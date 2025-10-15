Abenteuer über der Nordsee: Servicetechniker von Busch auf Offshore-Mission

Das Dröhnen der Rotoren erfüllt die kalte Nordseeluft. 200 Kilometer vor der dänischen Küste beginnt für Servicetechniker Anders Kandborg ein besonderer Einsatz.

Das rhythmische Dröhnen der Hubschrauberrotoren durchschneidet die kalte Nordseeluft, während Anders Kandborg, Servicetechniker von Busch Dänemark, sich auf die Landung auf einer riesigen Ölplattform vorbereitet. Zweihundert Kilometer vor der dänischen Küste, nur von Wind und Wellen umgeben, beginnt er eine anspruchsvolle Servicemission. Seine Aufgabe: den zuverlässigen Betrieb eines für den Produktionsprozess der Ölplattform entscheidenden Vakuumsystems von Busch Vacuum Solutions sicherzustellen.

Ein Arbeitsplatz über den Wellen

Sobald der Helikopter gelandet ist, betritt Anders Kandborg eine Welt aus Stahl, Druck und Präzision. Ausgestattet mit Werkzeug und Diagnosegeräten macht er sich auf den Weg zum Ziel der Operation: dem Vakuumsystemraum. In den nächsten Tagen inspiziert, wartet und optimiert der Servicetechniker von Busch die DOLPHIN Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen, die das Rückgrat des Vakuumentgasungssystems der Plattform bilden. Jede Pumpe muss ordnungsgemäß laufen, um eine stabile Produktion zu gewährleisten. Außerdem leitet er Schulungen und Trainings für das Handling und die Wartung der Vakuumpumpen. „Man spürt die Kraft des Meeres und der Maschinen um sich herum“, sagt Anders. „Es ist eine anspruchsvolle, aber sehr erfüllende Arbeit – hier gibt es keinen Raum für Fehler.“

Vor seinem ersten Einsatz auf der Ölplattform nahm er am BOSIET (Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training) teil – einem dreitägigen Überlebenskurs, der Helikopterevakuierung, Brandbekämpfung, Erste Hilfe und Übungen zum Überleben auf See umfasst. „Man kommt sich vor wie in einer anderen Welt“, erklärt er. „Man lernt, mit jeder Situation umzugehen, – wenn nötig sogar aus dem Hubschrauber ins Meer zu springen.“ Diese Schulung muss alle vier Jahre wiederholt werden.

Öl aus dem Gestein an die Oberfläche fördern

Das Vakuumsystem von Busch auf der Plattform besteht aus zwei DOLPHIN Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen mit je zwei Ejektoren. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Meerwasserinjektion – einem Prozess, der dafür sorgt, dass die Ölproduktion effizient bleibt. Die Aufrechterhaltung eines stabilen Drucks in einem unterirdischen Ölfeld ist unerlässlich, da dies dazu beiträgt, das Öl in Richtung der Förderbohrlöcher zu pressen. Mit der Förderung des Öls sinkt dieser Druck. Wenn der Druck zu stark abfällt, verlangsamt sich der Durchfluss des Öls drastisch oder kommt sogar gänzlich zum Erliegen. Die Aufrechterhaltung des Drucks durch Meerwassereinspritzung sorgt dafür, dass die Ölgewinnung effizient bleibt, da mehr Öl aus einer Lagerstätte gewonnen werden kann. Bei diesem Prozess pressen Hochdruck-Injektionspumpen das Meerwasser in spezielle Injektionsbohrlöcher. Diese Bohrungen reichen in die Gesteinsschichten, in denen sich das Öl befindet. Das eingespritzte Wasser füllt die Hohlräume, die nach der Gewinnung des Öls zurückbleiben, drückt das verbleibende Öl in Richtung der Förderbohrlöcher und stellt den Druck in der Lagerstätte wieder her – ein Prozess, der als Injektionsbohrung bezeichnet wird.

Die Rolle der Vakuumentgasung in der Offshore-Produktion

Vor der Injektion müssen Gase wie Sauerstoff und Kohlendioxid aus dem Wasser entfernt werden, da sie Korrosion fördern und Leckagen in den Produktionsanlagen verursachen. Durch die Entfernung dieser Gase mittels Vakuumentgasung wird die Lebensdauer der Rohrleitungen verlängert, und die Wartungskosten werden reduziert. Zudem wird das Risiko von gasbedingten Unfällen und Ausfällen der Anlagen gesenkt.

Bei diesem Entgasungsprozess, den man als Meerwasser-Desoxygenierung bezeichnet, wird das Meerwasser in einen großen Turm, den sogenannten Entgaser, gepumpt. Dieser Turm wird unter Vakuum gehalten.Unter Vakuum verringert sich die Löslichkeit der im Wasser gelösten Gase, und sie entweichen aus der Flüssigkeit – ähnlich wie beim Öffnen einer Mineralwasserflasche, wenn das eingeschlossene Gas durch die Druckänderung freigesetzt wird. Nachdem das Gas mit Hilfe des Vakuumsystems aus dem oberen Teil des Turms entfernt wurde, sammelt sich das entgaste Meerwasser am Boden des Entgasungsturms. Von dort wird es über Auslassrohre abgeführt. Das sauerstoffarme Meerwasser wird dann entweder zu Hochdruck-Einspritzpumpen zur Einspritzung in die Lagerstätte oder zu Kühlsystemen auf der Plattform geleitet. Es wird verwendet, um Kompressoren und Turbinen zu kühlen, die das Equipment zur Öl- und Gasverarbeitung antreiben.

Präzision aus Leidenschaft

Nach einigen Tagen anspruchsvoller Arbeit unter rauen Offshore-Bedingungen hat Anders seine Wartungsarbeiten und die abschließenden Checks erledigt. Das Vakuumsystem läuft reibungslos und stellt sicher, dass die Produktion der Plattform ohne Unterbrechung weiterlaufen kann. Als er in den Hubschrauber steigt, um zurück an Land zu fliegen, wirft er einen letzten Blick auf die Weiten des Meeres und die beeindruckende Stahlkonstruktion unter ihm. „Es ist ein harter Job“, sagt er mit einem Lächeln, „aber auch etwas Besonderes. Nicht jeder kann an einem solchen Ort arbeiten.“ Als er wieder festen Boden unter den Füßen hat, ist er dankbar – für die Erfahrung, die Teamarbeit und das Wissen, dass seine Arbeit dazu beiträgt, einen derart komplexen Betrieb sicher und effizient zu gestalten.

Über die Busch Group

Die Busch Group ist weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren, Kammern und Abgasreinigungssystemen. Unter ihrem Dach vereint sie die beiden bekannten Marken Busch Vacuum Solutions und Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions.

Das umfangreiche Produkt- und Serviceangebot umfasst Lösungen für Vakuum-, Überdruck- und Abgasreinigungsanwendungen in allen Branchen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Halbleiter, Analytik, Chemie und Kunststoff. Dazu gehören auch die Konzeption und der Bau maßgeschneiderter Vakuumsysteme sowie ein weltweites Servicenetz.

Die Busch Group ist ein Familienunternehmen, dessen Leitung in den Händen der Familie Busch liegt. Mehr als 8.000 Mitarbeiter in 47 Ländern weltweit arbeiten für die Gruppe. Der Hauptsitz von Busch befindet sich im baden-württembergischen Maulburg, im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz.

Die Busch Group produziert in ihren 20 eigenen Werken in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Rumänien, der Schweiz, Südkorea, Tschechien, den USA und Vietnam.

Sie hat einen konsolidierten Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro.



