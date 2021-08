AbiGO – Rückenwind für SchülerInnen auf dem Weg zum Abitur

– Kostenfreies Online-Training zur Wiederholung wichtiger Methoden für den Weg zum Abitur: Schulische Defizite im eigenen Tempo systematisch aufholen.

– AbiGO ist kostenlos nutzbar und wird ehrenamtlich

Bei vielen Jugendlichen hat die Corona-Pandemie im vergangenen Schuljahr teils tiefe Spuren hinterlassen. Durch die Belastung des Homeschoolings entstanden vielfach Lernlücken, die sich unmittelbar auf das neue Schuljahr auswirken.

Um für betroffene SchülerInnen den Einstieg zu vereinfachen, haben LehrerInnen aus dem Ruhrgebiet ein kostenloses Methodentraining initiiert. Das Programm AbiGO vermittelt und wiederholt über Erklärungsvideos, Texte und Übungen wichtige Arbeitsweisen, die für einen erfolgreichen Weg zum Abitur benötigt werden.

Kern von AbiGO bilden 25 Trainingseinheiten, die alle notwendigen Methodenbereiche abdecken – darunter zentrale Empfehlungen und Hinweise zur Prüfungsvorbereitung, Lernstrategien, Tagesplanung sowie Tipps für ein funktionierendes Teamwork in der Schule.

„Ursprünglich war AbiGO als Buch geplant“, so Tobias Kammer, Initiator der Plattform. „Wir haben uns jedoch stattdessen dazu entschlossen, alle Inhalte frei zugänglich zu machen, um dadurch mehr Chancengerechtigkeit in diesen herausfordernden Zeiten zu ermöglichen. Vom Angebot profitieren bundesweit damit besonders all jene SchülerInnen, die unter Corona am stärksten leiden und diese Unterstützung am dringendsten benötigen.“

AbiGo steht interessierten SchülerInnen ab sofort ohne Anmeldung kostenlos zur Verfügung. Weitere Informationen unter: https://www.abigo.online

