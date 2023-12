Abcourt beginnt mit den untertägigen Bohrungen in der Mine Sleeping Giant

Rouyn-Noranda, Kanada, 18. Dezember 2023 / IRW-Press / – Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) freut sich bekannt zu geben, dass die Diamantbohrungen auf Sohle 295 der Mine Sleeping Giant aufgenommen wurden.

Die aktuellen Bohrungen zielen in erster Linie darauf ab, die Strosse DAC 5, die zwischen den Sohlen 235 und 295 etwa hundert Meter von Schacht 2 entfernt liegt, so genau wie möglich zu definieren. Mit dieser Initiative soll die Planung der Minenerschließung gestärkt und der Boden für die Aufnahme der Produktion auf diesen Sohlen in einigen Wochen vorbereitet werden.

Die wichtigsten Ziele der Bohrungen lauten wie folgt:

– Optimierung der Definition des Standortes DAC 5: Dieser Schritt mit Schwerpunkt auf den Bereich zwischen den Sohlen 235 und 295 ist entscheidend für die Verfeinerung der Details der Strosse und gewährleistet eine präzise Planung seiner Erschließung.

– Erprobung der westlichen Erweiterung des Standorts DAC 5: Erkundungsarbeiten in diese Richtung werden den Vortrieb von Untersohlen in Richtung Westen unterstützen und neue Perspektiven für die Erweiterung des Minengeländes eröffnen.

– Erprobung von Untersohle 2 (von Firste zu Firste): Durch die Bewertung dieses Abschnitts will Abcourt die vertikale Erschließung zu einer dritten Untersohle effektiv planen.

Diese Bohrungen werden eine wichtige Rolle bei der Minenplanung spielen, da sie die Strosse DAC 5 als eine der ersten Abbaustellen vorbereiten, die während des schrittweisen Beginns des Goldabbaus in Betrieb genommen werden.

Abbildung 1: Definitionsbohrkampagne, Strosse Dac 5

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/73040/AbcourtMines_181223_DEPRCOM.001.png

In der Mühle Sleeping Giant werden aktuell Massenproben aus der Lagerstätte Pershing-Manitou im Umfang von 5.000 Tonnen verarbeitet. Der Bestand der Mühle beträgt derzeit fast 50 %. Sobald die Mühle einen Bestand von 100 % erreicht hat, wird die Goldgewinnung aufgenommen. Dieses Niveau sollte in der ersten Januarhälfte erreicht werden.

Pascal Hamelin, seines Zeichens President und CEO, erklärt dazu: Wir haben alle mit Spannung auf den Beginn der Untertagebohrungen gewartet. Dies ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Durchführung der Vormachbarkeitsstudie, die für Ende 2024 geplant ist. Zum Ende des Jahres 2023 wünschen wir allen frohe Feiertage und möchten uns bei all unseren Mitarbeitern und Partnern bedanken, die uns dabei unterstützen, der nächste Goldproduzent in Quebec zu werden. Wir sehen dem Jahr 2024 mit Begeisterung und Energie entgegen.

QUALIFIZIERTE SACHVERSTÄNDIGE

Herr Pascal Hamelin, Ing., President und Chief Executive Officer des Unternehmens, hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung verifiziert und genehmigt.

ÜBER ABCOURT MINES INC.

Abcourt Mines Inc. ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec. Abcourt hält sämtliche Eigentumsrechte an der Mühlen- und Minenanlage Sleeping Giant, auf die sich die Aktivitäten des Unternehmens konzentrieren. Die Mine Sleeping Giant verfügt über eine Bergbaugenehmigung sowie über Umweltzertifikate, die den Abbau von bis zu 750 Tonnen pro Tag in der Untertagemine gestatten.

Weiterführende Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca bzw. über:

Pascal Hamelin

President und CEO

T: (819) 768-2857

E: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.,

T: (514) 722-2276 DW 456

E: dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung basieren. Zu diesen zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen über den Zeitpunkt, die Prüfung, den Abschluss und das Einreichen der erforderlichen Unterlagen sowie die Dauer des MCTO. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem Verzögerungen bei der Erlangung oder die Nichterlangung von erforderlichen Genehmigungen, Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierungen, Änderungen an den Aktienmärkten, Inflation, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erschließung von Projekten, andere Risiken, die mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche verbunden sind, sowie jene Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung gelten, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Service Provider) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

