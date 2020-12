Ab jetzt Chef:in! – Wie du dich und dein Team erfolgreich, mutig und mit Leichtigkeit führst

Teamleitung, Leadership und Stressprävention werden für Führungskräfte dank Katja Schäfers „Ab jetzt Chef:in!“ zum Kinderspiel.

Neue Führungskräfte müssen in Leitungspositionen oft mehr beweisen als ihre erfahrenen Kollegen und Kolleginnen, was oft zu vermehrtem Stress und zu Unsicherheit führen kann. Wie führt man Mitarbeiter am besten? Was macht eine perfekte Teamleitung aus? Was heißt eigentlich Führungspersönlichkeit und Führungsrolle? Wer nicht genau weiß, wie diese Themen angepackt werden sollten, findet in Katja Schäfers Ratgeber „Ab jetzt Chef:in!“ viele hilfreiche Informationen. Das Buch richtet sich einerseits an diejenigen, die fachlich spitze sind, super performt haben und nun befördert werden. Aber andererseits richtet es sich auch an diejenigen, die mitten in ihrer Karriere als Führungskraft gefühlt in die Sackgasse geraten sind.

Der motivierende und hilfreiche Ratgeber „Ab jetzt Chef:in!“ von Katja Schäfer zeigt, was zu tun ist, wenn sich eine Kluft zwischen Team und einem selbst auftut, Überforderung an der Tagesordnung ist und man sich alles andere als wohl in seiner Haut fühlt. Sie stellt den Lesern und Leserinnen viele praktische Tools zum Ausprobieren und Umsetzen vor und inspiriert dazu, hinter die eigenen Kulissen zu schauen. Denn nur wer sich selbst gut kennt, kann das eigene Team gesund und authentisch führen, statt es einfach nur zu managen.

„Ab jetzt Chef:in!“ von Katja Schäfer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08376-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ermöglicht VanadiumCorp-Forschung mobile Vanadium-Redox-Flow-Batterien?