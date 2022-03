Ab April starten wieder die bunten Themen-Events auf Wasserschloss Mellenthin

Die Ostseeinsel Usedom bereitet sich auf ihre Gäste vor. Ab April finden auf Wasserschloss Mellenthin im idyllischen Usedomer Achterland auch wieder die beliebten Themen-Events statt.

Idyllisches Usedomer Hinterland

Im April bereiten sich die beliebtesten Urlaubsregionen Deutschlands wieder auf einen regelrechten Ansturm von Gästen vor. Touristiker gehen davon aus, dass die Buchungen auf dem Niveau vor Corona liegen werden. Von dem Trend der vergangenen Jahre zum unbeschwerten Urlaub im eigenen Land profitiert dabei die Ostseeinsel Usedom sowie insbesondere das idyllische Hinterland. Hier genießen Gäste Usedoms einzigartige Natur, inseltypisches Flair und authentische, regionale Küche.

Ort für Aktiv-Urlauber, Erholungsuchende und Genießer

Ein ganz besonderer Ort für Aktiv-Urlauber, Erholungsuchende und Genießer gleichermaßen befindet sich im geografischen Mittelpunkt der Insel. Bekannt ist der 500 Einwohner zählende Ort Mellenthin vor allem wegen des gleichnamigen Wasserschlosses. Das Renaissanceschloss aus dem 16. Jahrhundert beherbergt heute ein Wellness-Hotel mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei sowie einem Schloss-Shop.

Brauer-Abend & Co. im Wasserschloss

Ab April finden auf Wasserschloss Mellenthin auch wieder die beliebten Themen-Events statt. Los geht es am 5. April 2022 mit dem Mittelalterlichen Ritterbuffet. Gäste dürfen sich ab dann jeden Dienstag in den alten Gewölben der schlosseigenen Brauerei ab 18 Uhr wieder freuen auf ein üppiges Buffet, garniert mit bester Unterhaltung, Live-Musik und Gauklern. Nicht weniger groß dürfte die Freude bei Bier-Liebhabern nur zwei Tage später sein. So findet ab dem 7. April und ab dann immer donnerstags der beliebte „Brauer-Abend“ statt. Bei einem zünftigen Buffet gibt es Live-Musik und Anekdoten zum Thema „Das Geheimnis des Bieres“ satt. Regional geht es dann freitags beim „Pommern-Buffet“ zu, wenn saisonale Fisch- und Fleisch-Spezialitäten aus der Region kredenzt werden.

Schlemmer-Buffet und Sonntags-Brunch auf Wasserschloss Mellenthin

Natürlich kommt auf Wasserschloss Mellenthin auch am Wochenende niemand zu kurz. So genießen Gäste jeden Samstag beim „Schlemmer-Buffet“ köstliche Speisen vom Grill und aus dem lodernden Steinbackofen. Und am Sonntag schließlich kommen Freunde des Brunches beim „Sonntag-Brunch“ bei einem reichhaltigen Frühstücks- und Mittagsbuffet, inklusive Kaffee, Säften und Sekt voll auf ihre Kosten. Anlassbezogen gibt es zudem auch weitere Events, wie zum Beispiel das „Traditionelle Osterbuffet“ am 17. und 18. April 2022, jeweils von 11.30 bis 14.00 Uhr im Schloss oder in der Brauerei.

Weitere Infos unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und Limonadenherstellung zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Mittelalterliche Ritterbuffets, Brauerabende und Schlemmer-Events runden am Abend das Wohlfühl-Erlebnis ab.

