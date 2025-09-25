Abcourt durchteuft bei Bohrungen auf seinem Konzessionsgebiet Flordin in der östlichen Erweiterung des Abtragungsgebiets Cartwright 1,7 g/t Gold auf 12 Metern, einschließlich 1 Meter mit 15,2 g/t Gold

Rouyn-Noranda, Kanada, 27. April 2026 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen alle Bohrungen östlich des Abtragungsgebiets bei Cartwright (Cartwright-Stripping) bis zur Grenze seines Konzessionsgebiets Flordin mit dem Konzessionsgebiet Kinebik, das sich nun im Besitz der Vior Gold Corporation befindet, abgeschlossen hat (siehe Abbildung 2). Auf zwei in Nordwest-Südost-Richtung verlaufenden Linien wurden elf (11) Bohrlöcher über insgesamt 2.960 Meter niedergebracht. Im Rahmen der Bohrkampagne 2026, die 20.000 Meter umfassen soll, wurden bislang 3.900 Bohrmeter absolviert. Das nächste Gebiet, in dem gebohrt wird, liegt 300 Meter westlich des Abtragungsgebiets bei Cartwright. Mit vier (4) Bohrlöchern sollen die Erweiterungen der Abtragungsgebiete Nr. 25-02 (9,5 g/t Gold auf 7 Metern, einschließlich 0,5 Meter mit 112,7 g/t Gold) und Nr. 25-01 (1,4 g/t Gold auf 4,0 Metern) in seitlicher Richtung und in die Tiefe erprobt werden. Siehe Pressemitteilung vom 25. September 2025.

Übersicht über die Bohrungen im östlichen Teil des Konzessionsgebiets

Mit den neuen Bohrungen im östlichen Bereich des Konzessionsgebiets wurden die bekannten Mineralisierungszonen bis zur Grenze unseres Konzessionsgebiets Flordin mit dem Konzessionsgebiet Kinebik erweitert. In allen Bohrlöchern wurden Goldwerte ermittelt. Bohrloch FL-26-291 lieferte 1,7 g/t Gold auf 12 Metern, einschließlich 1 Meter mit 15,2 g/t Gold, weniger als 50 Meter von der Konzessionsgrenze entfernt. Auf Grundlage der geologischen Feststellungen und der Analyseergebnisse können wir bestätigen, dass die Mineralisierung, die Alteration und die Goldgehalte trotz der Kontinuität der Struktur auf der Ostseite der Abtragungsgebiete bei Cartwright weniger bedeutend sind als auf der Westseite. Tabelle 1 enthält eine Zusammenfassung der Bohrergebnisse aus dem östlichen Bereich. Nachdem die Bohrungen im Osten abgeschlossen sind, wird sich die Kampagne 2026 nun auf Gebiete im Westen konzentrieren, wobei die Verbindung der mineralisierten Zonen der Abtragungsgebiete 25-01 und 25-02 mit den im Jahr 2023 niedergebrachten Bohrungen angestrebt wird, um schließlich im Gebiet der South Zone anzugelangen. Nachdem die Zielbohrleistung für 2026 erreicht wurde und stabil ist, gehen wir davon aus, mit nur einem in Betrieb befindlichen Bohrgerät mindestens 2.000 Meter pro Monat niederzubringen.

Tabelle 1: Ergebnisse der Bohrungen östlich der Abtragungsgebiete bei Cartwright

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Länge Gehalt (g/t)

FL-26-287 62 67 5,0 0,7

einschließlich 62 63 1,0 1,6

FL-26-288 67 73,5 6,5 0,7

92 95 3,0 3,0

einschließlich 92 93 1,0 4,8

FL-26-289 80 84 4,0 2,6

95 102 7,0 0,5

FL-26-290 100 107 7,0 0,8

einschließlich 100 103 3,0 1,7

137 138 1,0 3,5

FL-26-291 126 138 12,0 1,7

einschließlich 131 138 7,0 2,7

einschließlich 132 133 1,0 15,2

FL-26-292 66 67,5 1,5 1,1

153 160 7,0 0,8

einschließlich 156 157,5 1,5 1,9

171,5 173,6 2,1 1,2

FL-26-293 201 205 4,0 0,5

203,3 204 0,8 1,1

FL-26-294 89 92 3,0 0,8

einschließlich 90 91 1,0 1,7

189 190 1,0 1,4

FL-26-295 180 235 35,0 0,2

180 182 2,0 1,1

FL-26-296 52,5 57 4,5 1,5

143 146 3,0 1,9

einschließlich 145 146 1,0 4,9

163,5 166,5 3,0 1,9

240,5 242 1,5 3,4

FL-26-297 ausstehend

Abbildung 1: Regionale Lage des Konzessionsgebiets Flordin

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83933/AbcourtMines_270426_DEPRCOM.001.png

Abbildung 2: Lage der exklusiven Explorationsrechte (EER)

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Abbildung 3: Standorte der Bohrungen im östlichen Bereich (Cartwright)

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Abbildung 4: Standorte der Bohrungen im östlichen Bereich (Cartwright)

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Abbildung 5: Längsschnitt der Bohrungen im östlichen Bereich (Cartwright)

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Pascal Hamelin, President und Chief Executive Officer, sagt dazu: Die elf Bohrlöcher, die im östlichen Bereich des Konzessionsgebiets niedergebracht wurden, bestätigten die Kontinuität der mineralisierten Zonen, die im Osten des Schürfgrabens Cartwright festgestellt wurden, bis zur Grenze unseres Konzessionsgebiets Flordin mit dem Konzessionsgebiet Kinebik. Angesichts des Interesses, das bei der Auktion dieses Konzessionsgebiets verzeichnet wurde, war es für Abcourt Mines zwingend notwendig, die geologischen Informationen in diesem Bereich zu bestätigen und dies wurde nun abgeschlossen. Jetzt können wir unsere Bemühungen auf die Gebiete westlich des Schürfgrabens Cartwright konzentrieren und die Definition unseres hochgradigen Goldkorridors auf 2 Kilometer Länge bis zur South Zone fortsetzen.

Qualifizierte Sachverständige

Robert Gagnon, P.Geo. Vice-President, Exploration des Unternehmens, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Qualitätskontrollmaßnahmen (QA/QC)

Im Anschluss an ein analytisches Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm wurden den NQ-Halbkernproben Blindproben und zertifizierte Referenzmaterialien hinzugefügt und an das Labor MSALABS in Val-dOr (Quebec) geschickt, wo sie mit der Photon AssayTM-Methode analysiert wurden. Die Proben wurden zerkleinert (70 % kleiner als 2 mm) und in 500-Gramm-Portionen für die Analyse auf Gold mittels Gammastrahlung aufgeteilt. Gemäß dem internen Verfahren von MSALABS wurden Blind- und Standardproben hinzugefügt. MSA betreibt zahlreiche Labore weltweit und verfügt über die ISO-17025-Akkreditierung für viele Methoden zur Bestimmung von Metallen. MSA ist ein nach ISO 17025 akkreditiertes Labor für die Photonenanalyse-Methode. Die Bohrungen, die Kernbeschreibung und die Vorbereitung der Proben wurden unter der Aufsicht von Robert Gagnon, P.Geo., Vice President of Exploration von Abcourt Mines, einem gemäß NI 43-101 qualifizierten Sachverständigen, durchgeführt.

Über Abcourt Mines Inc.

Abcourt Mines Inc. ist ein Golderschließungsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Bergbaukonzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, auf das es seine Betriebstätigkeit konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und CEO

Tel: (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert

VP Communications and Corporate Development

Tel: (514) 722-2276 DW 456

E-Mail: dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. plant, strebt an, erwartet, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert, schätzt, könnte, sollte, wahrscheinlich oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden können, sollten oder werden oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Abcourt wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Einreichungen von Abcourt dargelegt sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leserinnen und Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen. Obwohl Abcourt davon ausgeht, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren angemessen sind, sollte diesen Aussagen dennoch kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Abcourt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren – weder aufgrund neuer Informationen noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

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