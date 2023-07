Abcourt reicht den technischen Bericht und die wirtschaftliche Erstbewertung für das Projekt Sleeping Giant ein

Rouyn-Noranda, Kanada, 19. Juli 2023 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den technischen Bericht und die wirtschaftliche Erstbewertung für das Projekt Sleeping Giant gemäß der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 – Disclosure Standards for Mining Projects eingereicht hat. Der technische Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report & Preliminary Economic Assessment for Sleeping Giant Project, Eeyou Istchee James Bay, Québec, Canada vom 19. Juli 2023 (mit einem Gültigkeitsdatum vom 7. Juni 2023), wurde für Abcourt von der Firma InnovExplo aus Val-dOr erstellt. Der technische Bericht ist auf SEDAR (www.sedar.com) unter dem Emittentenprofil von Abcourt verfügbar.

Die Pressemeldung von Abcourt vom 7. Juni 2023 (mit dem Titel Abcourt releases a Positive Preliminary Economic Assessment for its Sleeping Giant Gold Project) fasst bestimmte wichtige Ergebnisse, Annahmen und Schätzungen zusammen, die im technischen Bericht enthalten sind, der auf SEDAR veröffentlicht wurde.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Pascal Hamelin, ing, President und Chief Executive Officer des Unternehmens, hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung verifiziert und genehmigt.

ÜBER ABCOURT MINES INC.

Abcourt Mines Inc. ist ein aufstrebender Goldproduzent und Explorationsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec. Abcourt ist Eigentümer des Mühlen- und Minenkomplexes Sleeping Giants, auf den sich die Aktivitäten des Unternehmens konzentrieren.

Weiterführende Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.abcourt.com und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedar.com bzw. über:

Pascal Hamelin

President und CEO

T: (819) 768-2857

E: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.,

T: (514) 722-2276 DW 456

E: dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Service Provider) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

