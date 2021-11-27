Abenteuer Schüleraustausch Nordamerika und Down Under: Zoom-Veranstaltungen zum Auslandsjahr

Schülerinnen, Schüler und ihre Eltern lädt MyStudyChoice zu elf kostenlosen Live-Online-Veranstaltungen ein. Sie finden vom 3. bis 7. Februar 2026 statt.

Wer zum Schüleraustausch nach Nordamerika, Australien oder Neuseeland aufbrechen möchte, hat in der Regel viele Fragen. Wann soll es losgehen? Welches Land? Wie lang soll das Auslandsschuljahr dauern? Welche Schulform passt am besten? Welche Unterschiede gibt es zwischen öffentlichen und privaten Schulen? Im Internat oder lieber bei einer Gastfamilie wohnen?

Alle Termine gibt es auf https://www.mystudychoice.de/veranstaltungen. Hier können sich Interessierte für eine oder mehrere Online-Veranstaltungen anmelden. Sie erhalten danach den Zugangslink. Die einzelnen Zoom-Meetings dauern etwa 30 bis 40 Minuten. Am 6.2.26 gibt es ein „Special“ mit Privatschulen aus den USA.

Mit MyStudyChoice das Abenteuer Schüleraustausch 2026/27 entdecken

Die Online-Infoveranstaltungen starten am Dienstag, 3. Februar 2026 um 17 Uhr mit den Experten-Tipps. Dann gibt Thomas Eickel, Gründer von MyStudyChoice in Bonn, am Beispiel Kanada, Neuseeland, Australien und USA Tipps, u. a. zu Ländern, zur Schulauswahl und zu den Bewerbungsfristen. Er erläutert, welche Vorbereitung möglich ist und wie sich ein Auslandsschulbesuch auch kostengünstig organisieren lässt.

Diesmal berichtet Thomas Eickel auch über die Unterschiede zwischen privaten und öffentlichen Schulen im Ausland. „Ein generelles Pro oder Kontra gibt es nicht, es kommt immer auf den Einzelfall an“, hebt Thomas Eickel hervor. Privatschulen bieten eine individuellere Förderung in kleineren Klassen durch besonders qualifizierte Lehrkräfte, höhere akademische Standards und eine außergewöhnlich gute Ausstattung. „Akademisch gehören sie zu den niveauvollsten Schulen, so dass sie sich an besonders engagierte Schülerinnen und Schüler richten“, sagt Thomas Eickel. Öffentliche Schulen sind in der Regel günstiger bei einem ebenfalls breitem Kursangebot. Zudem ermöglichen sie authentischere Einblicke in den Alltag der Familien und Jugendlichen im Ausland. Die Unterbringung in der Gastfamilie bietet zudem einen guten Ort, um die Kultur hautnah zu erleben und die Sprache im Alltag anzuwenden. Aber es gibt auch private Schulen mit Unterbringung bei Familien.

Jetzt bewerben für das Auslandsschuljahr

Ferner geht Thomas Eickel in der ersten Zoom-Veranstaltung darauf ein, wo es noch Schulplätze für das kommende Schuljahr gibt. Warum man sich jetzt schon über das Auslandsjahr ab Januar 2027 oder mit dem Beginn Sommer 2027 informieren und dafür bewerben sollte, da gibt es auch gute Gründe. Denn besonders beliebte Regionen oder Orte wie beispielsweise die Sunshine Coast in Queensland, der Großraum Vancouver, Vancouver Island oder die Rocky Mountains sind sehr schnell ausgebucht.

Im Rahmen des MyStudyChoice-Beratungskonzepts unterstützt Thomas Eickel auf Wunsch individuell mit seiner langjähriger Erfahrung bei der Auswahl einer geeigneten Schule im jeweiligen Land und auch beim Bewerbungsverfahren.

Direkt nach der Einführungsveranstaltung am Dienstag sind um 18:15 Uhr private Schulen aus Kanada zu Gast. Jeden Tag stellen sich verschiedene Schulen aus Kanada, USA, Neuseeland und Australien vor und berichten, was ihre schulischen Angebote auszeichnet.

Alle MyStudyChoice-Online-Termine vom 3. bis 7.2.2026 auf einen Blick

Dienstag, 03.02.2026

17:00 MyStudyChoice Experten-Tipps zum Auslandsjahr 2026/27 in Kanada, Neuseeland, Australien & USA

18:15 Internat/Privatschule Kanada? Die Fulford Academy, die UNISUS IB School, die Purcell Collegiate School – ob am St. Lawrence Strom, in den Rockies oder im Okanagan Valley, BC: Hier locken spannende Schulwelten

Mittwoch, 04.02.2026

18:00 Vancouver im Westen oder Kingston im Osten? Städtisches Schulleben voll kanadisch

19:00 Schule mit großem Angebot in BC oder jede Menge Winter-/Wassersport-Aktivitäten genießen? New Westminster nahe Vancouver vs. Vernon im Okanagan Valley

Donnerstag, 05.02.2026

18:00 Das bilinguale Schulumfeld in Montreal und die Traumregion Vancouver Island/British Columbia bieten Abwechslung pur.

19:00 Jede Menge interessante Kurse und spannende Freizeitaktivitäten garantiert in Fort St. John, BC und in Victoria auf Vancouver Island

20:00 Top-moderne Schulen mit Sport- und Freizeitaktivitäten: Burnaby/Vancouver und Edmonton in Alberta (AB) stellen sich vor.

Freitag, 06.02.2026

18:00 Bestens geplant und individuell gestaltet: Internatsbesuch in den USA. Drei Top-Schulen aus Kalifornien, Virginia und Vermont präsentieren ihr Angebot.

19:15 US-Highschools mit Gastfamilienaufenthalt stellen sich vor

Samstag, 07.02.2026

09:00 Auckland und die Nordinsel Neuseelands erleben! Was die Takapuna Grammar School, das Glendowie College & das Waitakere College Gastschülern offerieren

10:15 Zur Schule gehen in den schönsten Küstenregionen Australiens im Sunshine State Queensland

Teilnahme an den Online-Veranstaltungen im Februar 2026

Jede Zoom-Infoveranstaltung dauert etwa 30 bis 40 Minuten. Gesprochen wird auf Deutsch und Englisch. Für die digitalen Meetings sind immer eine stabile Internetverbindung über PC, Laptop, Tablet oder ein Smartphone mit Video- und Audiofunktion nötig.

Kontakt: Thomas Eickel, MyStudyChoice, Eickel Educational Services GmbH, Adenauerallee 12-14, 53113 Bonn, Telefon: +49 228 /18030112, E-Mail: info@mystudychoice.de, https://www.mystudychoice.de

