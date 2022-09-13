Ab 2025 Pflicht – aber Chance: Digitale Zeiterfassung spart Bau- und Handwerksbetrieben tausende Euro

Ab 2025 wird digitale Zeiterfassung Pflicht – mit TimeSec wird sie zur Chance: Bau- und Handwerksbetriebe sparen tausende Euro und erfüllen alle gesetzlichen Vorgaben rechtssicher.

Berlin, Oktober 2025 – Steigende Kosten, Fachkräftemangel und neue gesetzliche Vorgaben bringen viele Bau- und Handwerksbetriebe unter Druck. Spätestens mit dem aktuellen Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums steht fest: Die elektronische Zeiterfassung wird Pflicht. Wer weiterhin auf Stundenzettel oder Excel-Listen setzt, riskiert nicht nur Bußgelder bis 30.000 Euro – sondern verschenkt jeden Monat bares Geld.

Denn schon kleine Ungenauigkeiten summieren sich: Werden Arbeitszeiten gerundet, Pausen vergessen oder Zettel verspätet abgegeben, entstehen bei 30 Mitarbeitenden schnell jährliche Mehrkosten von über 50.000 Euro.

„Gerade auf der Baustelle muss Zeiterfassung einfach funktionieren“, erklärt Sören W. Ladig, Geschäftsführer der TimeSec Zeitmanagement GmbH. „Mit TimeSec erfassen Mitarbeitende ihre Zeiten digital, sekundengenau und rechtssicher – ohne Papierkram oder komplizierte Prozesse. So bleibt mehr Zeit fürs Wesentliche: das Bauen.“

Einfache Lösung für ein komplexes Problem

Mit www.timesec.de können Beschäftigte ihre Arbeitszeiten direkt per App, Tablet oder Terminal erfassen – auf der Baustelle, in der Werkstatt oder unterwegs. Das System berechnet automatisch Pausen, Zuschläge und Erschwerniszuschläge, dokumentiert alle Daten revisionssicher und übergibt sie an Lohnbuchhaltung oder Projektabrechnung.

Die Vorteile auf einen Blick:

– Sekundengenaue und rechtssichere Arbeitszeiterfassung

– Automatische Pausen- und Zuschlagsberechnung

– Echtzeit-Übersicht über Projekte und Personaleinsätze

– Lückenlose digitale Dokumentation für Prüfungen und Streitfälle

– DSGVO-konforme Datenspeicherung auf deutschen Servern

„Wir wollen Betriebe von Zettelwirtschaft und Verwaltungsaufwand befreien“, betont Sören W. Ladig. „TimeSec ist so intuitiv, dass es auch auf der Baustelle funktioniert – ohne lange Schulungen.“

Praxisbeispiel: 65.500 Euro Einsparung pro Jahr

Ein mittelständisches Bauunternehmen mit 30 Mitarbeitenden kann durch die Einführung von TimeSec jährlich rund 65.500 Euro sparen – vor allem durch weniger Verwaltungsaufwand (ca. 50% der Einsparungen), gerechtere Pausenregelungen, automatische Lohnübergaben und eine transparentere Abrechnung.

Dank der digitalen Zeiterfassung bleibt mehr Zeit für produktive Arbeit – ein klarer Vorteil in einer Branche, die unter akutem Fachkräftemangel leidet.

Rechtssicher und zukunftsfähig

Seit den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs (2019) und des Bundesarbeitsgerichts (2022) müssen Unternehmen die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten systematisch erfassen. Mit TimeSec erfüllen Betriebe diese Anforderungen rechtssicher – und steigern gleichzeitig ihre Effizienz.

Das System lässt sich nahtlos in bestehende Prozesse integrieren und erfüllt automatisch die gesetzliche Dokumentationspflicht. So vermeiden Unternehmen Bußgelder und schaffen eine transparente, faire Grundlage für Mitarbeitende und Auftraggeber.

Über TimeSec

Die TimeSec Zeitmanagement GmbH aus Berlin hat sich auf digitale Zeiterfassung für Bau- und Handwerksbetriebe spezialisiert. Das Start-up wird von der Sozialkasse des Berliner Baugewerbes unterstützt und entwickelt seine Lösung speziell für mobile Teams auf Baustellen und im Handwerk.

Mit TimeSec behalten Unternehmen den Überblick über Arbeitszeiten, Projekte, Zuschläge und Abwesenheiten – und legen damit den Grundstein für effizientere Abläufe, weniger Bürokratie und mehr Wirtschaftlichkeit.

