG

In den Bohrlöchern sollte die Kontinuität der Mineralisierung und die Erzgehaltverteilung innerhalb des Strukturkorridors Eastside untersucht werden. Breite mineralisierte Abschnitte mit internen höhergradigen Zonen untermauern die Annahme, dass hier ein zur Seite hin ausgedehntes und senkrecht kontinuierlich verlaufendes Gold-Silber-System zu finden ist. Diese Ergebnisse werden das Risikoprofil des Projekts weiter optimieren und die Strategie des Unternehmens zur Ressourcenerweiterung durch systematische Ergänzungsbohrungen (Infill und Stepout) stützen.

Peter Gianulis, CEO von A2Gold, erklärt: Diese Bohrergebnisse sind ein weiterer wichtiger Schritt, um die Ausdehnung und Beschaffenheit des Systems Eastside nachzuweisen. Das Bohrprogramm diente dazu, die senkrechten Ausläufer der vom Bohrprogramm 2021 erfassten Zonen zu untersuchen. Loch ES-331 war eine außergewöhnliche Bohrung, in der die bekannte Mineralisierung um weitere 70 Tiefenmeter gegenüber unserer bis dato tiefsten Bohrung ausgedehnt werden konnte. Wir stoßen nach wie vor in mehreren Zonen auf eine ausgeprägte Gold- und Silbermineralisierung, deren Mächtigkeiten und Erzgehalte das künftige Ressourcenwachstum in hohem Maße bestätigen. Diese Ergebnisse werden einen wichtigen Beitrag zu unserer für Anfang 2026 erwarteten neuen Mineralressourcenschätzung gemäß Vorschrift NI 43-101 leisten und haben unser Vertrauen erheblich gestärkt, sodass wir mit Zuversicht die Ziele für unser bevorstehendes 18.000 Meter umfassendes RC-Bohrprogramm, das am bzw. um den 19. Januar 2026 beginnen soll, finalisieren können.

Das bevorstehende RC-Programm wird drei wesentliche Zielsetzungen umfassen: Infill-Bohrungen bei McIntosh und Castle, um bestehende Unterzonen zu verbinden und zu stärken; Stepout-Bohrungen in beiden Gebieten, um den mineralisierten Bereich weiter auszudehnen; und die genauere Erkundung von Explorationszielen hoher Priorität, die aus unseren jüngsten geophysikalischen Untersuchungen auf Projektebene hervorgegangen sind. Wir glauben, dass diese Arbeiten Eastside zu einem überzeugenden Projekt mit Ressourcenerweiterungspotenzial und großer Wertschöpfung für die Aktionäre machen.

INFORMATIONEN ZUR QUALITÄTSKONTROLLE UND ANALYSE

Alle Bohrkernproben wurden protokolliert, geteilt und sicher zur Aufbereitungsanlage von American Assay Labs in Sparks (Nevada) gebracht. Für die Goldanalyse erfolgte eine standardmäßige Flammprobe mit anschließender Atomabsorption; Proben mit einem Goldgehalt von über 10 g/t wurden nochmals unter Einsatz gravimetrischer Methoden analysiert. Bei den Silber- und Mehrelementanalysen kamen ICP-Methoden zum Einsatz. Es wurde ein strenges Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm angewendet, das die regelmäßige Beifügung von zertifiziertem Referenzmaterial, Leerproben und Feldduplikaten vorsah. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Analyseergebnisse genau und zuverlässig sind.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Andy Wallace ist ein akkreditierter Fachgeologe (Certified Professional Geologist, CPG) des American Institute of Professional Geologists und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects), der den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat. Herr Wallace ist ein Berater des Unternehmens.

ÜBER EASTSIDE

Das Gold-Silber-Projekt Eastside liegt im Esmeralda County in Nevada, mehr als 20 Meilen nordwestlich der Stadt Tonopah, innerhalb des mineralreichen Walker Lane Trend. Das Projekt beherbergt aktuell eine vermutete Ressource von 1,4 Millionen Unzen Gold und 8,8 Millionen Unzen Silber. Die Mineralisierung ist in allen Richtungen offen. Eastside erstreckt sich über ein 92 km² großes Konzessionspaket, zu dem mehrere Zonen hoher Priorität wie McIntosh, Castle sowie andere noch unbenannte Explorationsziele zählen.

*Quelle: Updated Resource Estimate and NI 43-101 Technical Report, Eastside and Castle Gold-Silver Project Technical Report, Esmeralda County, Nevada, erstellt von Mine Development Associates aus Reno (Nevada) mit Gültigkeitsdatum 30. Juli 2021. Die vermuteten Ressourcen im Tagebaumodell (Cutoff-Wert 0,15 g/t Au) belaufen sich in der Original Pit Zone auf 61.730.000 Tonnen mit einem Erzgehalt von 0,55 g/t Au und 4,4 g/t Ag (1.090.000 Unzen Gold und 8.700.000 Unzen Silber) und in der Zone Castle auf 19.986.000 Tonnen mit einem Erzgehalt von 0,49 g/t Au (314.000 Unzen Gold) bei einem Goldpreis von 1.725 $/Unze. Eine Kopie des Fachreports zu Eastside finden Sie auf SEDAR unter www.sedar.com.

ÜBER A2GOLD CORP

A2Gold Corp. besitzt drei vielversprechende Goldprojekte in den Vereinigten Staaten, die sich allesamt im bergbaufreundlichen Bundesstaat Nevada befinden. Das Vorzeigeprojekt von A2Gold, das Gold-Silber-Projekt Eastside in Distriktgröße, beherbergt eine große und erweiterbare Gold- und Silberressource und befindet sich in einem Gebiet mit hervorragender Infrastruktur. Erste metallurgische Untersuchungen deuten darauf hin, dass sowohl die oxidische als auch die sulfidische Goldmineralisierung im Projekt Eastside für die Erschließung mittels Haufenlaugung geeignet ist.

FÜR DAS BOARD

Peter Gianulis, CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

info@A2gold.com

info@A2gold.com

